Gazdaság

Kimondta a bíróság: Donald Trump túllépte a hatáskörét, elképesztő összeget fizet most vissza kamatostul az Egyesült Államok

Az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) május 11-ig összesen 35,46 milliárd dollárnyi visszatérítést hagyott jóvá kamatokkal együtt. Ezeket a Donald Trump által tavaly kivetett, de később a bíróság által jogellenesnek minősített vámok után fizetik vissza. Egy kedden benyújtott bírósági dokumentum szerint az importőrök tömegesen nyújtották be az igényeiket.

A CBP-hez május 11-én reggelig

126 237 visszatérítési kérelem érkezett.

Ezek közül 86 874-et hagytak jóvá, amelyek összesen 15,1 millió szállítmányra vonatkoztak. A véglegesített

8,3 millió tétel után járó visszatérítés kamatokkal együtt éri el a 35,46 milliárd dollárt.

Mindez a New York-i székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Bírósághoz benyújtott iratokból derült ki. A visszatérítések teljes összege

akár a 166 milliárd dollárt is elérheti.

A hatóság ugyanis ekkora összeget szedett be a nemzetközi vészhelyzeti gazdasági törvény (IEEPA) alapján kivetett vámokból. A Legfelsőbb Bíróság februárban kimondta, hogy Donald Trump túllépte a hatáskörét, amikor ezt az 1977-es szankciós törvényt használta fel a vámok bevezetésére.

A visszatérítési hullám már most érzékelhető hatást gyakorol a vállalati eredményekre. Az autógyártóktól kezdve egészen az Under Armour sportruházati cégig számos nagy importőr jelezte, hogy a vámvisszatérítések jelentősen javítják a profitkilátásaikat.

A legfelsőbb bírósági döntés után Donald Trump egy ideiglenes, általános 10 százalékos vámot is kivetett. Ezt azonban a Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság a múlt héten szintén jogellenesnek minősítette. A döntés egyelőre csak a felperesekre, vagyis két kisvállalkozásra és Washington államra vonatkozott. A kormányzat fellebbezett a határozat ellen. Egy fellebbviteli bíróság kedden ideiglenesen felfüggesztette az elsőfokú ítélet végrehajtását. Ennek következtében a 10 százalékos vám egyelőre érvényben marad annál a három felperesnél is, amelyek korábban mentességet kaptak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: shutter

