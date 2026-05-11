  • Megjelenítés
Kapitány István új energetikai jövőképet vázolt fel – Ennél aktuálisabb nem is lehetne a Portfolio legújabb konferenciája
Gazdaság

Kapitány István új energetikai jövőképet vázolt fel – Ennél aktuálisabb nem is lehetne a Portfolio legújabb konferenciája

Portfolio
A magyar energetika következő évtizedét már nemcsak az energiaárak, az ellátásbiztonság vagy a zöld átállás kérdései formálják, hanem egyre inkább az adatok, az algoritmusok és a mesterséges intelligencia is. Ezt hangsúlyozta hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán Kapitány István is, aki többször kiemelte: Magyarország energetikai és gazdasági jövőjében kulcsszerepet kap a digitalizáció, az innováció, a startup szemlélet, az áramhálózat fejlesztése, valamint az energiatárolás - márpedig pontosan erről szól a Portfolio AI in Energy konferenciája is.

A hétfő reggeli meghallgatásán Kapitány elmondta, hogy országos innovációs stratégiát készítenek a kapcsolódó szaktárcákkal együtt, amelyben kiemelt szerepet kapna a mesterséges intelligencia.

Az új gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország ezen a területen le van maradva, ezért

az AI és a digitális átállás kiemelt gazdaságfejlesztési kérdés lesz - az energetikában is.

Szerinte több lábon álló energetikára van szükség, amelyben az energiatárolás és a hálózatfejlesztés kulcsszerepet kap. Ha bővebben is érdekel, itt a beszámolónk a Gazdasági és Energetikai Bizottsági meghallgatásról:

Még több Gazdaság

Tanács Zoltánt az oktatási bizottság is meghallgatja - Élőben tudósítunk

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz

Kapcsolódó cikkünk

Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje

Ezért olyan aktuális a május 27-én érkező AI in Energy konferencia, ami arra keresi a választ, hogyan válik az energetika egyre inkább adat- és szoftveralapú iparággá,

ahol a versenyelőnyt az jelenti, ki tud gyorsabban, pontosabban és intelligensebben működni.

  • Az első blokk az energetikai adatvagyonra és az AI-stratégiák alapjaira fókuszál. Szó lesz többek között a termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok szerepéről, a mérési architektúrákról, a prediktív analitikáról, valamint azokról a kiberbiztonsági és rendszerintegrációs kihívásokról, amelyek nélkül ma már nem képzelhető el modern energiarendszer. A szekcióban előad többek között Simon Dezső, valamint Aszódi Attila is, aki az áramár-előrejelzés AI-alapú lehetőségeiről beszél majd.
  • A második szekció már a gyakorlati alkalmazások világába vezet. A fókusz itt azon lesz, hogyan épülnek be a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek a napi energiamenedzsmentbe, hogyan optimalizálhatók a hibrid energiarendszerek, miként működik az AI-alapú menetrendezés, és hogyan válik az energiamenedzsment egyre inkább IT-kérdéssé. A programban szerepel Dolányi Mihály előadása is, aki arról beszél majd, hogy az AI ma már nem pusztán eszköz, hanem maga a kereskedő.
  • A délutáni blokk az üzleti és stratégiai oldalra helyezi a hangsúlyt: hogyan lesz az adatalapú működésből valódi értékteremtés? A résztvevők olyan kérdéseket járnak körbe, mint az energetikai digitalizáció finanszírozása, az AI-alapú portfólióoptimalizálás, a virtuális erőművek, a rugalmassági piacok vagy éppen az adatvagyon stratégiai szerepe. Előadást tart többek között Veszprémi Balázs.

Az AI in Energy egyik legfontosabb üzenete, hogy az energetikai szektorban ma már nem a digitalizáció a kérdés, hanem az, ki milyen gyorsan és milyen minőségben képes alkalmazkodni hozzá. Az energiatárolás, a hálózatfejlesztés, a flexibilitás, az automatizáció és az AI-alapú optimalizáció egyre inkább ugyanannak a rendszernek a részei — pontosan annak az iránynak, amelyet az új gazdasági és energiaügyi miniszter, Kapitány István is meghatározó jövőképként vázolt fel Magyarország számára.

Legyél ott te is az energetika jövőjének kezdeténél – regisztrálj most:

AI in Energy 2026
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: MTI Fotó/IllyÃ©s Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility