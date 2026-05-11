Lehet, hogy idén már nem vág kamatot a Fed

A Goldman Sachs és a Bank of America elemzői is felülvizsgálták az amerikai jegybank (Fed) alapkamatának alakulására vonatkozó előrejelzéseiket, és most egy későbbi csökkentést várnak a megnövekedett inflációs kockázatok és az erős munkaerőpiaci mutatók miatt.

A BofA elemzői arra számítanak, hogy a Fed kamata az év végéig változatlan marad, majd kétszer 25 bázisponttal csökken 2027 júliusában és szeptemberében.

A Goldman elemzői szerint a kamatcsökkentésre 2026 decemberében és 2027 márciusában kerül sor. Eddig a BofA idén két kamatcsökkentést várt, a Goldman pedig idén szeptemberre és decemberre becsült kamatvágást. A Fed áprilisi ülésén úgy döntött, hogy a kamatlábat 3,5-3,75 százalékon tartja, a következő kamatdöntő ülésre június 16-17-én kerül sor.

