Ezt nem teszi zsebre a Fed; itt az iráni válság

A vártnál magasabb áprilisi fogyasztói árindex érkezett az Egyesült Államokból kedd délután, ami komolyan keresztülhúzhatja a Fed kamatcsökkentési pályáját. Az infláció éves alapon 3,8 százalékra gyorsult a márciusi 3,3 százalékról, és a maginfláció is feljebb kúszott.

Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal (BLS) kedd délután közzétett adatai szerint

az áprilisi fogyasztói árindex éves alapon 3,8 százalékkal emelkedett.

Ez magasabb a piaci konszenzus által várt 3,7 százalékos értéknél, és komoly gyorsulás a márciusi 3,3 százalékhoz képest. Havi alapon az infláció 0,6 százalék volt, ami megegyezett a várakozással, és lassulást jelent a márciusi 0,9 százalékos ütemhez képest.

A volatilis élelmiszer- és energiaárak nélkül számolt maginfláció is csalódást keltett: éves alapon 2,8 százalékra gyorsult a márciusi 2,6 százalékról, miközben a piac 2,7 százalékot várt. Havi alapon 0,4 százalékos drágulást mértek, ami felülmúlja a 0,3 százalékos elemzői előrejelzést, és kétszerese a márciusi 0,2 százalékos ütemnek.

A részletes adatokat átnézve egyértelmű, hogy az energiaárak miatt történt ekkora emelkedés. Az energia főkategória 3,8 százalékkal drágult egyetlen hónap alatt, éves alapon pedig megdöbbentő 17,9 százalékos a növekedés. Ezen belül a benzin ára 5,4 százalékkal emelkedett áprilisban (éves szinten már 28,4 százalékos a drágulás), a fűtőolaj pedig 5,8 százalékkal lett drágább, így már több mint 54 százalékkal kerül többe, mint egy évvel korábban.

A szolgáltatásoldali árdinamika is felgyorsult: a lakhatási költségek 0,6 százalékkal emelkedtek áprilisban, ami a duplája a márciusi 0,3 százalékos ütemnek. A maginfláción belül továbbra is a szolgáltatások jelentik a ragadósság fő forrását,

az energiát nem tartalmazó szolgáltatások 0,5 százalékkal drágultak havi alapon.

Néhány enyhítő tényező azért akadt: az új autók ára 0,2 százalékkal csökkent, a használt autók ára stagnált, az orvosi készítmények pedig 0,4 százalékkal lettek olcsóbbak. A nem energetikai árucikkek inflációja összességében nullán állt havi alapon, ami a jelenlegi vámkörnyezet ismeretében figyelemre méltó. Figyelmet érdemel viszont, hogy a ruházati termékek 0,6 százalékkal drágultak áprilisban, és éves alapon már 4,2 százalékos az áremelkedés ebben a kategóriában, ami arra utalhat, hogy a vámintézkedések fokozatosan beépülnek a fogyasztói árakba.

Az áprilisi adat egyértelműen rontja annak az esélyét, hogy a Fed a közeljövőben kamatot vágjon. A 3,3 százalékról 3,8 százalékra ugró inflációs ráta, kombinálva a felfelé araszoló maginflációval, azt sugallja, hogy talán lassan a kamatemelésről kezdhetünk suttogni.

A nagy kép szempontjából különösen aggasztó az energiaárak vágtája: a közel 18 százalékos éves emelkedés és a benzin 28 százalékot meghaladó drágulása komoly másodkörös hatásokat indíthat el a szállítási és élelmiszerköltségeken keresztül.

Eközben a szolgáltatási ágazat tartós inflációja arra utal, hogy a hazai keresletoldali nyomás sem enyhül elég gyorsan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images