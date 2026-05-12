Görög Márta: arányosabb választási rendszer kialakítása a cél

Szellemi Jogok Hivatala
A tárca három államtitkársággal fog működni: közigazgatási, politikai és jogalkotásért felelős államtitkárság. A Szellemi Jogok Hivatala az igazságügyi tárcához kerül.
Európai Ügyészség
"El kívánjuk végezni az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás alkotmányos és szakmai kereteinek kidolgozását és megteremtését", hangsúlyozta.
Korrupció
Korrupció terén zéró tolerancia lesz. Széleskörű hatáskörökkel fog rendelkezni a Vagyonvisszaszerzési Hivatal, elnökét kétharmados többséggel kell majd megválasztania az Országgyűlésnek.
Devizahitelesek
A devizahitelesek ügyének rendezése érdekében széleskörű szakmai egyeztetés indul, amelyben a bíróságok és a Bankszövetség is részt vesz majd.
Bíróságok
A bírósági rendszerről elmondta: nagy a teher a bírákon, lassúak az eljárások. Megerősítik a bíróságok függetlenségét, egyszerűsítik az eljárásokat.
EU-források hazahozatala
"Kiemelt célunk lesz azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik az európai uniós források feloldását és hazahozatalát", hangsúlyozta Görög Márta.
Választási rendszer
"A kormányzati célkitűzésekkel összhangban a választási rendszer módosítása indokolt, az igazságügyi tárca közre kíván ebben működni, a jelenleginél átláthatóbb, tisztességesebb és arányosabb választási rendszer megalkotásában", emelte ki a miniszterjelölt.
Néhány hete írtunk arról, miként lehetne arányosabbá tenni a választási rendszert.
Alkotmányozási folyamat indul
A sarkalatos törvények rendszerének felülvizsgálata is meg fog történni.
Fékek és ellensúlyok
Kiüresedett a fékek és ellensúlyok rendszere, állandósult a rendeleti kormányzás, állami ellenőrző intézmények jelentős része elvesztette hitelességét, ez gazdasági károkat is okozott, jegyezte meg.
Uniós standardok
Az EU jogi standardjainak hatékony érvényesítése a cél, vissza kell vezetni az országot az európai jogi kultúra fősodrába.
Jogállamiság
Alapkő a jogállamiság, amelynek helyreállítása a cél. Koherens jogrendszer kiépítése a cél, olyan jogi környezet kialakítása, amely védelmet ad a társadalom minden tagjának, hangsúlyozta a miniszterjelölt. Kiemelte: az igazságügyi tárcának a minőségi jogalkotás révén hozzá kell járulnia a jogrendszerbe vetett közbizalom visszaállításához,
Szakmai életút
Kihangsúlyozta, hogy a szegedi jogi kar dékáni székéből érkezett.
Tuzson Bence kérését leszavazták
Tuzson Bence távozó igazságügyi miniszter az ülés elején kérte, hogy a képviselők hozzászólási idejét ne korlátozzák négy percben. A testület szavazott erről, és nem támogatta a javaslatot. Tuzson Bence nem tagja a bizottságnak, tanácskozási joggal vesz részt az ülésen.
Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt ismerteti terveit a parlamentben - Élőben tudósítunk
Görög Mártát nevezte meg utolsó miniszterjelöltjeként Magyar Péter alig pár napja, múlt pénteken, miután az azt megelőző napon visszalépett a jelöltségtől a posztra eredetileg megnevezett Melléthei-Barna Márton. Több kritika is elhangzott ugyanis azzal kapcsolatban, hogy Melléthei-Barna Mártont sógorként rokoni szálak fűzik Magyar Péterhez.
Görög Márta a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik.
Magyar Péter kiemelt feladatként jelölte meg Görög Márta számára a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítását és annak elérését, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, valamint a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg.
A következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek
- írta az új miniszterjelölt bejelentésekor Facebook-oldalán Magyar Péter.
Emellett Görög Mártára vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát.
Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
