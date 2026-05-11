Rengeteg szabálysértést talált a rendőrség a teherautóknál és a buszoknál

A május 4. és 10. között megállított 6 836 tehergépjármű sofőrjei közül a legtöbben a megengedett sebességhatárt lépték át.

A hatóságok összesen 1075 gyorshajtót szűrtek ki.

Kifejezetten gyakori probléma volt a biztonsági öv használatának mellőzése (352 eset). Szintén sokszor fordultak elő a rakomány rögzítésével és a járművek műszaki állapotával kapcsolatos hiányosságok (322 eset). A rendőrök emellett 147 alkalommal hiányos okmányok, 108 esetben pedig a kötelező vezetési és pihenőidő be nem tartása miatt intézkedtek. Hat kamionsofőrnél ráadásul az ittas vezetés gyanúja is felmerült.

Az ellenőrzött 513 autóbusz esetében a legjellemzőbb kihágás a vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályok megszegése volt. Emiatt a hatóságoknak 40 alkalommal kellett eljárást indítaniuk. Ezenfelül 14 buszsofőr túllépte a megengedett sebességet, 13-an nem használták a biztonsági övüket, 12 esetben pedig az okmányokkal adódtak problémák.

