Kapitány István: élőben beszél terveiről a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje

Elkezdődött a meghallgatás
Kapitány István rövid szakmai bemutatkozásával kezdődött a Gazdasági és Energetikai Bizottság meghallgatása.
Egy bizonyos pályafutás után az ember kötelessége, hogy a hazáját szolgálja
– mondta a miniszterjelölt.
Kapitány a szakmai programjára rátérve arról beszélt, hogy a gazdaság beindításának kulcsa a bizalom, befektetői és lakossági oldalon egyaránt. Szerinte a politikusok feladata az, hogy ezt a bizalmi környezetet megteremtsék. Úgy fogalmazott: az elmúlt évek tapasztalata ezzel szemben más volt, a korábbi kormány gazdasági vezetése „rossz gazdája volt az országnak”.
Kapitány szerint a kiindulópont az, hogy kiszámítható szabályokra, tisztességes versenyre és a korrupcióval szembeni zéró toleranciára van szükség.
Hozzátette: ennek nagyon fontos része a versenyképes energiaárak megteremtése is.
Hétfőn tartják az Országgyűlés szakbizottságaiban a Tisza Párt miniszterjelöltjeinek meghallgatásait, amelyek a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A sűrű menetrend reggel 8-kor indul, a Portfolio pedig élőben, a helyszínről tudósít. Az egyik legizgalmasabbnak a Gazdasági és Energetikai Bizottság ülése ígérkezik, ahol Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai terület miniszterjelöltjét hallgatják meg.
