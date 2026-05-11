Kapitány István: élőben beszél terveiről a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje

Kapitány István rövid szakmai bemutatkozásával kezdődött a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatása.

Egy bizonyos pályafutás után az ember kötelessége, hogy a hazáját szolgálja

– mondta a miniszterjelölt.

Kapitány a szakmai programjára rátérve arról beszélt, hogy a gazdaság beindításának kulcsa a bizalom, befektetői és lakossági oldalon egyaránt. Szerinte a politikusok feladata az, hogy ezt a bizalmi környezetet megteremtsék. Úgy fogalmazott: az elmúlt évek tapasztalata ezzel szemben más volt, a korábbi kormány gazdasági vezetése „rossz gazdája volt az országnak”.

Kapitány szerint a kiindulópont az, hogy kiszámítható szabályokra, tisztességes versenyre és a korrupcióval szembeni zéró toleranciára van szükség.

Hozzátette: ennek nagyon fontos része a versenyképes energiaárak megteremtése is.