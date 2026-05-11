Kétszer emelhet kamatot idén az EKB
Az Európai Központi Bank (EKB) az idén várhatóan kétszer is kamatot emel, mivel az iráni konfliktus hatására az infláció tovább gyorsul. Mindez a Bloomberg legfrissebb, május 4. és 7. között készült felméréséből derül ki - jelentette a Bloomberg.

Az elemzők

júniusban és szeptemberben egyaránt 25 bázispontos kamatemelésre számítanak.

Ez az előrejelzés jobban összhangban van a piaci várakozásokkal, amelyek idénre legalább két lépést áraznak be. Az előző felmérés még csak egyetlen emelést vetített előre a jelenleg 2 százalékon álló irányadó betéti kamat esetében.

Az elemzők szerint az euróövezeti infláció idén 2,9 százalékra gyorsul. Az előző felmérésben még 2,8 százalékot jeleztek előre. A mutató 2027-ben 2,1 százalékra mérséklődhet, az EKB 2 százalékos inflációs célját pedig 2028-ban érheti el.

Az EKB eddig kivárt, miközben a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait mérlegelte. Isabel Schnabel, az EKB igazgatóságának tagja a múlt héten úgy fogalmazott, hogy monetáris szigorításra van szükség, ha az energiaársokk szélesebb körben is begyűrűzik. A távozó alelnök, Luis de Guindos szerint a Hormuzi-szoros nyitva tartása lesz a júniusi kamatdöntő ülés kulcskérdése.

A jelenlegi bizonytalanságot "brutálisnak" nevezte.

A szeptemberi kamatemelést ugyanakkor csak szűk többség valószínűsíti. A felmérés szerint jövő márciusban már kamatcsökkentés is jöhet. Ennek részben a romló növekedési kilátások az okai. Az elemzők az idei GDP-növekedési várakozásukat 0,9-ről 0,8 százalékra rontották. Az euróövezetben 2027-re 1,3 százalékos, 2028-ra pedig 1,5 százalékos gazdasági bővülést prognosztizálnak.

