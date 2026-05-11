  • Megjelenítés
Kapitány István: egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani - Élőben a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje
Gazdaság

Kapitány István: egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani - Élőben a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje

Portfolio
Hétfő reggel megkezdődött Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt Kapitány István miniszterjelölti meghallgatása, ahol a gazdasági növekedés újraindítása, az energiaárak, az iparpolitika és az innováció is központi témává vált. A jelölt szerint „egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani”, amihez bizalomra, kiszámítható szabályozásra és versenyképes energiaárakra van szükség. Kapitány hangsúlyozta: a belgazdaság megerősítése nélkül nincs fenntartható növekedés, miközben Magyarországnak nem „zebrákra”, hanem globálisan is sikeres „unikornis” vállalatokra van szüksége. A meghallgatáson szóba került az uniós források lehívása, a startupbarát gazdaságpolitika, valamint az energiaellátás jövője is: a miniszterjelölt energiatárolást, hálózatfejlesztést és Paks II. finanszírozásának felülvizsgálatát is kilátásba helyezte.
Megosztás

Magyarország is egy brand

Kapitány István a kérdésekre válaszolva ismét a bizalom és a kiszámíthatóság fontosságát emelte ki.

Úgy fogalmazott:

Egy ország is egyfajta brand, amelyben vagy bízik a vásárló, vagy sem.

A miniszterjelölt szerint a bizalom a gazdaság egyik alapfeltétele, és ez minden kontinensen ugyanígy működik. Hozzátette: a fő cél ezért a kiszámíthatóság megteremtése. Kapitány arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb erőforrása a magyar emberek képessége, vagyis a humán erőforrás.

A legfontosabb területek között, amelyeket első körben kezelni kell,

a közlekedést, a lakhatást és az energetikát emelte ki

- majd hozzátette: ezek után a zöld energia és a digitális átállás kerülhet fókuszba, hogy "Magyarország felkészüljön az új gazdasági korszakra".

Megosztás

Záporoznak a kérdések, lesz mire válaszolni

Véget ért Kapitány István nyitóbeszéde a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülésén, a képviselők most kérdésekkel folytatják a meghallgatást.

A bizottsági tagok többek között arról kérdezték a miniszterjelöltet, mi lehet a gazdasági siker kulcsa, illetve mely uniós források lehívása gyakorolhatja a legnagyobb hatást a magyar gazdaságra.

Külön kérdés érkezett az árrésstop és a különadók jövőjéről is. Az egyik felszólaló azt kérdezte:

Megmaradnak a különadók, és ha nem, akkor miből pótolják a kieső bevételeket?

A Ganz Ábrahám Program kapcsán a hazai innováció és a magyar tehetségek támogatása is előkerült. A képviselők arról érdeklődtek, mit tenne a kormány annak érdekében, hogy több innováció szülessen Magyarországon, illetve reálisnak tartja-e a gazdasági növekedést már 2026-ban.

Energetikai kérdésekből sem volt hiány: szóba került

a Barátság kőolajvezeték korábbi problémája, Magyarország gazdasági potenciálja és a Mol helyzete.

Megosztás

Unikornisok kellenek Magyarországra

A belgazdaság megerősítése nélkül nincs gazdasági növekedés

– mondta Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatásán.

A miniszterjelölt szerint a magyar ipar fejlesztése mellett kiemelt szerepe lesz az innovációnak, a startupbarát környezetnek és a Ganz-programnak. Úgy fogalmazott:

Nem zebrákat, hanem unikornisokat akarunk látni.

Kapitány szerint globális elismerésre képes magyar vállalkozásokra van szükség, amire az észt és a cseh példák is mintát adhatnak. Hozzátette: a kisebb cégeket is fel kell készíteni, miközben nagy probléma, hogy Magyarországon nincs valódi versenyhelyzet. A turizmus kapcsán arról beszélt, hogy az ágazat a jövőben nagyobb súlyt kaphat a minisztériumon belül, stratégiai irányítással.

