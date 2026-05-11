  • Megjelenítés
Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje - Élőben a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje
Gazdaság

Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje - Élőben a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje

Portfolio
Hétfő reggel megkezdődött Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt Kapitány István miniszterjelölti meghallgatása, ahol a gazdasági növekedés újraindítása, az energiaárak, az iparpolitika és az innováció is központi témává vált. A jelölt szerint „egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani”, amihez bizalomra, kiszámítható szabályozásra és versenyképes energiaárakra van szükség. Kapitány hangsúlyozta: a belgazdaság megerősítése nélkül nincs fenntartható növekedés, miközben Magyarországnak nem „zebrákra”, hanem globálisan is sikeres „unikornis” vállalatokra van szüksége. A meghallgatáson szóba került az uniós források lehívása, a startupbarát gazdaságpolitika, valamint az energiaellátás jövője is: a miniszterjelölt energiatárolást, hálózatfejlesztést és Paks II. finanszírozásának felülvizsgálatát is kilátásba helyezte.
Megosztás

"Még nincs itt az ideje"

A miniszterjelölt elmondta, hogy

országos innovációs stratégiát készítene az innovációs tárcával együtt,

amelyben kiemelt szerepet kapna a mesterséges intelligencia. A miniszterjelölt szerint Magyarország ezen a területen le van maradva, ezért az AI és a digitális átállás kiemelt gazdaságfejlesztési kérdés lesz.

Kapitány a lakossági energiahatékonyságról is beszélt. Szerinte bár az eddigi programok hasznosak voltak, a magyar otthonok állapota továbbra is annyira rossz, hogy ez kiemelt terület marad.

Az árrésstop kapcsán úgy fogalmazott: akkor működik jól a piac, ha minél kevesebb a beavatkozás. „Mennyire lehet, az a cél, hogy hagyjuk működni a piacot" – mondta.

Egy korábbi kérdésre válaszolva, miszerint "mi lesz az árréstoppal és a különadókkal" elmondta, hogy

a folyamatosság elve alapján vizsgálják ezeket a területeket...az árrésstop és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje.

Véleménye szerint erre azért sincs lehetőség egyelőre, mert "ez egy olyan gazdaság, ahol mindent titkosítottak.” Szerinte a többi európai országhoz képest rengeteg ilyen szerződés van Magyarországon, ezért ezeket alaposan meg kell vizsgálni és át kell nézni. Utána tudnak felelős döntést hozni.

Megosztás

Magyarország is egy brand

Kapitány István a kérdésekre válaszolva ismét a bizalom és a kiszámíthatóság fontosságát emelte ki.

Úgy fogalmazott:

Egy ország is egyfajta brand, amelyben vagy bízik a vásárló, vagy sem.

A miniszterjelölt szerint a bizalom a gazdaság egyik alapfeltétele, és ez minden kontinensen ugyanígy működik. Hozzátette: a fő cél ezért a kiszámíthatóság megteremtése. Kapitány arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb erőforrása a magyar emberek képessége, vagyis a humán erőforrás.

A legfontosabb területek között, amelyeket első körben kezelni kell,

a közlekedést, a lakhatást és az energetikát emelte ki

- majd hozzátette: ezek után a zöld energia és a digitális átállás kerülhet fókuszba, hogy "Magyarország felkészüljön az új gazdasági korszakra".

Megosztás

Záporoznak a kérdések, lesz mire válaszolni

Véget ért Kapitány István nyitóbeszéde a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülésén, a képviselők most kérdésekkel folytatják a meghallgatást.

A bizottsági tagok többek között arról kérdezték a miniszterjelöltet, mi lehet a gazdasági siker kulcsa, illetve mely uniós források lehívása gyakorolhatja a legnagyobb hatást a magyar gazdaságra.

Külön kérdés érkezett az árrésstop és a különadók jövőjéről is. Az egyik felszólaló azt kérdezte:

Megmaradnak a különadók, és ha nem, akkor miből pótolják a kieső bevételeket?

A Ganz Ábrahám Program kapcsán a hazai innováció és a magyar tehetségek támogatása is előkerült. A képviselők arról érdeklődtek, mit tenne a kormány annak érdekében, hogy több innováció szülessen Magyarországon, illetve reálisnak tartja-e a gazdasági növekedést már 2026-ban.

Energetikai kérdésekből sem volt hiány: szóba került

a Barátság kőolajvezeték korábbi problémája, Magyarország gazdasági potenciálja és a Mol helyzete.

Megosztás

Unikornisok kellenek Magyarországra

A belgazdaság megerősítése nélkül nincs gazdasági növekedés

– mondta Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatásán.

