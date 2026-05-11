Lannert Judit: Nagy szó, hogy 16 év után végre önálló tárcája van az oktatásnak
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt meghallgatása az Országgyűlés oktatási bizottságában 14 órakor kezdődik, amelyről élőben tudósítunk. Az új kormány miniszterjelöltjeinek mai meghallgatási sorozata többek között vele zárul (Tarr Zoltán  társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltet hallgatja meg ma még 14 órai kezdettel a Magyarságpolitikai Bizottság). Holnap folytatódnak a meghallgatások.
Átvilágítás

A közoktatási rendszert átvilágítjuk, az adatok értékelésével áttekintjük, mely intézmények igényelnek azonnali beavatkozást.

Tanuló társadalom

Stratégiai cél a tanuló társadalommá válás, ebbe beletartozik a felnőttképzés is, az egész életen át tartó tanulás.

AI-koordinátor

Az AI terület külön koordinátort kap a tárcán belül.

Minőségi oktatás mindenkinek

A cél, hogy az állam minden gyermek számára a társadalmi hozzátartozástól függetlenül biztosítsa a minőségi tanulás feltételeit.

Bölcsődei nevelés

A bölcsődei nevelés is ennél a tárcánál lesz, valamint a gyógypedagógiai szolgálatok is. Nagy szerepet kap a szülőtámogatás is.

Adatvezéreltség

Gyermekközpontú adatvezérlet szakmapolitikára törekszik majd, a partnerség lesz a harmadik kulcsszó.

Gyermekügyi miniszter is lesz

Ő kérte, hogy a gyermekügy is szerepeljen a minisztérium nevében, fontosnak tartotta, hogy a kisgyermekkori nevelés bekerüljön a tárcába.

Előélet

Szakmai előéletéről szólva kiemelte, hogy 2008-ban pedig megalapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot. Cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.

Saját tárcát kap az oktatás

16 év után végre önálló tárcája van az oktatásnak, ez nagy szó - kezdte a miniszterjelölt.

Hankó Balázs is itt van

Az exminiszter jelenlegi képviselő tanácskozási joggal vesz részt a bizottsági ülésen.

Ismerteti terveit Lannert Judit leendő oktatási miniszter a parlamentben - Élőben tudósítunk

Magyar Péter még április 24-én jelentette be, hogy Lannert Juditot jelöli oktatási és gyermekügyi miniszternek. A közgazdász-szociálpolitikus végzettségű, szociológiából PhD fokozattal rendelkező szakember 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással.

Korábban az Országos Közoktatási Intézet kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettese volt, 2008-ban pedig megalapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot.

Az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.

Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt. Kétszer is felállt a közigazgatásból, 2007-ben Hiller István alatt, majd Hoffman Rózsa államtitkársága alatt 2012-ben ismét.

