  • Megjelenítés
Újabb viharok érkeznek
Gazdaság

Újabb viharok érkeznek

Portfolio
Kettészakadt az ország időjárása: míg nyugaton alig esett, keleten intenzív zivatarok, helyenként jégeső és jelentős csapadék jellemezte a napot. A zivatargócok átvonulása erős lehűlést eredményezett. Az esti órákban északnyugat felől egy hidegfront hoz újabb viharokat - tudósított az Időkép.

A csapadék eloszlását tekintve egyértelműen a keleti országrész bizonyult a legaktívabbnak. A Mátra térségében, a Nyírségben és Szeged környékén kiadós eső hullott. A legmagasabb értéket, 24 millimétert Verpeléten mérték, de Szeged és a Nyírség térségében is 15-17 millimétert regisztráltak a műszerek.

A fővárosi agglomerációban mérsékeltebb, 5-10 milliméternyi csapadék esett.

Az ország felett számos zivatarcella vonult át, amelyeket sokfelé apró szemű jégeső kísért. Keleten, Emőd térségében egy szupercella is kialakult. Kora este a legintenzívebb zivatarok a Tisza-tó és a Nyírség vonalában mozogtak, majd lassan kelet, északkelet felé távoztak. A csapadékgócok érkezését jelentős lehűlés kísérte, a hőmérséklet helyenként akár

10 Celsius-fokot is visszaesett.

Még több Gazdaság

Kormányalakítás 2026: felfedik lapjaikat a miniszterek, kedden megalakul a Tisza-kormány

Drasztikus döntést hozott Görögország: korlátozni fogják a turizmust

Az egyik hajózási társaság már arra készül, hogy egész évben zárva marad a Hormuzi-szoros

A viharos időjárás a nap végére sem csillapodik. Az esti órákban északnyugat felől egy hidegfront éri el az országot, amelynek nyomán újra zivatarok alakulhatnak ki. Ezeket a cellákat továbbra is kísérhetik viharos széllökések és apró szemű jégeső.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megelégelte Brüsszel: megindult az eljárás Magyarország ellen
Megmozdult a magyar tőzsde Kapitány István szavai után
Megvan az egészségügyi miniszter csapata - Karikó Katalin is Hegedűs Zsolt miniszter tanácsadója lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility