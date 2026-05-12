Ezt nem teszi zsebre a Fed; itt az iráni válság

Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal (BLS) kedd délután közzétett adatai szerint
az áprilisi fogyasztói árindex éves alapon 3,8 százalékkal emelkedett.
Ez magasabb a piaci konszenzus által várt 3,7 százalékos értéknél, és komoly gyorsulás a márciusi 3,3 százalékhoz képest. Havi alapon az infláció 0,6 százalék volt, ami megegyezett a várakozással, és lassulást jelent a márciusi 0,9 százalékos ütemhez képest.
A volatilis élelmiszer- és energiaárak nélkül számolt maginfláció is csalódást keltett: éves alapon 2,8 százalékra gyorsult a márciusi 2,6 százalékról, miközben a piac 2,7 százalékot várt. Havi alapon 0,4 százalékos drágulást mértek, ami felülmúlja a 0,3 százalékos elemzői előrejelzést, és kétszerese a márciusi 0,2 százalékos ütemnek.
A részletes adatokat átnézve egyértelmű, hogy az energiaárak miatt történt ekkora emelkedés. Az energia főkategória 3,8 százalékkal drágult egyetlen hónap alatt, éves alapon pedig megdöbbentő 17,9 százalékos a növekedés. Ezen belül a benzin ára 5,4 százalékkal emelkedett áprilisban (éves szinten már 28,4 százalékos a drágulás), a fűtőolaj pedig 5,8 százalékkal lett drágább, így már több mint 54 százalékkal kerül többe, mint egy évvel korábban.
A szolgáltatásoldali árdinamika is felgyorsult: a lakhatási költségek 0,6 százalékkal emelkedtek áprilisban, ami a duplája a márciusi 0,3 százalékos ütemnek. A maginfláción belül továbbra is a szolgáltatások jelentik a ragadósság fő forrását,
az energiát nem tartalmazó szolgáltatások 0,5 százalékkal drágultak havi alapon.
Néhány enyhítő tényező azért akadt: az új autók ára 0,2 százalékkal csökkent, a használt autók ára stagnált, az orvosi készítmények pedig 0,4 százalékkal lettek olcsóbbak. A nem energetikai árucikkek inflációja összességében nullán állt havi alapon, ami a jelenlegi vámkörnyezet ismeretében figyelemre méltó. Figyelmet érdemel viszont, hogy a ruházati termékek 0,6 százalékkal drágultak áprilisban, és éves alapon már 4,2 százalékos az áremelkedés ebben a kategóriában, ami arra utalhat, hogy a vámintézkedések fokozatosan beépülnek a fogyasztói árakba.
Az áprilisi adat egyértelműen rontja annak az esélyét, hogy a Fed a közeljövőben kamatot vágjon. A 3,3 százalékról 3,8 százalékra ugró inflációs ráta, kombinálva a felfelé araszoló maginflációval, azt sugallja, hogy talán lassan a kamatemelésről kezdhetünk suttogni.
A nagy kép szempontjából különösen aggasztó az energiaárak vágtája: a közel 18 százalékos éves emelkedés és a benzin 28 százalékot meghaladó drágulása komoly másodkörös hatásokat indíthat el a szállítási és élelmiszerköltségeken keresztül.
Eközben a szolgáltatási ágazat tartós inflációja arra utal, hogy a hazai keresletoldali nyomás sem enyhül elég gyorsan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Barry Eichengreen: Az arany zord üzenete
A Berkeley professzorának cikke.
Gőzerővel indult a gyártás: hamarosan ellepik Európát a Rheinmetall szuperdrónjai
Bejelentést tett a vezérigazgató.
Nyíltan vallott Zelenszkij egykori bizalmasa: majdnem az egész Donbasz orosz kézre került egyetlen puskalövés nélkül
Azt állítja: Kijev készen állt meghozni a fájó döntést.
Videó: meg akarta győzni hallgatóságát Friedrich Merz, csúnya vége lett
Nem erre készülhetett a német kancellár.
Mi lesz veled ingatlanpiac? − Már látszik a kanyarban a szakértők válasza!
Még több élmény az idei balatoni ingatlanpiaci csúcson.
Hegedűs Zsolt szembenézésterve - Tényleg ez a program menti meg a magyar egészségügyet?
Végre van átfogó program, konkrét célok, tervek és feladatok. Némi hiányérzetünk azért akadt.
Kemény szavakkal üzent Tarr Zoltán: bejelentette, mihez kezdenek a korábbi rendszer kulturális örökségével
A miniszterjelölt több konkrét intézkedést is ismertetett.
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.