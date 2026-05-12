  • Megjelenítés
Így váltható az ország iránt megnőtt bizalom növekedésre − Sztárközgazdászok a Debrecen Economic Forumon
Gazdaság

Így váltható az ország iránt megnőtt bizalom növekedésre − Sztárközgazdászok a Debrecen Economic Forumon

Portfolio
Rendkívül erős névsorral érkezik a Debrecen Economic Forum, ahol a hajdúsági üzleti fellegvár gazdasági helyzete, lehetőségei és kilátásai kerülnek napirendre június 9-én. A szakmai program koronaékszere a magyar gazdaság állapotát értékelő makropanel, ahol többek között Bod Péter Ákos volt jegybankelnök is a vendégek között szerepel. Mennyire nehéz a költségvetés helyzete, mikor indulhat be a növekedés, valóban varázsszer lehet-e az uniós források hazahozatala? Regisztráljon most, biztosítsa helyét a konferecián, tudjon meg első kézből meg mindent a legkiválóbb szakértőktől!

A június 9-i Debrecen Economic Forum igazi csemegének ígérkezik, hiszen jobbnál jobb szakemberek osztják meg gondolataikat növekedés, munkaerő vagy éppen finanszírozás témában, aminek alapján a helyi üzleti ökoszisztéma szereplői újratervezhetik döntéseiket.

Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Az esemény magyar gazdaságot górcső alá vevő záró kerekasztalában olyan sztárelőadókat láthatunk élőben, mint például Bod Péter Ákos, az MNB volt elnöke. Ahogy az egyetemi tanár a Portfolio Checklist podcastban már rámutatott, nincs sok idő ünnepelni a választások után, de tény az is, hogy az ország megítélése óriásit változott.

A szakember úgy véli, hogy a 2026-os választások nemcsak politikai fordulatot, hanem a magyar gazdaság és a befektetői megítélés szempontjából is korszakváltást jelenthetnek. A piacok reakciója egyértelmű volt, hiszen már a választás előtti napokban erősödni kezdett a forint, majd a voksolást követően tovább javult a magyar pénzügyi eszközök megítélése.

Törékeny fundamentumok

A pozitív piaci reakció azért különösen figyelemre méltó, mert a magyar gazdaság fundamentumai továbbra is törékenyek, hiszen különösen súlyos bizonytalansági tényezővé vált az Európai Unióval fennálló konfliktusos viszony, amely hosszabb távon akár az ország gazdasági mozgásterét is veszélyeztethette, vélekedik Bod Péter Ákos

Még több Gazdaság

Lezajlott a köztársasági elnöki kinevezés, végleges a Magyar-kormány összetétele

Ezt nem teszi zsebre a Fed; itt az iráni válság

Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, ugrik az olajár

A közgazdász ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a politikai kockázatok egy részének csökkenése nem jelenti a problémák megszűnését, ugyanis egy rendszerszintű politikai fordulat mindig jelentős intézményi és gazdasági alkalmazkodási terhekkel jár.

Árfolyamdilemmák minden mennyiségben

A Debrecen Economic Forum vezető makroelemző kerekasztalában Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának igazgatója is részt vesz. A közgazdász a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián megerősítette, hogy megelőlegezett bizalom áll fenn az új kormány iránt, a piac lát lehetőséget az EU-pénzek hazahozatalára. A forint a mostani szinten erősnek számít, de ha tényleg jó lesz a gazdasági pálya és racionális a gazdaságpolitika, amelyhez alacsony inflációs cél, az EU-pénzek hazahozatala párosul, akkor akár kis mértékű, lassú további felértékelődés is elképzelhető.

Az euró bevezetéséhez vezető utat lapunknak nyilatkozva Tardos Gergely rögösnek írta le, ám rámutatott, hogy az uniós deviza bevezetése nagyon is időszerű lenne, hiszen alaposan növelné a kiszámíthatóságot a gazdasági szereplők számára.

A panelbeszélgetéshez szintén csatlakozik a Portfolio Csoport vezető elemzője, Madár István, aki korábban szintén részletesen kifejtette már, hogy milyen várakozásokkal tekint a Tisza-kormány ténykedése elé. A Debrecen Economic Forum résztvevői most élőben is meghallgathatják értékelését, ami a fenti két vendéggel kiegészülve valóban az esemény talán legkiemelkedőbb szakmai tartalmának ígérkezik.

Vezető témáink

  • Élénkülhet-e a magyar gazdaság?
  • Kereskedelmi háború, globális recessziós veszélyek - Mit eredményeznek a közel-keleti konfliktusok?
  • A választások tükrében - Mire készül a magyar gazdaságpolitika a második félévben?
  • Magyar versenyképesség régiós összevetésben
  • Debrecen fejlesztési íve - Víziók és a következő lépések
  • Tőzsdei mozgások és a befektetési piac
  • Vállalati finanszírozás: pénzbőség vagy éhínség?
  • Vállalati kihívások és lehetőségek
  • Van még elegendő munkaerő Magyarországon?
  • Mit hozhat a mesterséges intelligencia a vállalati működésbe?

Előadóink

Regisztráljon most!

A helyek korlátozottak, érdemes mielőbb regisztrálni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Ruff Bálint: nyáron feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, minden tettnek lesz következménye
Egy korszak vége: 2008 óta először nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility