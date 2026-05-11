Lannert Judit: A Klebelsberg Központ szerepét felülvizsgáljuk
A Klebelsberg Központ, mint központi hivatal irányító szerepét és a tankerületek működését felülvizsgálja az új kormány, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán, amelyről élőben tudósítunk. Kitért arra is, hogy az egyetemek autonómiájának helyreállítása érdekében átalakítják a kuratóriumi rendszert, előkészítik a KEKVA-rendszer átalakításának koncepcióját.
Lesz béremelés?

"Üres a kassza", mondta azzal kapcsolatban, mikor lehet béremelés a NOKS (nevelést-oktatást közvetlenül segítő) munkaköröknél. "Meglátjuk, hogy néz ki a költségvetés" - tette hozzá.

Oktatás a GDP arányában

Kérdésre válaszolva kiemelte: itthon a GDP 3,4%-a megy oktatásra, az EU-ban 4,2%. Alsó és középfokon nagyon elmarad a finanszírozás a felsőoktatással szemben. Ennek a helyzetnek a javítására lehetőséget ad az új minisztérium, amelyben együtt foglalkoznak a köz- és felsőoktatással, tette hozzá.

Párbeszéd indul ősszel

"Ősszel párbeszédet kezdeményezünk az iskolákkal, hogy a pedagógusok, segítő szakemberek, szülők, diákok véleményét figyelembe véve alakíthassuk ki a közös minimumokat a tanulás és az oktatás nagy kérdései körül. Ugyancsak társadalmi párbeszédet indítunk a felsőoktatás XXI. századi szerepéről, és az ehhez szükséges hatékony, az autonómiát, az önkormányzatiságot támogató és az akadémiai szabadságot biztosító struktúráról. Arra törekszünk, hogy már szeptembertől érezhető változások jelenjenek meg a rendszerben" - hangsúlyozta a miniszterjelölt.

KEKVA-egyetemek

Az egyetemek autonómiájának helyreállítása érdekében előkészítik a jogszabály-módosításokat, a kuratóriumi rendszert átalakítják, előkészítik a KEKVA-rendszer átalakításának koncepcióját. Áttekintik az alulfinanszírozott állami felsőfokú oktatási intézmények, mint az ELTE többletfinanszírozásának lehetőségeit.

A szakképzésről szólva pedig elmondta: fejlesztik az oktatók továbbképzési rendszerét. A szakképzési centrumokban a kancellári rendszert megszüntetik, felülvizsgálják a felnőttképzést szabályozó jogszabályokat.

Tankönyvválasztási szabadság

A tankönyvvásztásnál a korlátozást megszüntetik. "Hatályon kívül helyezzük azt a rendelkezést, ami a tantárgyak vonatkozásában csak legfeljebb két tankönyv választását engedi" - mondta Lannert Judit.

Pedagógiai asszisztensek

Megvizsgálják a pedagógiai asszisztensek béremelési lehetőségének kérdését.

Átalakítások

A pedagógus-továbbképzési rendszert felülvizsgálják, a teljesítményértékelést, a kompetenciaméréseket átalakítják.

Tankerületek

"A Klebelsberg Központ, mint központi hivatal irányító szerepét és a tankerületek működését felülvizsgáljuk", emelte ki a miniszter. Átvilágítják a Kréta-rendszert és annak szerződéseit.

Átvilágítás

A közoktatási rendszert átvilágítjuk, az adatok értékelésével áttekintjük, mely intézmények igényelnek azonnali beavatkozást.

Tanuló társadalom

"Stratégiai cél, hogy tanuló társadalommá váljunk. Ennek eléréséhez a felnőttkori tanulás kultúrájának fejlesztését kiemelt feladatnak tekintjük. Megalkotjuk a felnőttkori tanulás célrendszerét" - mondta Lannert Judit.

AI-koordinátor

Az AI terület külön koordinátort kap a tárcán belül.

Minőségi oktatás mindenkinek

A cél, hogy az állam minden gyermek számára a társadalmi hozzátartozástól függetlenül biztosítsa a minőségi tanulás feltételeit.

Bölcsődei nevelés

A bölcsődei nevelés is ennél a tárcánál lesz, valamint a gyógypedagógiai szolgálatok is. Nagy szerepet kap a szülőtámogatás is.

Adatvezéreltség

Gyermekközpontú adatvezérlet szakmapolitikára törekszik majd, a partnerség lesz a harmadik kulcsszó.

Gyermekügyi miniszter is lesz

Ő kérte, hogy a gyermekügy is szerepeljen a minisztérium nevében, fontosnak tartotta, hogy a kisgyermekkori nevelés bekerüljön a tárcába.

Előélet

Szakmai előéletéről szólva kiemelte, hogy 2008-ban pedig megalapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot. Cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.

Saját tárcát kap az oktatás

16 év után végre önálló tárcája van az oktatásnak, ez nagy szó - kezdte a miniszterjelölt.

Hankó Balázs is itt van

Az exminiszter jelenlegi képviselő tanácskozási joggal vesz részt a bizottsági ülésen.

Ismerteti terveit Lannert Judit leendő oktatási miniszter a parlamentben - Élőben tudósítunk

Magyar Péter még április 24-én jelentette be, hogy Lannert Juditot jelöli oktatási és gyermekügyi miniszternek. A közgazdász-szociálpolitikus végzettségű, szociológiából PhD fokozattal rendelkező szakember 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással.

Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt. Kétszer is felállt a közigazgatásból, 2007-ben Hiller István alatt, majd Hoffman Rózsa államtitkársága alatt 2012-ben ismét.

