Nagy a baj Horvátországban: a tárcavezető azonnali árcsökkentést sürget

Splitben már javában tart az előszezon. A város a májusi hűvösebb idő ellenére is sok látogatót vonz. Jelenleg az amerikaiak, a britek és a franciák alkotják a turisták legnagyobb táborát. Az ide érkezők szerint
az árak jelentősen megemelkedtek a korábbi évekhez képest.
Emellett a járattörlésektől és a további drágulástól való félelem is erősen befolyásolja az utazási terveket.
Tonči Glavina horvát turisztikai és sportminiszter elismerte, hogy az utazási költségek világszerte rekordszintet értek el, függetlenül attól, hogy repülős vagy autós utakról van szó.
A turisztikai célú utazás még soha nem volt ilyen drága, és alkalmazkodnunk kell ehhez a valósághoz
– hangsúlyozta a tárcavezető. A miniszter arra kérte az ágazat szereplőit, hogy vezessenek be akciós ajánlatokat, csökkentsék a haszonkulcsokat, és alakítsanak ki vonzóbb utazási csomagokat. Glavina hozzátette: Horvátországnak 10-20 százalékos kedvezményekkel kellene megőriznie a versenyképességét.
A magánszállások kiadói óvatos optimizmussal tekintenek a következő hónapokra. Barbara Marković, a Horvát Családi Szállásadók Szövetségének elnöke szerint azok, akik már megtervezték a nyaralásukat, a drágulás ellenére is el fognak utazni.
Amint beköszönt a melegebb idő, egy nagyjából 50 eurós áremelkedés már talán nem is tűnik olyan jelentősnek
– tette hozzá.
A kormányzati felhívás ellenére a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások helyzetét nehezíti, hogy a növekvő adóterhek és munkaerőköltségek miatt szinte lehetetlen széles körű árcsökkentést végrehajtani. Eközben Horvátország továbbra is jelentős összegeket fordít a turizmus népszerűsítésére. A Horvát Idegenforgalmi Közösség nemrégiben nemzetközi újságíróknak szervezett tanulmányutat Közép-Dalmáciában. Ennek során kiemelten kezelték az ország pozícióját, mint Európa egyik vezető vitorlás úti célját.
