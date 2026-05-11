Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje - Élőben a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje

A miniszterjelölt elmondta, hogy

országos innovációs stratégiát készítene az innovációs tárcával együtt,

amelyben kiemelt szerepet kapna a mesterséges intelligencia. A miniszterjelölt szerint Magyarország ezen a területen le van maradva, ezért az AI és a digitális átállás kiemelt gazdaságfejlesztési kérdés lesz.

Kapitány a lakossági energiahatékonyságról is beszélt. Szerinte bár az eddigi programok hasznosak voltak, a magyar otthonok állapota továbbra is annyira rossz, hogy ez kiemelt terület marad.

Az árrésstop kapcsán úgy fogalmazott: akkor működik jól a piac, ha minél kevesebb a beavatkozás. „Mennyire lehet, az a cél, hogy hagyjuk működni a piacot" – mondta.

Egy korábbi kérdésre válaszolva, miszerint "mi lesz az árréstoppal és a különadókkal" elmondta, hogy

a folyamatosság elve alapján vizsgálják ezeket a területeket...az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje.

Véleménye szerint erre azért sincs lehetőség egyelőre, mert "ez egy olyan gazdaság, ahol mindent titkosítottak.” Szerinte a többi európai országhoz képest rengeteg ilyen szerződés van Magyarországon, ezért ezeket alaposan meg kell vizsgálni és át kell nézni. Utána tudnak felelős döntést hozni.