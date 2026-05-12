Kimondta a bíróság: Donald Trump túllépte a hatáskörét, elképesztő összeget fizet most vissza kamatostul az Egyesült Államok

A CBP-hez május 11-én reggelig
126 237 visszatérítési kérelem érkezett.
Ezek közül 86 874-et hagytak jóvá, amelyek összesen 15,1 millió szállítmányra vonatkoztak. A véglegesített
8,3 millió tétel után járó visszatérítés kamatokkal együtt éri el a 35,46 milliárd dollárt.
Mindez a New York-i székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Bírósághoz benyújtott iratokból derült ki. A visszatérítések teljes összege
akár a 166 milliárd dollárt is elérheti.
A hatóság ugyanis ekkora összeget szedett be a nemzetközi vészhelyzeti gazdasági törvény (IEEPA) alapján kivetett vámokból. A Legfelsőbb Bíróság februárban kimondta, hogy Donald Trump túllépte a hatáskörét, amikor ezt az 1977-es szankciós törvényt használta fel a vámok bevezetésére.
A visszatérítési hullám már most érzékelhető hatást gyakorol a vállalati eredményekre. Az autógyártóktól kezdve egészen az Under Armour sportruházati cégig számos nagy importőr jelezte, hogy a vámvisszatérítések jelentősen javítják a profitkilátásaikat.
A legfelsőbb bírósági döntés után Donald Trump egy ideiglenes, általános 10 százalékos vámot is kivetett. Ezt azonban a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság a múlt héten szintén jogellenesnek minősítette. A döntés egyelőre csak a felperesekre, vagyis két kisvállalkozásra és Washington államra vonatkozott. A kormányzat fellebbezett a határozat ellen. Egy fellebbviteli bíróság kedden ideiglenesen felfüggesztette az elsőfokú ítélet végrehajtását. Ennek következtében a 10 százalékos vám egyelőre érvényben marad annál a három felperesnél is, amelyek korábban mentességet kaptak.
Forrás: Reuters
