Korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt

MTI
Őrizetbe vett az ügyészség egy volt országgyűlési képviselőt korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt hétfőn - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az MTI-t.

A nyomozó ügyészség

kutatást és lefoglalást végzett a volt országgyűlési képviselő lakóhelyén hétfőn, majd gyanúsítottként hallgatta ki a politikust.

Ezt követően az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fiktív foglalkoztatáson túl egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított - tartalmazza a közlemény.

A gyanúsított - aki 2014. május 6. és 2026. május 9. között volt parlamenti képviselő - az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék. A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva, a gyanúsított megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját frakciója érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabér egy részét visszaosztják a politikusnak - írták.

A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Fővárosi Törvényszék április 20-án közölte: bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás, Halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere (Fidesz-KDNP), aki megállapodott egy országgyűlési képviselővel anyja érdemi munkavégzés szándéka nélküli alkalmazásáról. Négy nappal korábban a Telex közölte: az érintett országgyűlési képviselő Bóna Zoltán (Fidesz).

A 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát 14 301 250 forint kár érte. A tényleges munkát nem végző személy, a jogellenes munkabér nagy részét rokonának adta, aki abból több százezer forintos ellenszolgáltatást nyújtott a volt képviselőnek - ismertették. A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt - tették hozzá. "A fenti cselekmény hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének minősül" - írta a főügyészség. Emlékeztettek: az ügyben korábban két személyt gyanúsítottként kihallgattak, a polgármester bűnügyi felügyeletben van, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

