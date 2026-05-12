Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt ismerteti terveit a parlamentben - Élőben tudósítunk

Görög Mártát nevezte meg utolsó miniszterjelöltjeként Magyar Péter alig pár napja, múlt pénteken, miután az azt megelőző napon visszalépett a jelöltségtől a posztra eredetileg megnevezett Melléthei-Barna Márton. Több kritika is elhangzott ugyanis azzal kapcsolatban, hogy Melléthei-Barna Mártont sógorként rokoni szálak fűzik Magyar Péterhez.

Görög Márta a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik.

Magyar Péter kiemelt feladatként jelölte meg Görög Márta számára a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítását és annak elérését, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, valamint a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg.

A következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek

- írta az új miniszterjelölt bejelentésekor Facebook-oldalán Magyar Péter.

Emellett Görög Mártára vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát.



