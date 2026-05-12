Lezajlott a köztársasági elnöki kinevezés, végleges a Magyar-kormány összetétele

Kedden kora délután a Sándor-palotában lezajlott a megalakuló Tisza-kormány minisztereinek hivatalos, köztársasági elnök általi kinevezése. A beiktatási folyamat 16 órától a parlamentben, a miniszteri eskütétellel folytatódik.

Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden 13.30-kor a Sándor-palotában átadta hivatalos kinevezését a Tisza-kormány minden miniszterének.

Ezzel véglegessé vált a 16 miniszterből álló Magyar-kormány összetétele.

Magyar Péter miniszterelnök azt már korábban jelezte, hogy a Tisza-kormány miniszterei nem kérnek a Sulyok Tamással készítendő közös képekből, így a köztársasági elnök a kormányról készült hivatalos fényképen sem szerepel.

Az MTI által készített kép első sorában

Kármán András pénzügyminiszter (b),

A második sorban balról jobbra

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter,

, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter látható.

A Tisza-kormány miniszterei a kinevezési ünnepségen, középen Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palotában 2026. május 12-én. MTI/Hegedüs Róbert

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert