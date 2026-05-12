Így váltható az ország iránt megnőtt bizalom növekedésre − Sztárközgazdászok a Debrecen Economic Forumon

A június 9-i Debrecen Economic Forum igazi csemegének ígérkezik, hiszen jobbnál jobb szakemberek osztják meg gondolataikat növekedés, munkaerő vagy éppen finanszírozás témában, aminek alapján a helyi üzleti ökoszisztéma szereplői újratervezhetik döntéseiket.
Az esemény magyar gazdaságot górcső alá vevő záró kerekasztalában olyan sztárelőadókat láthatunk élőben, mint például Bod Péter Ákos, az MNB volt elnöke. Ahogy az egyetemi tanár a Portfolio Checklist podcastban már rámutatott, nincs sok idő ünnepelni a választások után, de tény az is, hogy az ország megítélése óriásit változott.
A szakember úgy véli, hogy a 2026-os választások nemcsak politikai fordulatot, hanem a magyar gazdaság és a befektetői megítélés szempontjából is korszakváltást jelenthetnek. A piacok reakciója egyértelmű volt, hiszen már a választás előtti napokban erősödni kezdett a forint, majd a voksolást követően tovább javult a magyar pénzügyi eszközök megítélése.
Törékeny fundamentumok
A pozitív piaci reakció azért különösen figyelemre méltó, mert a magyar gazdaság fundamentumai továbbra is törékenyek, hiszen különösen súlyos bizonytalansági tényezővé vált az Európai Unióval fennálló konfliktusos viszony, amely hosszabb távon akár az ország gazdasági mozgásterét is veszélyeztethette, vélekedik Bod Péter Ákos
A közgazdász ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a politikai kockázatok egy részének csökkenése nem jelenti a problémák megszűnését, ugyanis egy rendszerszintű politikai fordulat mindig jelentős intézményi és gazdasági alkalmazkodási terhekkel jár.
Árfolyamdilemmák minden mennyiségben
A Debrecen Economic Forum vezető makroelemző kerekasztalában Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának igazgatója is részt vesz. A közgazdász a Portfolio Hitelezés 2026 konferencián megerősítette, hogy megelőlegezett bizalom áll fenn az új kormány iránt, a piac lát lehetőséget az EU-pénzek hazahozatalára. A forint a mostani szinten erősnek számít, de ha tényleg jó lesz a gazdasági pálya és racionális a gazdaságpolitika, amelyhez alacsony inflációs cél, az EU-pénzek hazahozatala párosul, akkor akár kis mértékű, lassú további felértékelődés is elképzelhető.
Az euró bevezetéséhez vezető utat lapunknak nyilatkozva Tardos Gergely rögösnek írta le, ám rámutatott, hogy az uniós deviza bevezetése nagyon is időszerű lenne, hiszen alaposan növelné a kiszámíthatóságot a gazdasági szereplők számára.
A panelbeszélgetéshez szintén csatlakozik a Portfolio Csoport vezető elemzője, Madár István, aki korábban szintén részletesen kifejtette már, hogy milyen várakozásokkal tekint a Tisza-kormány ténykedése elé. A Debrecen Economic Forum résztvevői most élőben is meghallgathatják értékelését, ami a fenti két vendéggel kiegészülve valóban az esemény talán legkiemelkedőbb szakmai tartalmának ígérkezik.
Vezető témáink
- Élénkülhet-e a magyar gazdaság?
- Kereskedelmi háború, globális recessziós veszélyek - Mit eredményeznek a közel-keleti konfliktusok?
- A választások tükrében - Mire készül a magyar gazdaságpolitika a második félévben?
- Magyar versenyképesség régiós összevetésben
- Debrecen fejlesztési íve - Víziók és a következő lépések
- Tőzsdei mozgások és a befektetési piac
- Vállalati finanszírozás: pénzbőség vagy éhínség?
- Vállalati kihívások és lehetőségek
- Van még elegendő munkaerő Magyarországon?
- Mit hozhat a mesterséges intelligencia a vállalati működésbe?
Előadóink
- Dancsné Engler Bernadett – mikro- és kisvállalkozói terület vezető – OTP Bank
- Márton Zoltán – ügyvezető – Creditexpert
- Pécskay Zoltán – ügyvezető – EDC Debrecen
- Krizsán Gábor – üzletfejlesztési igazgató – Dryvit Profi Kft.
- Marossy Virág – vezérigazgató – Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
- Nyitrai Zsolt – kockázatkezelési igazgató – XANGA Investment & Development Group
- Rózsa Sándor – Északkelet-magyarországi vállalati régióvezető – OTP Bank
- Szabó Sándor – vezérigazgató, igazgatósági tag – SZINORG Universal Zrt.
- Suszter Szabina – HR Department Leader – Robert Bosch
- Kabát Krisztián – energetikai elemző – Portfolio Csoport
- Nagy Zsuzsa – ügyvezető igazgató – E.ON Energiamegoldások Kft.
- Laczkó Gábor – Managing Partner & Co-Founder – Stylers Group
- Szabó László – Service Operations Manager – BT
- Banai Ádám – monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató – Magyar Nemzeti Bank
- Bod Péter Ákos – egyetemi tanár – Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora
- Madár István – vezető elemző – Portfolio Csoport
- Tardos Gergely – igazgató – OTP Bank, Elemzési Központ
