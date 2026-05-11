Megszólalt Donald Trump, kilőttek az olajárak

Donald Trump perceken belül elutasította Irán válaszát az amerikai békeajánlatra. A bejelentés hétfőn az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett. A tíz hete tartó konfliktus elhúzódása egyre súlyosabb következményekkel jár a globális energiaellátásra nézve, a Hormuzi-szoros forgalma pedig gyakorlatilag megbénult.

Az Egyesült Államok néhány nappal korábban tett javaslatot a tárgyalások újraindítására. Az amerikai elképzelés lényege az volt, hogy először szüntessék be a harcokat, és csak utána térjenek rá a vitatottabb kérdésekre, köztük az iráni atomprogram ügyére.

Teherán vasárnap közzétett válasza azonban merőben más irányba mutatott.

Irán a háború valamennyi frontján, különösen Libanonban követelte a harcok beszüntetését, emellett kártérítést kért a háborús pusztításokért. Továbbá hangsúlyozta szuverenitását a Hormuzi-szoros felett. Követelte az amerikai tengeri blokád feloldását, a szankciók eltörlését, valamint az iráni olajembargó megszüntetését is. Donald Trump a Truth Social közösségi platformon reagált a követelésekre:

Nem tetszik – TELJESSÉGGEL ELFOGADHATATLAN.

Az olajárak hétfőn hordónként 4,5 dollárral ugrottak meg a patthelyzet hírére.

A háború február 28-i kitörése előtt a Hormuzi-szoroson haladt át a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) egyötöde. A vízi út azóta a konfliktus egyik legkritikusabb szűk keresztmetszetévé vált. A hajóforgalom minimálisra csökkent. A Kpler és az LSEG hajókövetési adatai szerint a múlt héten mindössze három, nyersolajjal megrakott tankerhajó haladt át a szoroson. Ezek is kikapcsolt nyomkövetővel közlekedtek, hogy elkerüljék az iráni támadásokat.

A háború az amerikai választók körében is egyre népszerűtlenebb. Az üzemanyagárak meredeken emelkedtek, miközben már kevesebb mint hat hónap maradt hátra a kongresszusi választásokig. Washington nemzetközileg is elszigetelődött, mivel a NATO-szövetségesek elutasították, hogy átfogó békemegállapodás és nemzetközi mandátum nélkül hadihajókat küldjenek a szoros forgalmának biztosítására.

Donald Trump szerdán Pekingbe érkezik, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal. A találkozó egyik fő témája Irán lesz. Az amerikai elnök Kínát igyekszik rávenni arra, hogy a megállapodás érdekében gyakoroljon nyomást Teheránra. Trump vasárnap úgy fogalmazott Iránnal kapcsolatban:

Vereséget szenvedtek, de ez nem jelenti azt, hogy végeztek.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a CBS 60 Minutes című műsorában azt nyilatkozta, hogy a háborúnak addig nem lehet vége, amíg nem távolítják el a dúsított uránt Iránból, és nem számolják fel az urándúsító létesítményeket. Hozzátette, hogy ehhez a diplomácia lenne a legcélravezetőbb út, de a katonai megoldást sem zárta ki.

Netanjahu elismerte, Izrael alábecsülte Irán azon képességét, amellyel képes megbénítani a Hormuzi-szoros forgalmát.

A közel-keleti régióban a feszültség az elmúlt napokban tovább fokozódott. Az Egyesült Arab Emírségek két iráni drónt semmisített meg. Katar elítélt egy Abu-Dzabiból érkező teherhajó ellen indított dróntámadást. Mindeközben Kuvait a légterét megsértő ellenséges drónokat hárított el. Dél-Libanonban szintén folytatódnak az összecsapások Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah között. A harcok az április 16-án tető alá hozott, amerikai közvetítésű tűzszünet ellenére is zajlanak.

Forrás: Reuters

