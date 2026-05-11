Kormányalakítás 2026: felfedik lapjaikat a miniszterek, kedden megalakul a Tisza-kormány
Kormányalakítás 2026: felfedik lapjaikat a miniszterek, kedden megalakul a Tisza-kormány

Hétfőn hallgatják meg a parlament illetékes bizottságai a miniszteri posztok várományosait, majd a keddi ülésen le is tehetik az esküt és megalakulhat a Magyar Péter vezette kormány. A konkrét gazdasági elképzeléseket a piac is kiemelten figyeli, az eseményekről a Portfolio folyamatosan tudósít.
Hétfőn és kedden tartja a miniszterjelöltek meghallgatását a parlament, az illetékes bizottságok jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy az Országgyűlés szavazhasson a miniszterek személyéről és letehessék az esküt.

Az Országgyűlés legközelebb kedd délután ül össze, várhatóan akkor alakulhat meg az új kormány Magyar Péter szombati miniszterelnöki beiktatása után.

A piac legnagyobb figyelemmel Kármán András pénzügyminiszter és Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter meghallgatását várja, ezeknek akár piaci hatásuk is lehet.

Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz

Reggel 8 órakor kezdődik a parlamentben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatása. A helyszínen jelenlévő személyek alapján lehet következtetni a tárca szakmai csapatára, jelen van Vokó Zoltán, Svéd Tamás, Porpáczy Krisztina, Ilku Lívia és Buga László.

Orbán Anitát hallgatják meg az Európai Uniós ügyek bizottságában

Hétfőn reggel az elsők között hallgatják meg az Európai Uniós ügyek bizottságában Orbán Anitát mint leendő külügyminisztert. Cikkünkben élőben tudósítunk az elhangzottakról.

Kapitány István: élőben beszél terveiről a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje

Hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottság Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai tárca miniszterjelöltjét. A bizottsági ülés a kormányalakítás egyik utolsó parlamenti állomása, ahol várhatóan az energiaárak, az ipari versenyképesség, az ellátásbiztonság és a gazdasági kilátások is kiemelt témák lesznek. A Portfolio a helyszínről tudósít percről percre.

Élőben beszél terveiről a Tisza-kormány tudományos és technológiai miniszterjelöltje, Tanács Zoltán

Tanács Zoltán tudományos és technológiai területekért felelős miniszterjelölt bizottsági meghallgatásásról élőben tudósítunk ebben a cikkünkben az Országházból.

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne.

