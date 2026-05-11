Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Gazdaság

Kedden folytatódik a csökkenő tendencia a hazai nagykereskedelmi üzemanyagpiaci árakat illetően - írja a holtankoljak. Ez a fogyasztói árakat nem érinti, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kevesebbe holnaptól.

2026.05.11-én az alábbi piaci átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 688 Ft/liter
  • Gázolaj: 716 Ft/liter
