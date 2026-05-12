Lezajlott a köztársasági elnöki kinevezés, végleges a Magyar-kormány összetétele

Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden 13.30-kor a Sándor-palotában átadta hivatalos kinevezését a Tisza-kormány minden miniszterének.
Ezzel véglegessé vált a 16 miniszterből álló Magyar-kormány összetétele.
Magyar Péter miniszterelnök azt már korábban jelezte, hogy a Tisza-kormány miniszterei nem kérnek a Sulyok Tamással készítendő közös képekből, így a köztársasági elnök a kormányról készült hivatalos fényképen sem szerepel.
Az MTI által készített kép első sorában
- Kármán András pénzügyminiszter (b),
- Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter (b2),
- Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter (b3),
- Görög Márta igazságügyi miniszter (b4),
- Orbán Anita külügyminiszter (j4),
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszter (j3),
- Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (j2) és
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (j) kapott helyet.
A második sorban balról jobbra
- Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter,
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter,
- Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter,
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,
- Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter látható.
