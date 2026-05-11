Kimondták a szakértők: kegyetlenül letarolja a nyugati ipart az ázsiai óriás, olyan területekre törtek be, amire senki sem számított

A washingtoni érdekképviseleti szervezet és a Rhodium Group tanácsadó cég közös jelentése szerint Kína jelentősen fokozza az állami beavatkozást a feldolgozóiparban, a szolgáltatásokban és az élvonalbeli technológiákban egyaránt. A dokumentum megállapítja, hogy Peking iparpolitikája az ágazati szintű támogatások felől egy átfogó stratégia irányába mozdult el. Ez a teljes körű iparpolitika már nemcsak a kritikus nyersanyagokra és az elektromos járművekre összpontosít, hanem a vegyiparra, a gépgyártásra, az ipari berendezésekre és a robotikára is kiterjed.

A kamara szerint a világ korábban alábecsülte Peking iparpolitikai törekvéseit, köztük a Made in China 2025 programot.

A kihívás nem az információhiány következménye. A jelentések megszülettek, a figyelmeztetések eljutottak a kormányok és a vállalatok legfelsőbb szintjeire, a válaszlépések mégis elmaradtak

- áll a dokumentumban.

A tartós állami támogatások és a gyenge belső kereslet hatására Kína árukereskedelmi többlete 2019 óta megduplázódott, így mára elérte a 2000 milliárd dollárt. Ezt a jelenséget egyes elemzők "Kína-sokk 2.0"-nak nevezik. Az ázsiai ország egyúttal egyre magasabb hozzáadott értékű, csúcstechnológiás termékeket exportál, miközben az importot is sikeresen váltja ki hazai gyártmányokkal. A jelentés kiemeli, hogy 2024-ben az 500 legnagyobb kínai vállalat bevételeinek átlagosan 47 százaléka már külföldi piacokról származott, ami nagyjából megegyezik az amerikai nagyvállalatok arányával.

Kína legújabb ötéves terve első ízben tér ki olyan területekre, mint a biotechnológiai gyártás, a fúziós energia és az agy-számítógép interfészek.

Ez azt jelzi, hogy az iparpolitika a stratégiai szektorokon túl már a teljes ipari ökoszisztéma átalakítását célozza.

A Rhodium Group vezető elemzője, Camille Boullenois szerint

Kína "hihetetlenül gyorsan" nyer teret a vegyiparban, az autógyártásban, a gépgyártásban és a robotikában.

Ezek pont azok a területek, ahol a Németországhoz hasonló fejlett ipari gazdaságok korábban még technológiai előnnyel rendelkeztek.

A jelentés megjelenése különösen időszerű, hiszen Donald Trump elnök a héten kétnapos csúcstalálkozóra utazik Pekingbe. Jörg Wuttke, az Európai Kereskedelmi Kamara korábbi kínai vezetője szerint a fenyegetés leginkább az exportorientált gazdaságokat, vagyis Japánt, Dél-Koreát és Európát érinti. Ezekben a régiókban a kínai túlkapacitás hatásait a gyenge euró-zsenminpi árfolyam tovább súlyosbítja.

A kínaiak mindig olyan kedvesek, hogy előre elmondják, hogyan fognak legázolni minket, mi pedig soha nem akarjuk ezt meghallani

- fogalmazott Wuttke.

