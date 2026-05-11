Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Reggel 8 órakor kezdődik a parlamentben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatása. A helyszínen jelenlévő személyek alapján lehet következtetni a tárca szakmai csapatára, jelen van Vokó Zoltán, Svéd Tamás, Porpáczy Krisztina, Ilku Lívia és Buga László. Hegedűs Zsolt miniszteri expozéjából kiderült: feláll a miniszter mellett egy tanácsadó testület, melynek tagja lesz Karikó Katalin Nobel-díjas tudós.
A célok

Majd felsorolta a célokat:

  • Hálapénz utáni torz struktúra után, empatikus egészségügy megteremtése.
  • Egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülése.
  • Értékalapú egészségügy megteremtése, pozitív ösztönzők megteremtése.
  • Prevenció.

Minden betegnek meg kell adnunk a lehetőséget, hogy önkéntesen, akár névtelenül visszajelzést tudjon adni az ellátásról. Szakmai felügyelet mellett, moderált felügyelet mellett teheti ezt meg, egységes platformon, ezt az állam fogja biztosítani - mondta. Az eredményeket rendszeresen kiértékelik, helyi szinten is elvárják majd.

Független betegjogi rendszert kell kialakítanunk - fűzte hozzá.

Le kell követni a beteg gyógyulását is. Az értékalapú egészségügy lényege, hogy ne pusztán azt mérjük, mi történt az ellátás pillanatában, hanem utána milyen egészségelőnye keletkezett a betegnek - magyarázta a tárcavezető.

A minőségi mutatók elvárása és nyilvánosságra hozatala is cél - mondta. A hiteles transzparencia az egészségügyi minisztériumra is nyomást gyakorol.

A nyilvánosság nem az egészségügy ellensége, hanem az alapfeltétel. Az őszinteség erény lesz és nem kockázat

- húzta alá.

A meglévő szakmai regisztereket anyagi és humán erőforrásokat támogatjuk, illetve újakat hozunk létre (suicid regiszter).

Tanácsadó testülete lesz a miniszternek

A világ legjobbjai közé tartozó egészségügy a célunk - mondta.

Célunk, hogy hazahozzuk a kiválóságokat.

Felkértem Karikó Katalint, hogy a miniszter mellett felálló tanácsadó testületemben vegyen részt, és ő ezt elvállalta

- mondta.

Miniszteri expozé

Hegedűs Zsolt meghallgatását miniszteri expozéval kezdte, melynek során bemutatta magát és a főbb szempontokat, amelynek mentén dolgoznak az egészségügy megújításán.

Az egészségügy az ország legfontosabb közszolgáltatása, a nemzet jövőjébe vetett egyik legfontosabb befektetés - mondta. Ez egy központi kérdés, prioritásként kezeli az új kormány ezt a területet - ígérte.

Biztonságos, átlátható, transzparens, betegközpontú, minőségi ellátást nyújt

- jelezte az állami rendszer kapcsán.

Ne azért jusson gyorsabban diagnózishoz, mert van pénze magánellátásra, hanem mert hozzájut az állami rendszerhez - jelezte.

Ezt követően a miniszterjelölt az aktuális helyzetet értékelte.

A rendszer kettészakadt, aki megteheti az fizet a gyorsabb, de nem feltétlenül jobb ellátásért - értékelte. Sokan bolyonganak a rendszerben, a dolgozók sokszor egzisztenciális félelemben vannak.

Nem szakpolitikai kérdés, hanem jelentős ügy. Elmaradt felzárkózás, tartós alulfinanszírozás, kórházcentrikus működés, parancsuralmi szemlélet, őszinte szembenézés hiánya - sorolta.

Leszakadó pályára került az ország egészségügye és egészsége - értékelte.

A GDP-arányos költés 4,1% volt legutóbb, ami elmarad az EU-s 7%-tól. Az EU átlag negyedét fordítjuk a mentális egészségre, ezt 30-40%-kal kellene növelni - mondta a terveket.

A lakosság közvetlen terhei drasztikusan nőttek. Elméletben szolidáris egészségügyünk van, de ez nem igaz, aki fizet, az gyorsabban jut ellátáshoz, de közben mások sokan várnak.

10 ezer kórházi ágyat szüntettek meg az elmúlt években, sok beteg már csak akkor jut kórházba, amikor már késő, az intézmények állapota leromlott, a kórházélelmezés elégtelen - sorolta tovább.

A rendszer még mindig túlságosan a kórházakra épül

- húzta alá. Ha nincs elég idő a betegekre, akkor a rendszer nem fog működni.

Több mint 1000 háziorvosi praxis tartósan betöltetlen - hívta fel a figyelmet. Ez nemcsak ellátásszervezési probléma, hanem betegbizontsági kérdés is - tette hozzá.

Megvan az egészségügyi miniszter csapata! - Kérdésre válaszol Hegedűs Zsolt miniszter a parlamentben

A miniszterjelölt meghallgatása reggel 8-kor kezdődött, aki felvonultatta szakmai csapatát.

A meghallgatást Ruzsa Diána (Tisza Párt) bizottsági elnök nyitotta meg és a jelenlévő politikusok elfogadták a napirendi pontokat.

A helyszínről élőben tudósítunk.

Címlapképünk Hegedűs Zsolt és Magyar Péter 2025. május 9-én, a parlament alakuló ülése után. Forrása: Bácsi Róbert, Portfolio

Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel

Magyar Pétert szombaton Magyarország új miniszterelnökévé választotta az Országgyűlés, ezzel 16 év után váltja Orbán Viktort a kormányfői poszton. Az eskütételt követő parlamenti beszédében Magyar rendszerváltásról, a közvagyon visszaszerzéséről és az igazságtételről beszélt, bejelentve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. Az új kormányfő felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a lemondásra, és ígéretet tett az alkotmányos rendszer átfogó felülvizsgálatára, a fékek és ellensúlyok megerősítésére, valamint a miniszterelnöki ciklusok korlátozására. A beiktatásra érkező nemzetközi gratulációk sorában Ursula von der Leyen bizottsági, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök és a budapesti amerikai nagykövetség is megszólalt. Legfontosabb kormányalakítási híreink vasárnap.

Magyar Péter: hamar véget érnek a mézeshetek, fogunk csalódást okozni

Gyorsan kifulladhatnak a választást követő mézeshetek, kormányzás közben elkerülhetetlen lesz csalódást okozni a széles, sokszínű tábor egyes részeinek – mondta Magyar Péter a New Yorkernek adott interjújában. Az új magyar kormányfő nyílt kommunikációt, új alkotmányt és „belső fékeket” ígér az interjúban, melyet a héten Rómában készítettek vele.

Megvan a Magyar-kormány első két törvénye

Sulyok Tamás köztársasági elnök jóváhagyásával szombat késő este hirdették ki a Magyar Közlönyben az új parlamenti ciklus első két törvényét.

Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke

Az Országgyűlés alakuló ülésének legfontosabb napirendi pontja az áprilisi parlamenti választáson győztes Tisza Párt vezetőjének miniszterelnökké választása. Magyar Pétert 140 igen szavazattal választotta meg a parlament a következő négy évre kormányfőnek.

