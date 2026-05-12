Kimondták a tudósok: olyan pokoli időszak közeleg, amilyet még nem látott az emberiség
Az idén várható erős El Niño jelenség az egyre melegedő éghajlattal párosulva "példátlan" szélsőséges időjárási eseményeket válthat ki - figyelmeztetnek a klímakutatók. A meteorológusok szerint az El Niño már júniusban kialakulhat, és különösen erős lehet - közölte a Climate Change News.
A tudósok szerint az El Niño és a globális felmelegedés együttes hatása 2026-ot a valaha mért legmelegebb, vagy a második legmelegebb évvé teheti. A korábbi El Niño hatására 2024-ben az átlagos globális hőmérséklet rekordszintre emelkedett.

Ez az érték 1,55 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet.

Friederike Otto, az Imperial College London klímakutatója szerint nem maga az El Niño az igazán aggasztó, hanem az, hogy egyre magasabb globális átlaghőmérséklet mellett jelentkezik.

Az El Niño természetes jelenség, amely jön és megy. Ami drámaivá teszi, az nem maga az esemény, hanem az, hogy egy gyorsan változó éghajlati környezetben következik be

- hangsúlyozta a szakember. Hozzátette: a hőmérsékleti rekordok továbbra is dőlni fognak az ember okozta klímaváltozás és a fosszilis energiahordozók folyamatos égetése miatt.

Az El Niño várható megérkezése előtt is "rendkívüli" évet produkált 2026 az időjárási szélsőségek terén - állapították meg a World Weather Attribution (WWA) kutatócsoport szakemberei. Áprilisban a tengerfelszíni hőmérséklet megközelítette a korábbi csúcsértékeket. Az északi-sarki tengeri jég kiterjedése már a második egymást követő évben süllyedt rekordalacsony szintre. Márciusban pedig az Egyesült Államokban olyan rekordhőhullámot regisztráltak, amely a klímaváltozás nélkül "gyakorlatilag lehetetlen" lett volna.

Világszerte drámaian indult az erdőtűzszezon is

A Nyugat-Afrikában és a Száhel-övezetben tapasztalt pusztító erdőtüzek rekordokat döntöttek. Emellett Indiában, Délkelet-Ázsiában és Kínában is komoly tűzesetek pusztítottak. Ezen események miatt a január és április közötti időszakban a valaha mért legnagyobb kiterjedésű terület égett le - közölte Theodore Keeping, a WWA kutatója.

Keeping szerint egy erős El Niño rendkívül forró és száraz időjárást idézhet elő Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Kanadában és az amazonasi esőerdőben. Ez az állapot tovább fokozhatja az erdőtüzek kockázatát. A kutató úgy fogalmazott, hogy amennyiben valóban erős El Niño alakul ki, a pusztító erdőtüzek valószínűsége a közelmúlt legmagasabb szintjét érheti el.