Külgazdasági téren Kapitány szerint „minőségi változásra” van szükség, nem pusztán mennyiségire. A magyar beszállók és a hazai tudás erősítése kerülne fókuszba, különösen a kkv-kon keresztül.

Az európai piac továbbra is meghatározó marad, "de Magyarország nyitott gazdaságként a világ minden tájáról vár üzleti partnereket, amennyiben azok megfelelnek az elvárt feltételeknek".

Az energiaügyet Kapitány a versenyképesség egyik kulcsterületének nevezte. Szerinte több lábon álló energetikára van szükség: energiatárolásra, hálózatfejlesztésre, átlátható nukleáris iparra és a költségek csökkentésére.

A miniszterjelölt arról is beszélt, hogy felül kell vizsgálni Paks II. finanszírozását, költségeit és megvalósítási feltételeit, miközben

a nukleáris stratégia továbbra is kiemelkedő szerepet tölt be a magyar energiaellátásban.

Kapitány szerint az energiaszegénység is komoly probléma Európa közepén. A tervek között említette a rezsicsökkentési limit megemelését, a szociális tűzifaprogram erősítését, valamint az energiahatékonysági beruházásokat.

Megosztás

"Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani"

Magyarország nyitott, exportorientált gazdaság, ezért a gazdasági teljesítmény szorosan összefügg az energiaárakkal

– erről beszélt Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatásán.

A miniszterjelölt hozzátette, hogy korábban ezek a hatáskörök három minisztérium között oszlottak meg, az új struktúra viszont azt biztosítja, hogy a gazdasági és energetikai stratégiák egymást kiegészítve, összehangoltan működjenek.

Úgy fogalmazott:

Igazából egy kivéreztetett gazdaságról beszélünk.

Kapitány szerint a beruházások 2022-höz képest 20 százalékkal estek vissza. Hozzátette: programjuk nemcsak növekedést ígér, hanem azt is megmutatja, miből akarják ezt finanszírozni.

Ennek egyik fő forrásaként az uniós pénzek hazahozatalát említette. Mint mondta,

a tárgyalások már megkezdődtek, és 10,4 milliárd euró augusztus 31-ig lehívható.

A miniszterjelölt szerint ezeket a forrásokat a magyar közlekedés, a lakhatás és az energiaipar szolgálatába állítanák.

Elindulunk egy úton, ami nem lesz rövid

– fogalmazott.

Megosztás

Elkezdődött a meghallgatás

Kapitány István rövid szakmai bemutatkozásával kezdődött a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatása.

Egy bizonyos pályafutás után az ember kötelessége, hogy a hazáját szolgálja

– mondta a miniszterjelölt.

Kapitány a szakmai programjára rátérve arról beszélt, hogy a gazdaság beindításának kulcsa a bizalom, befektetői és lakossági oldalon egyaránt. Szerinte a politikusok feladata az, hogy ezt a bizalmi környezetet megteremtsék. Úgy fogalmazott: az elmúlt évek tapasztalata ezzel szemben más volt, a korábbi kormány gazdasági vezetése „rossz gazdája volt az országnak”.

Kapitány szerint a kiindulópont az, hogy kiszámítható szabályokra, tisztességes versenyre és a korrupcióval szembeni zéró toleranciára van szükség.

Hozzátette: ennek nagyon fontos része a versenyképes energiaárak megteremtése is.

Megosztás

Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák

Hétfőn tartják az Országgyűlés szakbizottságaiban a Tisza Párt miniszterjelöltjeinek meghallgatásait, amelyek a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A sűrű menetrend reggel 8-kor indul, a Portfolio pedig élőben, a helyszínről tudósít. Az egyik legizgalmasabbnak a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülése ígérkezik, ahol Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai terület miniszterjelöltjét hallgatják meg.

Tovább a cikkhez
Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility