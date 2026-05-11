Lannert Judit: Nagy szó, hogy 16 év után végre önálló tárcája van az oktatásnak

Átvilágítás
A közoktatási rendszert átvilágítjuk, az adatok értékelésével áttekintjük, mely intézmények igényelnek azonnali beavatkozást.
Tanuló társadalom
Stratégiai cél a tanuló társadalommá válás, ebbe beletartozik a felnőttképzés is, az egész életen át tartó tanulás.
AI-koordinátor
Az AI terület külön koordinátort kap a tárcán belül.
Minőségi oktatás mindenkinek
A cél, hogy az állam minden gyermek számára a társadalmi hozzátartozástól függetlenül biztosítsa a minőségi tanulás feltételeit.
Bölcsődei nevelés
A bölcsődei nevelés is ennél a tárcánál lesz, valamint a gyógypedagógiai szolgálatok is. Nagy szerepet kap a szülőtámogatás is.
Adatvezéreltség
Gyermekközpontú adatvezérlet szakmapolitikára törekszik majd, a partnerség lesz a harmadik kulcsszó.
Gyermekügyi miniszter is lesz
Ő kérte, hogy a gyermekügy is szerepeljen a minisztérium nevében, fontosnak tartotta, hogy a kisgyermekkori nevelés bekerüljön a tárcába.
Előélet
Szakmai előéletéről szólva kiemelte, hogy 2008-ban pedig megalapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot. Cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.
Saját tárcát kap az oktatás
16 év után végre önálló tárcája van az oktatásnak, ez nagy szó - kezdte a miniszterjelölt.
Hankó Balázs is itt van
Az exminiszter jelenlegi képviselő tanácskozási joggal vesz részt a bizottsági ülésen.
Ismerteti terveit Lannert Judit leendő oktatási miniszter a parlamentben - Élőben tudósítunk
Magyar Péter még április 24-én jelentette be, hogy Lannert Juditot jelöli oktatási és gyermekügyi miniszternek. A közgazdász-szociálpolitikus végzettségű, szociológiából PhD fokozattal rendelkező szakember 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással.
Korábban az Országos Közoktatási Intézet kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettese volt, 2008-ban pedig megalapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot.
Az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.
Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt. Kétszer is felállt a közigazgatásból, 2007-ben Hiller István alatt, majd Hoffman Rózsa államtitkársága alatt 2012-ben ismét.
