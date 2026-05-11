  • Megjelenítés
FONTOS Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Kapitány István: élőben beszél terveiről a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje
Gazdaság

Kapitány István: élőben beszél terveiről a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje

Portfolio
Hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottság Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai tárca miniszterjelöltjét. A bizottsági ülés a kormányalakítás egyik utolsó parlamenti állomása, ahol várhatóan az energiaárak, az ipari versenyképesség, az ellátásbiztonság és a gazdasági kilátások is kiemelt témák lesznek. A Portfolio a helyszínről tudósít percről percre.
Megosztás

Elkezdődött a meghallgatás

Kapitány István rövid szakmai bemutatkozásával kezdődött a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatása.

Egy bizonyos pályafutás után az ember kötelessége, hogy a hazáját szolgálja

– mondta a miniszterjelölt.

Kapitány a szakmai programjára rátérve arról beszélt, hogy a gazdaság beindításának kulcsa a bizalom, befektetői és lakossági oldalon egyaránt. Szerinte a politikusok feladata az, hogy ezt a bizalmi környezetet megteremtsék. Úgy fogalmazott: az elmúlt évek tapasztalata ezzel szemben más volt, a korábbi kormány gazdasági vezetése „rossz gazdája volt az országnak”.

Kapitány szerint a kiindulópont az, hogy kiszámítható szabályokra, tisztességes versenyre és a korrupcióval szembeni zéró toleranciára van szükség.

Hozzátette: ennek nagyon fontos része a versenyképes energiaárak megteremtése is.

Megosztás

Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák

Hétfőn tartják az Országgyűlés szakbizottságaiban a Tisza Párt miniszterjelöltjeinek meghallgatásait, amelyek a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A sűrű menetrend reggel 8-kor indul, a Portfolio pedig élőben, a helyszínről tudósít. Az egyik legizgalmasabbnak a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülése ígérkezik, ahol Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai terület miniszterjelöltjét hallgatják meg.

Tovább a cikkhez
Hamarosan kezdődik Kapitány István parlamenti meghallgatása – Ezek lehetnek a fő témák

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility