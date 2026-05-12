Kiszivárgott értesítés: 48 órán belül elfogyhat a MOL-nak felszabadított dízeltartalék

A lap által megszerzett levél szerint a Mol arról tájékoztatta a kisebb kutak tulajdonosait, hogy
május 13. éjfélre kimerülnek a számára felszabadított stratégiai készletei a dízelből.
Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke az Mfornak azt mondta, hogy nemcsak a dízel, hanem a stratégiai tartalékból származó benzin is fogyóban van. Hozzátette: a kutaknak az árrés nélküli értékesítés mellett továbbra is fizetniük kell a béreket, a járulékokat, a fenntartási költségeket és a kiskereskedelmi adót is.
Az FBSZ szerint a független benzinkutak mintegy harmada már jelenleg is nyereség nélkül árulja a dízelt, miután a Mol korábban jelezte számukra, hogy felhasználta a rendelkezésre álló készleteket. Gépész szerint a kutaknál egy-két napon belül teljesen kifogyhat az üzemanyag, emiatt több helyen átmeneti leállások jöhetnek. Különösen a vidéki térségek lehetnek veszélyben:
Tokaj-Hegyalján például több benzinkút már hétfőn kifogyott az üzemanyagból.
A problémát súlyosbítja, hogy a Mol finomítói kapacitása továbbra sem állt teljesen helyre. A vállalat jelenleg félgőzzel működik, és még maximális kihasználtság mellett is csak a hazai üzemanyagigények mintegy 70 százalékát tudná kielégíteni. Az FBSZ szerint hónapokig eltarthat, mire ismét teljes kapacitással működhet a rendszer.
Eközben a frissen megalakult kormány egyelőre nem készül a hatósági árak felülvizsgálatára. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn még azt mondta: ennek most nincs itt az ideje.
A piaci árak alapján a jelenlegi árszint már jelentős eltérést mutat: a 95-ös benzin literenkénti piaci ára jelenleg 684 forint, míg a dízelé 705 forint körül alakul. Ez ugyan alacsonyabb a választás előtti időszak 700 forint feletti benzin- és 810 forintot meghaladó dízeláraihoz képest, a hatósági árnál azonban továbbra is nagyjából 90 forinttal magasabb.
