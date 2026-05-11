Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen

A Bizottság álláspontja szerint a magyar kiskereskedelmi adórendszer ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkével. Ezek a jogszabályhelyek a letelepedés szabadságát védik. A jelenlegi hazai szabályozás magas és meredeken progresszív adókulcsokat vet ki a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi vállalatok árbevételére. Ezek a cégek jellemzően integrált vagy kapcsolt vállalkozásként működnek.
Ennek következtében az összesített forgalmuk után a legmagasabb adósávba esnek.
Ezzel szemben a nagy hazai kiskereskedők gyakran franchise-rendszerben tevékenykednek. Forgalmukat adózási szempontból nem vonják össze, így lényegesen alacsonyabb adókulcsok vonatkoznak rájuk. A Bizottság szerint ez az eltérő elbánás diszkriminatív piaci környezetet teremt.
A brüsszeli testület arra is rámutatott, hogy a rendszer gyakorlatilag megakadályozza a külföldi tulajdonú vállalatokat a működésük átszervezésében. Így esélyük sincs az adóteher csökkentésére. Még ha egy integrált láncot különálló cégekre bontanának is, azokat a törvény továbbra is kapcsolt vállalkozásnak minősítené. Ennek eredményeként a forgalmukat továbbra is összesítenék.
A Bizottság 2024 októberében és 2025 júniusában is hivatalos felszólítást küldött Magyarországnak. Budapest azonban tagadta a jogsértést, és nem szüntette meg a vitatott adórendszert. Ráadásul a magyar kormány nem teljesítette a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben vállalt kötelezettségét sem. Ez a 2022-ben bevezetett kiskereskedelmi pótadó fokozatos kivezetését irányozta elő.
Az Independent Retail Europe érdekvédelmi szervezet üdvözölte a bírósági eljárás megindítását. Álláspontjuk szerint a magyar szabályozás strukturális egyenlőtlenséget teremt a hazai és a külföldi szereplők között. Emellett feldarabolja az egységes európai piacot, és hátrányosan érinti a határokon átnyúló kereskedelmi tevékenységet. Mindez a magasabb árakon keresztül végső soron a magyar fogyasztóknak is kárt okoz.
