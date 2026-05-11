Pósfai Gábor: Átalakítjuk a Belügyminisztériumot

A Nemzetbiztonsági Bizottságban történt meghallgatása után a Honvédelmi Bizottság előtt beszélt Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt.

Értékelése szerint bizalmi és működési válság alakult ki a belügyi rendszerben. Többezer fős létszámhiány alakult ki a rendőrségnél. A katasztrófavédelem leépült eszközállománnyal dolgozik.

Ezek nem csupán statisztikák, a számok mögött emberek, családok, települések vannak

- folytatta a miniszter.

A belügyminisztérium jelentős átalakításra szorul - jelentette ki. Hungarikum volt, hogy a belügyminiszter felelt az oktatásért, egészségügyért, szociális ágazatért - mondta. Felidézte, hogy a rendvédelmi szervezetek érezhették az előző kormány alatt a politikai nyomást is.

A Belügyminisztérium legyen végre Belügyminisztérium, annyi feladatot végezzen, amennyire alkalmas a kompetenciájából. A magyar állam rendjének fenntartása, állampolgárok biztonságának garantálása - sorolta a célokat.

A belügyi rendszer sok esetben ma túlélésre rendezkedett be, és ezzel szakítani fogunk - mondta.

Strukturális változások

Mesterségesen túlduzzasztott tárca területeinek leválasztása. Oktatás, egészségügy, gyermekvédelem és drogprevenció mind más tárcához kerülnek - ismertette.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Belügyminisztériumhoz kerül.

A sportügyi portfólió befogadása az újdonság - mondta.

Nem rendőrminiszterként ülök Önök előtt

- jelezte.

Legfontosabb feladatok

Egy működőképes intézményi kultúra megalakítása a legfontosabb feladat. Kiszámítható életpálya, a teljesítmény mérése, a szakmai minőség fontossága - sorolta.

A rendvédelem tekintélyének és megbecsülésének helyreállítása lesz az első feladat. Új, kiszámítható rendszer, valódi életpályamodell, szolgálati lakásprogram, eszközparkok fejlesztése, helyi kapitányságok szakmai szerepének megerősítése - mondta.

Úgy értesültem, hogy jelenleg nem térhet vissza az, aki egyszer már leszerelt. Ennek módosításán dolgozunk - ismertette.

A jogállami működés helyreállítása a második legfontosabb feladatunk. A Pegasus-ügy és a korrupciós ügyek politikai érzékenység alapján való kezelése csökkentette a bizalmat.

Következetes és őszinte migrációs politikát kell képviselnie Magyarországnak - folytatta.

A negyedik feladat egy technológiai és infrastruktúrális megújulás - ismertette.

Új bérrendszer a rendőri dolgozóknak - ígérte.

Kapitányságok, tűzoltóságok autonómiájának helyreállítása. Inflációkövető finanszírozás a polgárőröknek - folytatta.

A Pegasus-szoftver használatának részleteit nyilvánosságra hozzák, a 2010 óta politikai szándékból indított lehallgatásokat is kivizsgálják, nyilvánosságra hozzák.

Képviselői kérdések

A kormány még nem alakult meg, nem volt kormányülés, ezért nem is tudjuk, hogy mi van az államkasszában - felelte arra a kérdésre, hogy mikor várható a területen bérrendezés.

Mindenki szabadon gyülekezhet, aki betartja a törvényeket - válaszolta általánosságban a Pride-tüntetések kapcsán.

A Terrorelhárítási Központ kapcsán kijelentette: a szakmai tudás és emberek, ami ott rendelkezésre áll, arra szükség van. Senki nem mondta, hogy ezen a téren mást szeretne az új kormány. Ez a munka nagyon fontos. Mindenkit meg fogunk tartani, aki ezen a téren speciális tudással rendelkezik - jelentette ki egy válaszában a miniszterjelölt.

A tűzoltóság nevét visszaállítjuk - mondta Pósfai Gábor, aki szerint az iparbiztonságot is erősíteni kell, erre mutatott rá az akkumulátorgyárak ügye.

