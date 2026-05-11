Váratlan fordulat a krónikus válságországban: a kilencedik csőd után olyan dolog történik, amire évek óta nem volt példa

A Fitch Ratings május 5-én "B-" kategóriába emelte Argentína besorolását. A befektetők szerint ez a lépés a kockázati felárakat a januárban elért többéves mélypontok közelébe szoríthatja vissza, a döntésre reagálva az argentin kötvények árfolyama azonnal emelkedésnek indult. A legnagyobb forgalom mellett kereskedett, 2035-ös lejáratú papírok névértékre vetítve dolláronként 76,7 centre ugrottak. Ezzel párhuzamosan a hozam mintegy 9,5 százalékra csökkent, míg az amerikai hozamokhoz képesti kockázati felár 515 bázispontra szűkült, ami február 18. óta a legalacsonyabb érték.

A felminősítés újabb esélyt adhat Javier Milei elnöknek arra, hogy még a 2027-es választási bizonytalanság beköszönte előtt forrást vonjon be a nemzetközi piacokról.

A Barclays latin-amerikai közgazdásza, Ivan Stambulsky szerint

a 10 százalék alatti hozamszint mellett nyitva áll a kibocsátási ablak.

A szakértő úgy véli, a kormánynak érdemes lenne élnie a lehetőséggel, mivel a befektetők tartanak a jövő évi választások okozta piaci volatilitástól.

Argentína 2020 óta nem bocsátott ki kötvényt a nemzetközi piacokon.

Akkor az ország történetének kilencedik államcsődje után egy 65 milliárd dolláros adósság-átalakítást hajtottak végre. Az idei kötelezettségeket a kormány egy 3 milliárd dolláros banki repóügylettel és belföldi kibocsátásokkal fedezte. A júliusi, nagyjából 4,5 milliárd dolláros törlesztést várhatóan szintén új nemzetközi kötvénykibocsátás nélkül teljesítik. 2027-ben azonban mintegy 25 milliárd dollárnyi kifizetés válik esedékessé, amelyből körülbelül 15 milliárd dollár belföldi és külföldi devizakötvényekből fakad.

A friss felminősítés a kereslet összetételét is megváltoztathatja.

A Vanguard portfóliómenedzsere, Mauro Favini szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy amint egy ország kikerül a "CCC" kategóriából, gyorsan megjelennek az új vevők a kiszélesedő befektetői bázisnak köszönhetően. Egy újabb besorolási javítás olyan befektetési alapok előtt is megnyitná az utat, amelyek mandátuma korlátozza a "CCC" minősítésű adósságok tartását. A Fitch a Milei-éra alatt már háromszor javított a besoroláson: 2024 végén "CCC" szintre, tavaly "CCC+" kategóriára, most pedig "B-" szintre emelték az értékelést. Jelenleg a Moody's "Caa1" szinten, az S&P pedig "CCC+" kategóriában tartja nyilván az országot.

Luis Caputo gazdasági miniszter egyértelművé tette, hogy

a kormány nem siet a nemzetközi kibocsátással.

Elmondása szerint amíg a belföldi piacon 6 százalék körüli kamattal tudnak forrást bevonni a 9,5 százalékos hozamú adósság törlesztésére, addig ez a megoldás kifizetődőbb. A szezonális agrárexport, az energiaszektorból származó bevételek, valamint az argentin vállalati kötvények iránti stabil kereslet ugyanis folyamatos dollárbeáramlást biztosít. Ennek köszönhetően a jegybank idén már több mint 7 milliárd dollárt vásárolt. Emellett a kormány tárgyalásokat folytat egy multilaterális intézmények által garantált, nagyszabású bankhitel felvételéről is - mondta el a gazdasági tárcavezető.

A kormány jelenleg több finanszírozási lehetőség közül is választhat, ami Argentína esetében ritka luxusnak számít

- írják a Bloomberg elemzői. Thierry Larose, a Vontobel portfóliómenedzsere szerint az alapforgatókönyv az, hogy az ország 2026 második felében tér vissza a nemzetközi piacokra. Ezt a lépést azonban már nem a kényszer, hanem a kedvező piaci időzítés fogja motiválni.

