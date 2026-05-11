Kormányalakítás 2026: felfedik lapjaikat a miniszterek, kedden megalakul a Tisza-kormány

Hétfőn és kedden tartja a miniszterjelöltek meghallgatását a parlament, az illetékes bizottságok jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy az Országgyűlés szavazhasson a miniszterek személyéről és letehessék az esküt.

Az Országgyűlés legközelebb kedd délután ül össze, várhatóan akkor alakulhat meg az új kormány Magyar Péter szombati miniszterelnöki beiktatása után.

A piac legnagyobb figyelemmel Kármán András pénzügyminiszter és Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter meghallgatását várja, ezeknek akár piaci hatásuk is lehet.

