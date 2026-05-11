Újabb viharok érkeznek

A csapadék eloszlását tekintve egyértelműen a keleti országrész bizonyult a legaktívabbnak. A Mátra térségében, a Nyírségben és Szeged környékén kiadós eső hullott. A legmagasabb értéket, 24 millimétert Verpeléten mérték, de Szeged és a Nyírség térségében is 15-17 millimétert regisztráltak a műszerek.

A fővárosi agglomerációban mérsékeltebb, 5-10 milliméternyi csapadék esett.

Az ország felett számos zivatarcella vonult át, amelyeket sokfelé apró szemű jégeső kísért. Keleten, Emőd térségében egy szupercella is kialakult. Kora este a legintenzívebb zivatarok a Tisza-tó és a Nyírség vonalában mozogtak, majd lassan kelet, északkelet felé távoztak. A csapadékgócok érkezését jelentős lehűlés kísérte, a hőmérséklet helyenként akár

10 Celsius-fokot is visszaesett.

A viharos időjárás a nap végére sem csillapodik. Az esti órákban északnyugat felől egy hidegfront éri el az országot, amelynek nyomán újra zivatarok alakulhatnak ki. Ezeket a cellákat továbbra is kísérhetik viharos széllökések és apró szemű jégeső.

