Kármán András: idén már nem lesz módosítás az szja-rendszerben
Kármán András, a Magyar-kormány pénzügyminisztere két villámkérdésre válaszolt a meghallgatása utáni doorstep sajtótájékoztatón.

Az RTL érdeklődésére elmondta, hogy idén a személyi jövedelemadó rendszerével kapcsolatos tervek nem férnek bele a költségvetés keretébe.

Az áfa esetében lát viszont lehetőséget az esetleges kulcs csökkentésre bizonyos termékeknél, még idén.

Augusztus végére ígérte az idei költségvetés teljes felülvizsgálatát, ebben már megjelenhetnek az idei évet érintő esetleges lépések hatásai. Ennek a bemutatása után nem sokkal már érkezik is a 2027-es költségvetés tervezete - tette hozzá.

kármán andrás tisza pénzügyminiszter
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

