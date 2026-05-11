Strukturális szembenézést sürget az új agrárminiszter-jelölt

Őszinte helyzetértékelést és a halogatott problémákkal való szembenézést sürgetett Bóna Szabolcs agrárminiszter-jelölt a parlament mezőgazdasági bizottsága előtt tartott meghallgatásán. A leendő tárcavezető a feldolgozóipari átrendeződésben, a generációváltásban és a szakképzés újjáépítésében jelölte meg a hazai agrárium legfontosabb feladatait.

A magyar agrárium évek óta halogatott problémáival kell végre szembenézni, jelentette ki parlamenti bemutatkozásán Bóna Szabolcs miniszterjelölt a mezőgazdasági bizottság előtt. Az ülésről az Agrárszektor tudósított.

A leendő tárcavezető beszédének egyik központi üzenete az volt, hogy az ágazatból mostanáig hiányzott a reális önértékelés, holott a kihívások kezeléséhez ez lenne az első lépés. Bóna szerint a jövőbeli pályára álláshoz előbb a valós helyzetképet kell rögzíteni, és csak utána lehet érdemi válaszokat megfogalmazni.

Gazdaságpolitikai szempontból a legfontosabb üzenet a feldolgozóipari átrendeződés volt:

a hazai agráriumot a jövőben nem a nyersanyag-kibocsátásra, hanem a nagyobb hozzáadott értékű, feldolgozott élelmiszerek gyártására kell ráállítani.

Ezt szolgálja az a kormányzati lépés is, amellyel az agrár- és élelmiszergazdasági feladatokat egy minisztériumi szerkezetbe vonták össze, és amelytől a versenyképesség érdemi javulását várja a leendő miniszter.

Súlyos szerkezeti gondként mutatott rá a miniszterjelölt a gazdálkodói korösszetétel torzulására. Ma az üzemátadások jellemzően családi öröklés útján mennek végbe, miközben a pályára vágyó fiatalok földhöz jutási esélyei minimálisak. A megoldás Bóna olvasatában kettős: pénzügyi ösztönzőket kell adni az utód nélküli gazdálkodóknak, és párhuzamosan a generációváltást vállaló fiatal belépőknek is.

Komoly lemaradásként említette a szakképzési rendszer hézagait. Példaként a tejipart hozta fel, amely a hazai agrárgazdaság egyik húzóágazata, ennek ellenére idehaza nem indul érdemi tejipari képzés. A versenyképesség javulásához ezt az űrt is be kell tölteni.

Piaci oldalon a rövid ellátási láncok megerősítése áll a stratégia középpontjában.

Ez azt jelenti, hogy nagyobb arányban kerüljenek hazai termékek a kiskereskedelmi polcokra, és a közétkeztetés is dolgozzon több magyar alapanyaggal. Az új ágazati szabályozás kialakításakor pedig Bóna a gazdálkodók, szakmai szervezetek és piaci szereplők bevonását ígéri, amely szerinte az utóbbi években háttérbe szorult.

A klímaváltozással kapcsolatban a miniszterjelölt arra hivatkozott, hogy

a magyar mezőgazdaság történelmi léptékben többször igazolta alkalmazkodóképességét,

és nincs olyan reflex, amely szerint külföldi jó gyakorlatok átvétele szégyenérzetet keltene a szektorban.

Címlapkép forrása: Bóna Szabolcs, agrár és élelmiszerminiszter Facebook oldala

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

