Nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg a Netflix gyakorlata kapcsán

Ken Paxton texasi főügyész hétfőn pert indított a Netflix ellen. Azzal vádolja a streamingszolgáltatót, hogy hozzájárulás nélkül gyűjtötte a felhasználók – köztük a gyerekek – adatait, emellett szándékosan függőséget okozó platformot épített ki.

A texasi kereset szerint a Netflix éveken át félrevezette a fogyasztókat. Azt állították, hogy nem gyűjtenek és nem is osztanak meg felhasználói adatokat.

A valóságban azonban folyamatosan nyomon követték a nézők szokásait és preferenciáit.

Ezeket az információkat később adatkereskedőknek és reklámtechnológiai vállalatoknak adták el, amivel évente több milliárd dolláros bevételre tettek szert. A panasz idézi Reed Hastings korábbi Netflix-vezérigazgatót is. Ő 2020-ban úgy nyilatkozott, hogy "semmit nem gyűjtünk", ezzel próbálva megkülönböztetni cégét az Amazontól, a Facebooktól és a Google-tól.

A keresetet a dallasi agglomerációban található Collin megyei bíróságon nyújtották be. A vád szerint a Netflix úgynevezett megtévesztő tervezési mintákat (dark patterns) alkalmazott annak érdekében, hogy a felhasználókat a képernyő előtt tartsa.

Ilyen megoldás például az automatikus lejátszás funkciója is, amely egy műsor végeztével azonnal elindítja a következőt.

"A Netflix végső célja egyszerű és rendkívül jövedelmező: gyerekeket és családokat ragasztani a képernyőhöz, begyűjteni az adataikat, miközben ott ülnek, majd ezeket busás haszonnal pénzzé tenni" – áll a keresetben. A dokumentum hozzáteszi: "Amikor te nézed a Netflixet, a Netflix is néz téged."

Paxton szerint a Netflix feltételezett megfigyelési gyakorlata sérti a texasi megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvényt. A főügyész azt követeli, hogy a vállalat törölje a jogellenesen gyűjtött adatokat, és a jövőben ne használja fel azokat célzott hirdetésekre a felhasználók beleegyezése nélkül. Emellett jogsértésenként akár tízezer dolláros polgári jogi bírság kiszabását is indítványozta. A Netflix egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

