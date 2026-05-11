Pósfai Gábor: Átalakítjuk a Belügyminisztériumot

Értékelése szerint bizalmi és működési válság alakult ki a belügyi rendszerben. Többezer fős létszámhiány alakult ki a rendőrségnél. A katasztrófavédelem leépült eszközállománnyal dolgozik.
Ezek nem csupán statisztikák, a számok mögött emberek, családok, települések vannak
- folytatta a miniszter.
A belügyminisztérium jelentős átalakításra szorul - jelentette ki. Hungarikum volt, hogy a belügyminiszter felelt az oktatásért, egészségügyért, szociális ágazatért - mondta. Felidézte, hogy a rendvédelmi szervezetek érezhették az előző kormány alatt a politikai nyomást is.
A Belügyminisztérium legyen végre Belügyminisztérium, annyi feladatot végezzen, amennyire alkalmas a kompetenciájából. A magyar állam rendjének fenntartása, állampolgárok biztonságának garantálása - sorolta a célokat.
A belügyi rendszer sok esetben ma túlélésre rendezkedett be, és ezzel szakítani fogunk - mondta.
Strukturális változások
Mesterségesen túlduzzasztott tárca területeinek leválasztása. Oktatás, egészségügy, gyermekvédelem és drogprevenció mind más tárcához kerülnek - ismertette.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Belügyminisztériumhoz kerül.
A sportügyi portfólió befogadása az újdonság - mondta.
Nem rendőrminiszterként ülök Önök előtt
- jelezte.
Legfontosabb feladatok
Egy működőképes intézményi kultúra megalakítása a legfontosabb feladat. Kiszámítható életpálya, a teljesítmény mérése, a szakmai minőség fontossága - sorolta.
A rendvédelem tekintélyének és megbecsülésének helyreállítása lesz az első feladat. Új, kiszámítható rendszer, valódi életpályamodell, szolgálati lakásprogram, eszközparkok fejlesztése, helyi kapitányságok szakmai szerepének megerősítése - mondta.
Úgy értesültem, hogy jelenleg nem térhet vissza az, aki egyszer már leszerelt. Ennek módosításán dolgozunk - ismertette.
A jogállami működés helyreállítása a második legfontosabb feladatunk. A Pegasus-ügy és a korrupciós ügyek politikai érzékenység alapján való kezelése csökkentette a bizalmat.
Következetes és őszinte migrációs politikát kell képviselnie Magyarországnak - folytatta.
A negyedik feladat egy technológiai és infrastruktúrális megújulás - ismertette.
Új bérrendszer a rendőri dolgozóknak - ígérte.
Kapitányságok, tűzoltóságok autonómiájának helyreállítása. Inflációkövető finanszírozás a polgárőröknek - folytatta.
A Pegasus-szoftver használatának részleteit nyilvánosságra hozzák, a 2010 óta politikai szándékból indított lehallgatásokat is kivizsgálják, nyilvánosságra hozzák.
Képviselői kérdések
A kormány még nem alakult meg, nem volt kormányülés, ezért nem is tudjuk, hogy mi van az államkasszában - felelte arra a kérdésre, hogy mikor várható a területen bérrendezés.
Mindenki szabadon gyülekezhet, aki betartja a törvényeket - válaszolta általánosságban a Pride-tüntetések kapcsán.
A Terrorelhárítási Központ kapcsán kijelentette: a szakmai tudás és emberek, ami ott rendelkezésre áll, arra szükség van. Senki nem mondta, hogy ezen a téren mást szeretne az új kormány. Ez a munka nagyon fontos. Mindenkit meg fogunk tartani, aki ezen a téren speciális tudással rendelkezik - jelentette ki egy válaszában a miniszterjelölt.
A tűzoltóság nevét visszaállítjuk - mondta Pósfai Gábor, aki szerint az iparbiztonságot is erősíteni kell, erre mutatott rá az akkumulátorgyárak ügye.
