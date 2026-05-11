Lannert Judit: Nagy szó, hogy 16 év után végre önálló tárcája van az oktatásnak

Magyar Péter még április 24-én jelentette be, hogy Lannert Juditot jelöli oktatási és gyermekügyi miniszternek. A közgazdász-szociálpolitikus végzettségű, szociológiából PhD fokozattal rendelkező szakember 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással.

Korábban az Országos Közoktatási Intézet kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettese volt, 2008-ban pedig megalapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot.

Az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.

Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt. Kétszer is felállt a közigazgatásból, 2007-ben Hiller István alatt, majd Hoffman Rózsa államtitkársága alatt 2012-ben ismét.

