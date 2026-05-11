Nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg a Netflix gyakorlata kapcsán

A texasi kereset szerint a Netflix éveken át félrevezette a fogyasztókat. Azt állították, hogy nem gyűjtenek és nem is osztanak meg felhasználói adatokat.
A valóságban azonban folyamatosan nyomon követték a nézők szokásait és preferenciáit.
Ezeket az információkat később adatkereskedőknek és reklámtechnológiai vállalatoknak adták el, amivel évente több milliárd dolláros bevételre tettek szert. A panasz idézi Reed Hastings korábbi Netflix-vezérigazgatót is. Ő 2020-ban úgy nyilatkozott, hogy "semmit nem gyűjtünk", ezzel próbálva megkülönböztetni cégét az Amazontól, a Facebooktól és a Google-tól.
A keresetet a dallasi agglomerációban található Collin megyei bíróságon nyújtották be. A vád szerint a Netflix úgynevezett megtévesztő tervezési mintákat (dark patterns) alkalmazott annak érdekében, hogy a felhasználókat a képernyő előtt tartsa.
Ilyen megoldás például az automatikus lejátszás funkciója is, amely egy műsor végeztével azonnal elindítja a következőt.
"A Netflix végső célja egyszerű és rendkívül jövedelmező: gyerekeket és családokat ragasztani a képernyőhöz, begyűjteni az adataikat, miközben ott ülnek, majd ezeket busás haszonnal pénzzé tenni" – áll a keresetben. A dokumentum hozzáteszi: "Amikor te nézed a Netflixet, a Netflix is néz téged."
Paxton szerint a Netflix feltételezett megfigyelési gyakorlata sérti a texasi megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvényt. A főügyész azt követeli, hogy a vállalat törölje a jogellenesen gyűjtött adatokat, és a jövőben ne használja fel azokat célzott hirdetésekre a felhasználók beleegyezése nélkül. Emellett jogsértésenként akár tízezer dolláros polgári jogi bírság kiszabását is indítványozta. A Netflix egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
Forrás: Reuters
