Kritikus helyzetbe kerülhet a vidéki üzemanyag-ellátás

Magyarország üzemanyag-ellátásának legnagyobb szereplője, a Mol normál esetben is csak az ország igényeinek hetven százalékát tudja fedezni - írják. Jelenleg azonban a vállalat nem működik maximális kapacitással. A hiányzó mennyiséget importból kellene pótolni, a korábbi hatósági árazás viszont gazdaságilag teljesen ellehetetlenítette a behozatalt.
Bár a kialakuló hiányt az állam a stratégiai készletek felszabadításával próbálta kezelni, ezek a tartalékok lassan kifogynak a rendszerből. Visszapótlásuk ráadásul bizonytalan és rendkívül drága feladat lesz.
Ennek következtében egyre több benzinkút esik el a beszerzési forrásoktól. A független kutak sok esetben pontosan ugyanannyiért kénytelenek megvásárolni az üzemanyagot nagykereskedelmi áron, mint amennyiért azt a kútoszlopoknál továbbadják. A béreket, a rezsit, valamint a logisztikai és működési költségeket továbbra is nekik kell kigazdálkodniuk. Ez a gyakorlatban folyamatos veszteséget jelent számukra. A helyzetet tovább súlyosbítja az állami kompenzáció elmaradása. A hónapok óta saját forrásból túlélő vállalkozásoknak beígért támogatások ugyanis a mai napig nem érkeztek meg.
A kisbenzinkutak több ezer embernek adnak munkát, emellett évente mintegy 400 milliárd forint adó- és járulékbevételt generálnak az államnak. Ha ezek a vállalkozások tömegesen mennek csődbe, az jelentős költségvetési kiesést okoz. Ráadásul, különösen a vidéki térségekben, komoly ellátásbiztonsági problémákhoz is vezethet. A jelenlegi átmeneti szabályozás egyértelműen a nagy, integrált piaci szereplőknek kedvez, miközben a kisebb, független vállalkozásokat fokozatosan kiszorítja a piacról.
Az FBSZ hangsúlyozza, hogy mindent meg kell tenni a piacot torzító átmeneti időszak lerövidítéséért. El kell kerülni, hogy a jelenleg is működő benzinkutak végleges bezárásra kényszerüljenek. A szervezet felajánlja szakmai segítségét, és bízik a kormánnyal való mielőbbi párbeszédben. A cél az, hogy közösen alakítsanak ki egy hosszú távon is fenntartható szabályozási környezetet, amely garantálja a jogbiztonságot és a tisztességes piaci versenyt.
