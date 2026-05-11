  • Megjelenítés
FONTOS Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Megszólalt Donald Trump, kilőttek az olajárak
Gazdaság

Megszólalt Donald Trump, kilőttek az olajárak

Portfolio
Donald Trump perceken belül elutasította Irán válaszát az amerikai békeajánlatra. A bejelentés hétfőn az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett. A tíz hete tartó konfliktus elhúzódása egyre súlyosabb következményekkel jár a globális energiaellátásra nézve, a Hormuzi-szoros forgalma pedig gyakorlatilag megbénult.

Az Egyesült Államok néhány nappal korábban tett javaslatot a tárgyalások újraindítására. Az amerikai elképzelés lényege az volt, hogy először szüntessék be a harcokat, és csak utána térjenek rá a vitatottabb kérdésekre, köztük az iráni atomprogram ügyére.

Teherán vasárnap közzétett válasza azonban merőben más irányba mutatott.

Irán a háború valamennyi frontján, különösen Libanonban követelte a harcok beszüntetését, emellett kártérítést kért a háborús pusztításokért. Továbbá hangsúlyozta szuverenitását a Hormuzi-szoros felett. Követelte az amerikai tengeri blokád feloldását, a szankciók eltörlését, valamint az iráni olajembargó megszüntetését is. Donald Trump a Truth Social közösségi platformon reagált a követelésekre:

Nem tetszik – TELJESSÉGGEL ELFOGADHATATLAN.

Még több Gazdaság

Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz

Kapitány István: élőben beszél terveiről a Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltje

Durván visszaestek az eladások a világ legnagyobb autópiacán

Az olajárak hétfőn hordónként 4,5 dollárral ugrottak meg a patthelyzet hírére.

Qqc4lFc6

A háború február 28-i kitörése előtt a Hormuzi-szoroson haladt át a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) egyötöde. A vízi út azóta a konfliktus egyik legkritikusabb szűk keresztmetszetévé vált. A hajóforgalom minimálisra csökkent. A Kpler és az LSEG hajókövetési adatai szerint a múlt héten mindössze három, nyersolajjal megrakott tankerhajó haladt át a szoroson. Ezek is kikapcsolt nyomkövetővel közlekedtek, hogy elkerüljék az iráni támadásokat.

A háború az amerikai választók körében is egyre népszerűtlenebb. Az üzemanyagárak meredeken emelkedtek, miközben már kevesebb mint hat hónap maradt hátra a kongresszusi választásokig. Washington nemzetközileg is elszigetelődött, mivel a NATO-szövetségesek elutasították, hogy átfogó békemegállapodás és nemzetközi mandátum nélkül hadihajókat küldjenek a szoros forgalmának biztosítására.

Donald Trump szerdán Pekingbe érkezik, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal. A találkozó egyik fő témája Irán lesz. Az amerikai elnök Kínát igyekszik rávenni arra, hogy a megállapodás érdekében gyakoroljon nyomást Teheránra. Trump vasárnap úgy fogalmazott Iránnal kapcsolatban:

Vereséget szenvedtek, de ez nem jelenti azt, hogy végeztek.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a CBS 60 Minutes című műsorában azt nyilatkozta, hogy a háborúnak addig nem lehet vége, amíg nem távolítják el a dúsított uránt Iránból, és nem számolják fel az urándúsító létesítményeket. Hozzátette, hogy ehhez a diplomácia lenne a legcélravezetőbb út, de a katonai megoldást sem zárta ki.

Netanjahu elismerte, Izrael alábecsülte Irán azon képességét, amellyel képes megbénítani a Hormuzi-szoros forgalmát.

A közel-keleti régióban a feszültség az elmúlt napokban tovább fokozódott. Az Egyesült Arab Emírségek két iráni drónt semmisített meg. Katar elítélt egy Abu-Dzabiból érkező teherhajó ellen indított dróntámadást. Mindeközben Kuvait a légterét megsértő ellenséges drónokat hárított el. Dél-Libanonban szintén folytatódnak az összecsapások Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah között. A harcok az április 16-án tető alá hozott, amerikai közvetítésű tűzszünet ellenére is zajlanak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Péter az új miniszterelnök, kedden folytatódik a munka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility