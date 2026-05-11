Kimondta a hitelminősítő: fenntarthatatlan volt az Orbán-kormány gazdasági modellje

Az áprilisi parlamenti választások tapasztalatairól és hatásairól beszélt a Fitch Ratings legutóbbi podcastjában Malgorzata Krzywicka, a cég elemzője. Szerinte
az új magyar kormány komoly makrogazdasági és költségvetési kihívásokkal szembesül majd.
A szakember visszaidézte, hogy tavaly decemberben az addigi stabilról negatívra rontották a BBB magyar besorolás kilátását. Ennek több oka volt:
- A vártnál nagyobb választás előtti költekezés,
- az emelkedő GDP-arányos államadósság,
- a választásokat követő bizonytalan költségvetési pálya,
- az elmúlt évek gyenge növekedése, gyakorlatilag stagnálása.
Krzywicka kiemelte, hogy az előző kormány által 2024 végétől fokozatosan bejelentett költségvetési lazítás 2025-ben a GDP 0,8%-át, 2026-ban pedig már 2,1%-át tette ki, ezzel nagyobb volt, mint a négy évvel ezelőtt látott választási költekezés. Ráadásul az intézkedések nagyobb része állandó, egyelőre nem tudni, hogy az új kormány visszavonja-e ezeket.
Ezzel párhuzamosan a magyar gazdaság az elmúlt három évben gyakorlatilag stagnált elsősorban a beruházások visszaesése miatt, csak a fogyasztás javított valamennyit a képen.
Ez a fogyasztásorientált gazdasági modell fenntarthatatlan középtávon
- szögezte le az elemző.
A választásokat követően a Tisza-kormány elsősorban az uniós viszony javítására és az EU-források felszabadítására koncentrál, de a Fitch szerint
ennél fontosabb lesz a költségvetési politika hitelességének és megvalósíthatóságának visszaállítása.
Nagy kérdés lesz, hogy ez a konszolidáció hogyan befolyásolja majd az adósságdinamikát és a gazdasági növekedést.
Az euróbevezetés célul kitűzése pozitív a magyar minősítés szempontjából, tovább erősítené a külső finanszírozási mutatókat. Ugyanakkor jelenleg nem szerepeltetjük ezt az alapforgatókönyvünkben
- mondta a hitelminősítő szakembere.
Krzywicka szerint a költségvetési konszolidáció mellett a következő időszak kérdése az lesz, hogy
az új kormány tud-e fenntarthatóbb növekedési modellt létrehozni a magyar gazdaság számára.
A Fitch legközelebb június 5-én publikálhatja friss véleményét Magyarországról, az előzetes naptár szerint akkor vizsgálják felül idén először a minősítésünket. Előtte május végén már a Moody’s és a Standard & Poor’s is publikálja döntését.
|Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban
|1. felülvizsgálat
|2. felülvizsgálat
|Moody's
|május 22.
|november 20.
|Standard & Poor's
|május 29.
|november 27.
|Fitch
|június 5.
|december 4.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
