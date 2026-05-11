Magyarország mellett egy olasz üzemét is bezárja az Electrolux

Az olasz UILM, FIM és FIOM szakszervezetek közös közleménye szerint a vállalat végleg bezárja a közép-olaszországi Cerreto d'Esiben működő páraelszívó-gyárát. Az Ancona közelében található üzem felszámolása mellett valamennyi olaszországi gyárukban csökkentik a létszámot.
Az Electrolux jelenleg öt termelőegységet üzemeltet az országban, ahol összesen 4500 alkalmazottat foglalkoztat.
A velencei egyeztetésen részt vevő Gianluca Ficco, az UILM szakszervezet képviselője szerint az Electrolux több okkal is indokolta a drasztikus lépést. A vezetőség
- az európai piac kritikus helyzetét,
- a termelési költségek megugrását,
- valamint az ázsiai gyártók egyre élesebb versenyét jelölte meg fő kiváltó okként.
A svéd cég részvényárfolyama a 2021-es csúcshoz képest már 75 százalékot esett. A vállalatot folyamatos nyomás alatt tartja a gyenge fogyasztói kereslet és az olcsóbb termékeket kínáló versenytársak térnyerése.
Válaszul a szakszervezetek nyolcórás sztrájkot hirdettek az Electrolux összes olaszországi üzemében, és azonnali kormányzati beavatkozást sürgettek. Az olasz ipari minisztérium közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A tárca folyamatos párbeszédet kíván fenntartani a vállalattal és az érdekképviseletekkel a munkahelyek védelme érdekében.
Az érdekképviseletek arról is beszámoltak, hogy az Electrolux Európában kizárta az együttműködés lehetőségét a kínai Mideával. Ez éles ellentétben áll az észak-amerikai stratégiájukkal, ahol a két cég kifejezetten partnerséget tervez. A svéd vállalat a múlt hónapban egy 9 milliárd svéd koronás (mintegy 977 millió dolláros) tőkeemelést jelentett be. Ebből a forrásból az amerikai partnerséget, a költségcsökkentési programokat és az adósságállomány mérséklését kívánják finanszírozni. Az olaszországi leépítés egy szélesebb körű restrukturálási program része. Ennek keretében az Electrolux korábban már bejelentette egy magyarországi és egy chilei gyárának bezárását is.
Forrás: Reuters
