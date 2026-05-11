Kimondta a hitelminősítő: fenntarthatatlan volt az Orbán-kormány gazdasági modellje

Középtávon fenntarthatatlan volt a magyar gazdaság növekedési modellje, ami az elmúlt években kizárólag a fogyasztásra helyezte a hangsúlyt – hangzott el a Fitch Ratings legutóbbi podcastjában. A beszélgetésben a magyar választások hatásait értékelték, a hitelminősítő szakembere szerint pozitív az euróbevezetés célja, de egyelőre nem számolnak ezzel az alapforgatókönyvükben.

Az áprilisi parlamenti választások tapasztalatairól és hatásairól beszélt a Fitch Ratings legutóbbi podcastjában Malgorzata Krzywicka, a cég elemzője. Szerinte

az új magyar kormány komoly makrogazdasági és költségvetési kihívásokkal szembesül majd.

A szakember visszaidézte, hogy tavaly decemberben az addigi stabilról negatívra rontották a BBB magyar besorolás kilátását. Ennek több oka volt:

A vártnál nagyobb választás előtti költekezés,

az emelkedő GDP-arányos államadósság,

a választásokat követő bizonytalan költségvetési pálya,

az elmúlt évek gyenge növekedése, gyakorlatilag stagnálása.

Krzywicka kiemelte, hogy az előző kormány által 2024 végétől fokozatosan bejelentett költségvetési lazítás 2025-ben a GDP 0,8%-át, 2026-ban pedig már 2,1%-át tette ki, ezzel nagyobb volt, mint a négy évvel ezelőtt látott választási költekezés. Ráadásul az intézkedések nagyobb része állandó, egyelőre nem tudni, hogy az új kormány visszavonja-e ezeket.

Ezzel párhuzamosan a magyar gazdaság az elmúlt három évben gyakorlatilag stagnált elsősorban a beruházások visszaesése miatt, csak a fogyasztás javított valamennyit a képen.

Ez a fogyasztásorientált gazdasági modell fenntarthatatlan középtávon

- szögezte le az elemző.

A választásokat követően a Tisza-kormány elsősorban az uniós viszony javítására és az EU-források felszabadítására koncentrál, de a Fitch szerint

ennél fontosabb lesz a költségvetési politika hitelességének és megvalósíthatóságának visszaállítása.

Nagy kérdés lesz, hogy ez a konszolidáció hogyan befolyásolja majd az adósságdinamikát és a gazdasági növekedést.

Az euróbevezetés célul kitűzése pozitív a magyar minősítés szempontjából, tovább erősítené a külső finanszírozási mutatókat. Ugyanakkor jelenleg nem szerepeltetjük ezt az alapforgatókönyvünkben

- mondta a hitelminősítő szakembere.

Krzywicka szerint a költségvetési konszolidáció mellett a következő időszak kérdése az lesz, hogy

az új kormány tud-e fenntarthatóbb növekedési modellt létrehozni a magyar gazdaság számára.

A Fitch legközelebb június 5-én publikálhatja friss véleményét Magyarországról, az előzetes naptár szerint akkor vizsgálják felül idén először a minősítésünket. Előtte május végén már a Moody’s és a Standard & Poor’s is publikálja döntését.

Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban 1. felülvizsgálat 2. felülvizsgálat Moody's május 22. november 20. Standard & Poor's május 29. november 27. Fitch június 5. december 4. Forrás: Portfolio-gyűjtés