A miniszterjelölt szerint a magyar ipar fejlesztése mellett kiemelt szerepe lesz az innovációnak, a startupbarát környezetnek és a Ganz-programnak. Úgy fogalmazott:

Nem zebrákat, hanem unikornisokat akarunk látni.

Kapitány szerint globális elismerésre képes magyar vállalkozásokra van szükség, amire az észt és a cseh példák is mintát adhatnak. Hozzátette: a kisebb cégeket is fel kell készíteni, miközben nagy probléma, hogy Magyarországon nincs valódi versenyhelyzet. A turizmus kapcsán arról beszélt, hogy az ágazat a jövőben nagyobb súlyt kaphat a minisztériumon belül, stratégiai irányítással.

Külgazdasági téren Kapitány szerint „minőségi változásra” van szükség, nem pusztán mennyiségire. A magyar beszállók és a hazai tudás erősítése kerülne fókuszba, különösen a kkv-kon keresztül.

Az európai piac továbbra is meghatározó marad, "de Magyarország nyitott gazdaságként a világ minden tájáról vár üzleti partnereket, amennyiben azok megfelelnek az elvárt feltételeknek".

Az energiaügyet Kapitány a versenyképesség egyik kulcsterületének nevezte. Szerinte több lábon álló energetikára van szükség: energiatárolásra, hálózatfejlesztésre, átlátható nukleáris iparra és a költségek csökkentésére.

A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy felül kell vizsgálni Paks II. finanszírozását, költségeit és megvalósítási feltételeit, miközben

a nukleáris stratégia továbbra is kiemelkedő szerepet tölt be a magyar energiaellátásban.

Kapitány szerint az energiaszegénység is komoly probléma Európa közepén. A tervek között említette a rezsicsökkentési limit megemelését, a szociális tűzifaprogram erősítését, valamint az energiahatékonysági beruházásokat.

Megosztás

"Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani"

Magyarország nyitott, exportorientált gazdaság, ezért a gazdasági teljesítmény szorosan összefügg az energiaárakkal

– erről beszélt Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatásán.

A miniszterjelölt hozzátette, hogy korábban ezek a hatáskörök három minisztérium között oszlottak meg, az új struktúra viszont azt biztosítja, hogy a gazdasági és energetikai stratégiák egymást kiegészítve, összehangoltan működjenek.

Úgy fogalmazott:

Igazából egy kivéreztetett gazdaságról beszélünk.

Kapitány szerint a beruházások 2022-höz képest 20 százalékkal estek vissza. Hozzátette: programjuk nemcsak növekedést ígér, hanem azt is megmutatja, miből akarják ezt finanszírozni.

Ennek egyik fő forrásaként az uniós pénzek hazahozatalát említette. Mint mondta,

a tárgyalások már megkezdődtek, és 10,4 milliárd euró augusztus 31-ig lehívható.

A miniszterjelölt szerint ezeket a forrásokat a magyar közlekedés, a lakhatás és az energiaipar szolgálatába állítanák.

Elindulunk egy úton, ami nem lesz rövid

– fogalmazott.

Megosztás

Elkezdődött a meghallgatás

Kapitány István rövid szakmai bemutatkozásával kezdődött a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatása.

Egy bizonyos pályafutás után az ember kötelessége, hogy a hazáját szolgálja

– mondta a miniszterjelölt.

Kapitány a szakmai programjára rátérve arról beszélt, hogy a gazdaság beindításának kulcsa a bizalom, befektetői és lakossági oldalon egyaránt. Szerinte a politikusok feladata az, hogy ezt a bizalmi környezetet megteremtsék. Úgy fogalmazott: az elmúlt évek tapasztalata ezzel szemben más volt, a korábbi kormány gazdasági vezetése „rossz gazdája volt az országnak”.

Kapitány szerint a kiindulópont az, hogy kiszámítható szabályokra, tisztességes versenyre és a korrupcióval szembeni zéró toleranciára van szükség.

Hozzátette: ennek nagyon fontos része a versenyképes energiaárak megteremtése is.

Megosztás

Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák

Hétfőn tartják az Országgyűlés szakbizottságaiban a Tisza Párt miniszterjelöltjeinek meghallgatásait, amelyek a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A sűrű menetrend reggel 8-kor indul, a Portfolio pedig élőben, a helyszínről tudósít. Az egyik legizgalmasabbnak a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülése ígérkezik, ahol Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai terület miniszterjelöltjét hallgatják meg.

Tovább a cikkhez
Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility