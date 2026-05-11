Kapitány István új energetikai jövőképet vázolt fel – Ennél aktuálisabb nem is lehetne a Portfolio legújabb konferenciája

A hétfő reggeli meghallgatásán Kapitány elmondta, hogy országos innovációs stratégiát készítenek a kapcsolódó szaktárcákkal együtt, amelyben kiemelt szerepet kapna a mesterséges intelligencia.
Az új gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország ezen a területen le van maradva, ezért
az AI és a digitális átállás kiemelt gazdaságfejlesztési kérdés lesz - az energetikában is.
Szerinte több lábon álló energetikára van szükség, amelyben az energiatárolás és a hálózatfejlesztés kulcsszerepet kap. Ha bővebben is érdekel, itt a beszámolónk a Gazdasági és Energetikai Bizottsági meghallgatásról:
Ezért olyan aktuális a május 27-én érkező AI in Energy konferencia, ami arra keresi a választ, hogyan válik az energetika egyre inkább adat- és szoftveralapú iparággá,
ahol a versenyelőnyt az jelenti, ki tud gyorsabban, pontosabban és intelligensebben működni.
- Az első blokk az energetikai adatvagyonra és az AI-stratégiák alapjaira fókuszál. Szó lesz többek között a termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok szerepéről, a mérési architektúrákról, a prediktív analitikáról, valamint azokról a kiberbiztonsági és rendszerintegrációs kihívásokról, amelyek nélkül ma már nem képzelhető el modern energiarendszer. A szekcióban előad többek között Simon Dezső, valamint Aszódi Attila is, aki az áramár-előrejelzés AI-alapú lehetőségeiről beszél majd.
- A második szekció már a gyakorlati alkalmazások világába vezet. A fókusz itt azon lesz, hogyan épülnek be a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek a napi energiamenedzsmentbe, hogyan optimalizálhatók a hibrid energiarendszerek, miként működik az AI-alapú menetrendezés, és hogyan válik az energiamenedzsment egyre inkább IT-kérdéssé. A programban szerepel Dolányi Mihály előadása is, aki arról beszél majd, hogy az AI ma már nem pusztán eszköz, hanem maga a kereskedő.
- A délutáni blokk az üzleti és stratégiai oldalra helyezi a hangsúlyt: hogyan lesz az adatalapú működésből valódi értékteremtés? A résztvevők olyan kérdéseket járnak körbe, mint az energetikai digitalizáció finanszírozása, az AI-alapú portfólióoptimalizálás, a virtuális erőművek, a rugalmassági piacok vagy éppen az adatvagyon stratégiai szerepe. Előadást tart többek között Veszprémi Balázs.
Az AI in Energy egyik legfontosabb üzenete, hogy az energetikai szektorban ma már nem a digitalizáció a kérdés, hanem az, ki milyen gyorsan és milyen minőségben képes alkalmazkodni hozzá. Az energiatárolás, a hálózatfejlesztés, a flexibilitás, az automatizáció és az AI-alapú optimalizáció egyre inkább ugyanannak a rendszernek a részei — pontosan annak az iránynak, amelyet az új gazdasági és energiaügyi miniszter, Kapitány István is meghatározó jövőképként vázolt fel Magyarország számára.
Legyél ott te is az energetika jövőjének kezdeténél – regisztrálj most:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/IllyÃ©s Tibor
Sosem volt ekkora veszélyben a német gazdaság húzóereje – Indulhatnak a bedőlések?
Soha ennyien nem érezték magukat veszélyben.
Végzetes folyamat indult meg a világ egykori legnépesebb országában: drámai adatok láttak napvilágot
Hiába a kormány minden erőfeszítése.
Súlyos számok érkeztek: szabályosan letarolja Oroszország legfontosabb fegyvereit Ukrajna
Új célpontot találtak maguknak, és eddig nagyon sikeresnek tűnik.
Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után
Maradhatnak a különadók.
Mikor lehet 350 forint az euró? Hamarabb, mint eddig gondoltuk
Megszólalt az ING a kilátásokról.
Kimondta a hitelminősítő: fenntarthatatlan volt az Orbán-kormány gazdasági modellje
Elmondta a Fitch szakértője, mi lesz a Tisza-kormány legfontosabb feladata.
Házépítés előtt állsz? Ezzel a szabályváltozással most rengeteget spórolhatsz
Bár az Otthon Start program kiemelt célja a lakásépítések felpörgetése, a hazai hiteligénylők egyelőre óvatosan nyitnak az új projektek felé. A márciusi adatok szerint a teljes hitelvolumen
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.