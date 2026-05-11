Washington újra Ázsiára figyel: fontos tárgyalások jönnek az USA és legfőbb régiós szövetségese között

Scott Bessent pénzügyminiszter japán látogatásának egyik fő témája a japán állampapír- és devizapiacon az elmúlt hónapokban tapasztalt heves kilengések kezelése lehet. A volatilitást az váltotta ki, hogy a piac túl lazának ítéli Japán monetáris és költségvetési politikáját.
Bessent a fedezeti alapoknál töltött évtizedes karrierje során a devizapiacokra specializálódott. Így nem véletlenül követi figyelemmel a tokiói fejleményeket. Hivatalba lépése óta ugyanis a japán kötvénypiaci eladási hullámok már többször is begyűrűztek az amerikai állampapírpiacra. Ez különösen kényes kérdés, mivel az amerikai pénzügyminiszter kiemelt mérőszámként kezeli a tízéves amerikai államkötvény hozamát, amely a jelzáloghitelek és az általános hitelfelvételi költségek irányadó mutatója.
Japán éppen rendszerszintű átalakuláson megy keresztül. A jegybank által alkalmazott ultraalacsony kamatpolitika fokozatos kivezetése ugyanis megváltoztatja a globális egyensúlyt
– fogalmazott Tim Adams. Ő a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) vezérigazgatója, aki korábban az amerikai pénzügyminisztérium nemzetközi ügyekért felelős vezető tisztviselője volt. Adams szerint szoros koordináció szükséges a japán pénzügyminisztériummal, ezzel ugyanis elkerülhető a szakpolitikai összehangolatlanság. Ez szerinte különösen fontos olyan időszakokban, amikor az árfolyammozgások a szélesebb pénzügyi feltételekre is hatással lehetnek.
A tárgyalások másik fő témája a Kínát megkerülő kritikus ellátási láncok kiépítése lehet.
Ebben Japán, mint az Egyesült Államok legfontosabb ázsiai szövetségese, kulcsszerepet játszhat.
Ami Kína visszaszorítását illeti, egyetlen ország sem fontosabb az Egyesült Államok számára, mint Japán
– hangsúlyozta Ken Weinstein. A Hudson Institute Japán-szakértőjét Trump még az első elnöki ciklusa idején jelölte tokiói nagykövetnek.
Bessent számára akkor lenne igazán sikeres a tokiói kitérő, ha határozott jelzést kapna Takaicsi Szanae miniszterelnöktől és Katajama Szacuki pénzügyminisztertől. Az amerikai pénzügyminiszter azt várja a japán gazdaságpolitika legfőbb vezetőitől, hogy teret engednek a japán jegybanknak az infláció elleni küzdelemben. Erre ő maga is felszólított még tavaly októberben. Az amerikai adminisztráció szintén előrelépést remél a márciusban bemutatott kétoldalú, kritikus ásványkincsekre vonatkozó cselekvési tervben. Továbbá várják Japán 550 milliárd dolláros, Trumpnak tett beruházási ígéretének megerősítését is.
Az amerikai pénzügyminiszter szerdán Szöulba utazik tovább. Ott kínai kollégájával, Ho Li-feng miniszterelnök-helyettessel fog tárgyalni a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti csúcstalálkozó előkészítéséről.
