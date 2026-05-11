Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz

Majd felsorolta a célokat:

Hálapénz utáni torz struktúra után, empatikus egészségügy megteremtése.

Egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülése.

Értékalapú egészségügy megteremtése, pozitív ösztönzők megteremtése.

Prevenció.

Minden betegnek meg kell adnunk a lehetőséget, hogy önkéntesen, akár névtelenül visszajelzést tudjon adni az ellátásról. Szakmai felügyelet mellett, moderált felügyelet mellett teheti ezt meg, egységes platformon, ezt az állam fogja biztosítani - mondta. Az eredményeket rendszeresen kiértékelik, helyi szinten is elvárják majd.

Független betegjogi rendszert kell kialakítanunk - fűzte hozzá.

Le kell követni a beteg gyógyulását is. Az értékalapú egészségügy lényege, hogy ne pusztán azt mérjük, mi történt az ellátás pillanatában, hanem utána milyen egészségelőnye keletkezett a betegnek - magyarázta a tárcavezető.

A minőségi mutatók elvárása és nyilvánosságra hozatala is cél - mondta. A hiteles transzparencia az egészségügyi minisztériumra is nyomást gyakorol.

A nyilvánosság nem az egészségügy ellensége, hanem az alapfeltétel. Az őszinteség erény lesz és nem kockázat

- húzta alá.

A meglévő szakmai regisztereket anyagi és humán erőforrásokat támogatjuk, illetve újakat hozunk létre (suicid regiszter).