Bejelentette Magyar Péter: kisvártatva választ kapott Orbán Viktor minisztereitől – Vizsgálatot indítanak
Gazdaság

Portfolio
Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon számolt be arról, hogy milyen válaszokat kapott az előző, Orbán Viktor vezette kabinet még ügyvezetőként hivatalban lévő minisztereitől. A Tisza Párt vezetője tegnap 22 órai határidővel arról kért tájékoztatást, hogy parlamenti megválasztása óta a tárcavezetők vállaltak-e pénzügyi kötelezettséget, vagy hoztak-e vezetői döntéseket az engedélye nélkül.

A most nyilvánosságra hozott, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára által jegyzett összesítés alapján legalább hét miniszter bevallása szerint történtek hasonló lépések.

Nevezetesen

  • az agrár-
  • az energiaügyi,
  • az építési és közlekedési,
  • a honvédelmi,
  • a közigazgatási és területfejlesztési,
  • valamint a külgazdasági és külügyi tárcán belül hajtottak végre állami vezetői döntést és pénzügyi kötelezettségvállalást is.

Külön kiemelendő, hogy

  • a Miniszterelnöki Kabinetirodában kötelezettségvállalás történt azóta, hogy Magyar Pétert szombaton beiktatták kormányfővé.
  • A Belügyminisztérium állami vezetői döntésekről nem nyilatkozott.

Magyar Péter kijelentette,

mindez egyértelműen cáfolja Gulyás Gergely távozó miniszterelnökséget vezető miniszter korábbi állítását, miszerint nem születtek engedély nélküli döntések.

Az új miniszterelnök közölte, a feltárt ügyek között kisebb és nagyobb horderejű esetek egyaránt szerepelnek, de további részleteket nem közölt. A dokumentum a kérdéses lépések kapcsán külön mellékletekről is említést tesz, de ezeket nem mutatta be a kormányfő.

Magyar Péter hozzátette: a történteket kivétel nélkül kivizsgálja a Tisza-kormány.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

