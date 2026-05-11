Kormányalakítás 2026: felfedték lapjaikat a miniszterek, kedden megalakul a Tisza-kormány

A Karmelitához ment Magyar Péter több miniszterrel
Magyar Péter hétfőn a Karmelita kolostorhoz ment, mert információi szerint a kormányváltás után is folytatódnak az iratmegsemmisítések, miközben új kötelezettségvállalások is történnek az állami szerveknél.
Élőben beszél Magyar Péter
Magyarország frissen megválasztott miniszterelnöke a Karmelita kolostor előtt beszél a hatalomátadás részleteiről és a Fidesz leköszönő minisztereinek engedély nélküli kötelezettségvállalásairól.
Lemondott a METU rektora, Kucsera Tamás Gergely
Lemondott a a Budapesti Metropolitan Egyetemen (METU) rektora, Kucsera Tamás Gergely - közölte az intézmény hétfőn a honlapján.
Azonnali utasítást küldött Magyar Péter a leköszönő Fidesz-kormány minisztereinek
Magyar Péter, Magyarország újonnan megválasztott miniszterelnöke soron kívüli írásbeli tájékoztatást kért a május 9-én leköszönt Fidesz-kormány ügyvezető minisztereitől a 2026. május 9-én 16:00 óta meghozott állami vezetői döntésekről és vállalt kötelezettségekről. A levélben arra is felszólította a címzetteket, hogy az új magyar kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállaljanak.
Magyar Reklámszövetség: a reklámadót végérvényesen meg kell szüntetni
A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza-kormány első intézkedési között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével fenntartotta a reklámadó nulla százalékos mértékét, a szervezet egyúttal az adónem eltörlését szorgalmazza - közölte az MTI-vel a Magyar Reklámszövetség hétfőn.
Asztalra csaptak a nyugdíjasok: azonnali intézkedéseket várnak a Tisza-kormánytól
A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) Országos Képviseleti Tanácsa sürgős intézkedéseket vár az új kormánytól az idősek helyzetének javítása érdekében. A szervezet szerint a nyugdíjak folyamatos értékvesztése, a bér-nyugdíj olló nyílása, az egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitáshiánya, valamint az idősödéssel járó elszegényedés azonnali beavatkozást igényel. A NYOK többek között az intézményes érdekegyeztetés helyreállítását, többéves nyugdíjkorrekciós programot, igazságos indexálást és az alacsony nyugdíjból élők célzott támogatását javasolja. Az ernyőszervezet hangsúlyozza: szakmai partnerként kész részt venni a munkában, és elvárja, hogy az időseket érintő döntések az országos nyugdíjas szervezetekkel együttműködésben szülessenek meg. A szervezet megkeresésére Magyar Péter válaszlevelet küldött, melyben megerősítette nyitottságát a szakmai egyeztetésekre.
Nehéz menet lesz, de megcsinálható - időben felszabadíthatják a befagyasztott EU-pénzeket
Magyarország augusztus 31-ig nyerhet hozzáférést a korábban befagyasztott, összesen 10,4 milliárd eurós uniós helyreállítási alaphoz. A feladat rendkívül ambiciózus, de több uniós tisztviselő szerint is megerősítette, hogy teljesíthető. Több módja van annak, hova csatornázhatják az összegeket, de a tervek szerint már a hónap végére összeállhat a terv, és akár még új feltételeket is szabhat magának a Magyar-kormány.
Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt
Őrizetbe vett az ügyészség egy volt országgyűlési képviselőt korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt hétfőn - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az MTI-t.
Bejelentette Magyar Péter: három nő lesz az új kormány hangja!
Újságírói és televíziós múlttal rendelkező szakemberek – Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita – látják el Magyarország új kormányának szóvivői feladatait, derült ki Magyar Péter bejegyzéséből.
Tanács Zoltán: Mihamarabb szeretnénk visszatérni a Horizon-programhoz
Az új kormány terve szerint az ország mihamarabb visszacsatlakozik a Horizon-programhoz, az EU felsőoktatási kutatási programjához - mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán, amelyről élőben tudósítunk. Ma délelőtt egy másik bizottságban, a digitalizációs és technológiai bizottságban már meghallgatták a miniszterjelöltet.
Vitézy Dávid: felülvizsgáljuk Lázár János beruházásait, hazahozzuk az EU-s pénzeket
Vitézy Dávid meghallgatásával folytatódott az új kormány felállása, a miniszterjelöltet a Közlekedési és Beruházási Bizottság hallgatta meg. A szakember első lépései egyikeként felülvizsálná a korábbi beruházási döntéseket a területén, mindent megtenne, hogy hazahozhassa a hiányzó uniós forrásokat, illetve vasútfejlesztési programot is hirdet.
Pósfai Gábor: Átalakítjuk a Belügyminisztériumot
A Nemzetbiztonsági Bizottságban történt meghallgatása után a Honvédelmi Bizottság előtt beszélt Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt. Mellette a meghallgatáson Retteghy András Tibor ügyvéd ült.
