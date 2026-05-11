Tanács Zoltán: Mihamarabb szeretnénk visszatérni a Horizon-programhoz

Az új kormány terve szerint az ország mihamarabb visszacsatlakozik a Horizon-programhoz, az EU felsőoktatási kutatási programjához - mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán, amelyről élőben tudósítunk. Ma délelőtt egy másik bizottságban, a digitalizációs és technológiai bizottságban már meghallgatták a miniszterjelöltet.
HUN-REN

A HUN-REN kapcsán kérdésre válaszolva elmondta: a kutatóhálózat helyzetén változtatni kell. "Ha ekkora ellenállás van a kutatói közösségben, akkor ezen változtani kell" - mondta. "Nem volt érdemi párbeszéd a kutatókkal, 10 éve nem volt Orbán Viktor az MTA-n, létre kell hozni a párbeszédet." Pénteken tárgyal az MTA leendő elnökével. Hozzátette: nem szeretnék, ha kevesebb forrás jutna a kutatóhálózatokra.

"Magyar AI"

Kérdést kapott az úgynevezett "magyar AI" kapcsán. A nagy nyelvi modellek magyar nyelvű minőségén való javítást az nehezíti, hogy a felhasznált hatalmas adatforrások angol nyelvűek, jegyezte meg. De meg kell vizsgálni, hogy ebben miként lehet előrébb lépni, tette hozzá. A technológia világában minden kis ország ki van szolgáltatva, próbáljuk ezt uniós szabályozással kezelni, mondta a miniszterjelölt.

Képviselői kérdések

A szakbizottság képviselői mellett Hankó Balázs, a terület exminisztere is kérdéseket tesz fel a miniszterjelöltnek.

Horizon-program

"Szeretnénk mihamarabb visszacsatlakozni a Horizon-programhoz", szögezte le. Úgy véli, hogy a hazai kutatók támogatása terén a hazai költségvetési forrásból nem lehet helyettesíteni a nemzetközi forrásokat. "Utóbbiak nemzetközi együttműködést is jelentenek, enélkül nincs minőség, kiválóság, ettől elszakítani a magyar kutatókat súlyos hiba" - emelte ki.

Digitális eszközök a tanároknak

Kiemelte: a tanárok munkáját jelentősen meg kell támogatni a digitális eszközökkel, és csökkenteni kell az adminisztrációjukat. Külön kitért arra, hogy AI alapú támogatás is kell kapniuk a pedagógusoknak.

Okoseszközök és gyerekek

"Nem vagyok híve, hogy korán okos eszközök kerüljenek a gyerekek kezébe. De eljön az a pont, amikor be kell hozni ezeket az eszközöket, a teljes tiltás nem megoldás" - mondta a miniszter.

Digitális kompetencia

El kell ismerni az elmúlt időszak eredményeit, ami a lakosság digitális kompetenciaszintjét illeti, e téren az uniós átlag felett van az ország. A vállalkozási szektorban azonban nagy az elmaradás e téren. Ezeket a kompetenciahiányosságokat meg kell szüntetni az oktatás révén - mondta a miniszter.

Az AI-ról is beszél

A mesterséges intelligencia kérdéséről részletesen beszélt, szerinte az oktatásban nagy lehetőség lehet az új technológia.

Bemutatja minisztériumát

A délelőtti meghallgatásához hasonlóan részletesen ismerteti minisztériumának feladatköreit.

Legnagyobb gyermeke külföldön egyetemista

Személyes hátteréről többek között elmondta, hogy három gyermeke közül, a legidősebb külföldön egyetemen tanul, de reméli, hogy visszatér majd.

Tanács Zoltánt az oktatási bizottság is meghallgatja - Élőben tudósítunk

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelöltet ma délelőtt egy másik bizottságban, a digitalizációs és technológiai bizottságban már meghallgatták.

A délelőtti meghallgatásán is szóba került egy kérdésben az oktatás ügye. A miniszterjelölt azt mondta:

ha az oktatásban szeretnék használni a telefont, akkor elképzelhető, hogy eszközöket, iskolai infrastruktúrát, például internetet kell ehhez fejleszteni, de nem a digitális tárca feladata eldönteni, hogy az iskolai telefonhasználat hogyan történjen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

