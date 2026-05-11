Rengeteg szabálysértést talált a rendőrség a teherautóknál és a buszoknál

A május 4. és 10. között megállított 6 836 tehergépjármű sofőrjei közül a legtöbben a megengedett sebességhatárt lépték át.
A hatóságok összesen 1075 gyorshajtót szűrtek ki.
Kifejezetten gyakori probléma volt a biztonsági öv használatának mellőzése (352 eset). Szintén sokszor fordultak elő a rakomány rögzítésével és a járművek műszaki állapotával kapcsolatos hiányosságok (322 eset). A rendőrök emellett 147 alkalommal hiányos okmányok, 108 esetben pedig a kötelező vezetési és pihenőidő be nem tartása miatt intézkedtek. Hat kamionsofőrnél ráadásul az ittas vezetés gyanúja is felmerült.
Az ellenőrzött 513 autóbusz esetében a legjellemzőbb kihágás a vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályok megszegése volt. Emiatt a hatóságoknak 40 alkalommal kellett eljárást indítaniuk. Ezenfelül 14 buszsofőr túllépte a megengedett sebességet, 13-an nem használták a biztonsági övüket, 12 esetben pedig az okmányokkal adódtak problémák.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan fordulat a krónikus válságországban: a kilencedik csőd után olyan dolog történik, amire évek óta nem volt példa
A lehetőség azonban gyorsan elillanhat.
5,7-es erősségű napkitörés történt, amely szerdán súrolhatja a magnetoszférát
Sarki fényt idézhet elő.
Kimondták a szakértők: kegyetlenül letarolja a nyugati ipart az ázsiai óriás, olyan területekre törtek be, amire senki sem számított
Új szakaszba lépett az iparpolitika.
Kritikus helyzetbe kerülhet a vidéki üzemanyag-ellátás
Az FBSZ szerint csőd szélére sodródtak a független benzinkutak.
Drasztikus lépésre készül Trump az üzemanyagpiacon
Az USA-t is szorítja az áremelkedés.
Már a legrosszabbra készül a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, általános korlátozások jöhetnek a gazdaságban
Válságforgatókönyv léphet érvénybe a piacokon, a munkavégzésben és az utazásban is.
Nagy a baj Horvátországban: a tárcavezető azonnali árcsökkentést sürget
10-20 százalék is szükséges lehet.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.