Ruszin-Szendi Romulusz: nem mennek magyar katonák Ukrajnába, nem megyünk Csádba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot
Hétfő délelőtt lezajlott Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölti meghallgatása az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtt. A leendő miniszter kritizálta az előző kormány katonákhoz, honvédelemhez való hozzáállását, bejelentette, hogy nem küldünk katonákat sem Ukrajnába, sem Csádba, nem állítják vissza a sorkatonaságot sem. A haderőfejlesztés folytatódik, de kivizsgálják az eddigi szerződéseket és a honvédség körüli botrányokat, lesz illetményrendezés, életpálya-modell rendezés is.
Véget ért a felkérdezés, döntöttek Orbán Anita külügyminiszteri státuszáról
Hétfőn 10 órai kezdettel megindul Orbán Anita leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter meghallgatása Magyarország külpolitikájával kapcsolatban. A helyszínről élőben tudósítunk.
Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után
Kapitány István hétfő reggeli, a mai tőzsdenyitást megelőző bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy bár a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb az állami beavatkozás, az árrésstop és a különadók kivezetésének szerinte „most még nincs itt az ideje”. Ez tőzsdei szempontból sem mellékes üzenet, hiszen a Budapesti Értéktőzsdén több olyan nagyobb kibocsátó is van, amelynek eredményét közvetlenül vagy közvetve érintik az ágazati különadók, így a befektetők számára továbbra is fontos kérdés, meddig marad fenn a jelenlegi adókörnyezet. A magyar tőzsde a nyitás utáni esni kezdett, de aránylag gyorsan ledolgozta a korábbi mínuszt.
Mikor lehet 350 forint az euró? Hamarabb, mint eddig gondoltuk
A közép-kelet-európai devizák továbbra is élvezik a pozitív nemzetközi befektetőin hangulatot, ezen belül a forint új többéves csúcsra erősödött a múlt héten – olvasható az ING Bank hétfő reggeli piaci kommentárjában. A bank szakemberei eddig az év közepére várták, hogy a magyar deviza eléri a 350-es lélektani szintet, most azonban úgy tűnik, hogy ez hamarabb is megtörténhet.
A Fidesz a meghallgatások alapján dönt a miniszterek alkalmasságáról
A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról - közölte Gulyás Gergely frakcióvezető hétfőn a Facebook-oldalán.
Az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadjuk a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodunk, és van, akire nemet mondunk - tette hozzá. (MTI)
Kimondta a hitelminősítő: fenntarthatatlan volt az Orbán-kormány gazdasági modellje
Középtávon fenntarthatatlan volt a magyar gazdaság növekedési modellje, ami az elmúlt években kizárólag a fogyasztásra helyezte a hangsúlyt – hangzott el a Fitch Ratings legutóbbi podcastjában. A beszélgetésben a magyar választások hatásait értékelték, a hitelminősítő szakembere szerint pozitív az euróbevezetés célja, de egyelőre nem számolnak ezzel az alapforgatókönyvükben.
Strukturális szembenézést sürget az új agrárminiszter-jelölt
Őszinte helyzetértékelést és a halogatott problémákkal való szembenézést sürgetett Bóna Szabolcs agrárminiszter-jelölt a parlament mezőgazdasági bizottsága előtt tartott meghallgatásán. A leendő tárcavezető a feldolgozóipari átrendeződésben, a generációváltásban és a szakképzés újjáépítésében jelölte meg a hazai agrárium legfontosabb feladatait.
Kormányalakítás 2026: felfedik lapjaikat a miniszterek, kedden megalakul a Tisza-kormány
Hétfőn és kedden tartja a miniszterjelöltek meghallgatását a parlament, az illetékes bizottságok jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy az Országgyűlés szavazhasson a miniszterek személyéről és letehessék az esküt.
Az Országgyűlés legközelebb kedd délután ül össze, várhatóan akkor alakulhat meg az új kormány Magyar Péter szombati miniszterelnöki beiktatása után.
A piac legnagyobb figyelemmel Kármán András pénzügyminiszter és Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter meghallgatását várja, ezeknek akár piaci hatásuk is lehet.
Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Reggel 8 órakor kezdődik a parlamentben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatása. A helyszínen jelenlévő személyek alapján lehet következtetni a tárca szakmai csapatára, jelen van Vokó Zoltán, Svéd Tamás, Porpáczy Krisztina, Ilku Lívia és Buga László.
Orbán Anitát hallgatják meg az Európai Uniós ügyek bizottságában
Hétfőn reggel az elsők között hallgatják meg az Európai Uniós ügyek bizottságában Orbán Anitát mint leendő külügyminisztert. Cikkünkben élőben tudósítunk az elhangzottakról.
Kapitány István: élőben beszél terveiről a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje
Hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottság Kapitány Istvánt, a gazdasági és energetikai tárca miniszterjelöltjét. A bizottsági ülés a kormányalakítás egyik utolsó parlamenti állomása, ahol várhatóan az energiaárak, az ipari versenyképesség, az ellátásbiztonság és a gazdasági kilátások is kiemelt témák lesznek. A Portfolio a helyszínről tudósít percről percre.
Élőben beszél terveiről a Tisza-kormány tudományos és technológiai miniszterjelöltje, Tanács Zoltán
Tanács Zoltán tudományos és technológiai területekért felelős miniszterjelölt bizottsági meghallgatásásról élőben tudósítunk ebben a cikkünkben az Országházból.
