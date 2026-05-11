Kapitány István új energetikai jövőképet vázolt fel – Ennél aktuálisabb nem is lehetne a Portfolio legújabb konferenciája

A hétfő reggeli meghallgatásán Kapitány elmondta, hogy országos innovációs stratégiát készítenek a kapcsolódó szaktárcákkal együtt, amelyben kiemelt szerepet kapna a mesterséges intelligencia.

Az új gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország ezen a területen le van maradva, ezért

az AI és a digitális átállás kiemelt gazdaságfejlesztési kérdés lesz - az energetikában is.

Szerinte több lábon álló energetikára van szükség, amelyben az energiatárolás és a hálózatfejlesztés kulcsszerepet kap. Ha bővebben is érdekel, itt a beszámolónk a Gazdasági és Energetikai Bizottsági meghallgatásról:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 11. Kapitány István: az árrésstop és különadók kivezetésének még nincs itt az ideje

Ezért olyan aktuális a május 27-én érkező AI in Energy konferencia, ami arra keresi a választ, hogyan válik az energetika egyre inkább adat- és szoftveralapú iparággá,

ahol a versenyelőnyt az jelenti, ki tud gyorsabban, pontosabban és intelligensebben működni.

Az első blokk az energetikai adatvagyonra és az AI-stratégiák alapjaira fókuszál. Szó lesz többek között a termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok szerepéről, a mérési architektúrákról, a prediktív analitikáról, valamint azokról a kiberbiztonsági és rendszerintegrációs kihívásokról, amelyek nélkül ma már nem képzelhető el modern energiarendszer. A szekcióban előad többek között Simon Dezső, valamint Aszódi Attila is, aki az áramár-előrejelzés AI-alapú lehetőségeiről beszél majd.

Szó lesz többek között a termelési, fogyasztási, hálózati és piaci adatok szerepéről, a mérési architektúrákról, a prediktív analitikáról, valamint azokról a kiberbiztonsági és rendszerintegrációs kihívásokról, amelyek nélkül ma már nem képzelhető el modern energiarendszer. A szekcióban előad többek között Simon Dezső, valamint Aszódi Attila is, aki az áramár-előrejelzés AI-alapú lehetőségeiről beszél majd. A második szekció már a gyakorlati alkalmazások világába vezet. A fókusz itt azon lesz, hogyan épülnek be a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek a napi energiamenedzsmentbe, hogyan optimalizálhatók a hibrid energiarendszerek, miként működik az AI-alapú menetrendezés, és hogyan válik az energiamenedzsment egyre inkább IT-kérdéssé. A programban szerepel Dolányi Mihály előadása is, aki arról beszél majd, hogy az AI ma már nem pusztán eszköz, hanem maga a kereskedő.

A fókusz itt azon lesz, hogyan épülnek be a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek a napi energiamenedzsmentbe, hogyan optimalizálhatók a hibrid energiarendszerek, miként működik az AI-alapú menetrendezés, és hogyan válik az energiamenedzsment egyre inkább IT-kérdéssé. A programban szerepel Dolányi Mihály előadása is, aki arról beszél majd, hogy az AI ma már nem pusztán eszköz, hanem maga a kereskedő. A délutáni blokk az üzleti és stratégiai oldalra helyezi a hangsúlyt: hogyan lesz az adatalapú működésből valódi értékteremtés? A résztvevők olyan kérdéseket járnak körbe, mint az energetikai digitalizáció finanszírozása, az AI-alapú portfólióoptimalizálás, a virtuális erőművek, a rugalmassági piacok vagy éppen az adatvagyon stratégiai szerepe. Előadást tart többek között Veszprémi Balázs.

Az AI in Energy egyik legfontosabb üzenete, hogy az energetikai szektorban ma már nem a digitalizáció a kérdés, hanem az, ki milyen gyorsan és milyen minőségben képes alkalmazkodni hozzá. Az energiatárolás, a hálózatfejlesztés, a flexibilitás, az automatizáció és az AI-alapú optimalizáció egyre inkább ugyanannak a rendszernek a részei — pontosan annak az iránynak, amelyet az új gazdasági és energiaügyi miniszter, Kapitány István is meghatározó jövőképként vázolt fel Magyarország számára.

Legyél ott te is az energetika jövőjének kezdeténél – regisztrálj most:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/IllyÃ©s Tibor