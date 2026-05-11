Minden járatot töröl a Charleroi

Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi nemzetközi repülőtere kedden, a brüsszeli Zaventem nemzetközi légikikötő a keddi járatok felének kiszolgálására számít - tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap hétfőn.

A biztonságos működés szavatolásához szükséges személyzet hiánya miatt a Charleroi repülőtér nem tudja kiszolgálni sem az induló, sem az érkező járatokat - közölte Nathalie Pierard a légikikötő szóvivője. Az érintett utasokat értesítik, foglalásaikat a következő napokra helyezik át, vagy visszatérítést ajánlanak - tette hozzá.

Az országos sztrájk miatt legfeljebb a járatok fele, 523-ból mintegy 259 közlekedhet kedden a Zaventem repülőtéren - közölte a brüsszeli légikikötő vezetősége.

Járatainak keddi közlekedésében fennakadásokat jelentett be a brüsszeli közlekedési vállalat (STIB), az országos buszközlekedést bonyolító flamand és a vallon közlekedési vállalat, a De Lijn és Tec mellett a belga vasúttársaság, az SNCB is. Szünetel a szemétszállítás, a legtöbb kormányhivatal zárva tart kedden Brüsszelben.

Az illetékes szakszervezet a sztrájkot a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvéseivel szemben hirdette meg.

Követeléseik között szerepel egyebek mellett a bónuszokkal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzése, az éjszakai munka méltányos kompenzációja, a magasabb nyugdíjak szavatolása, valamint a jövedelmek közötti különbségek figyelembevétele az adózás esetében, illetve a nagyvállalatoknak nyújtott "feltétel nélküli támogatások" megszüntetése.

