  • Megjelenítés
Lezajlott a köztársasági elnöki kinevezés, végleges a Magyar-kormány összetétele
Gazdaság

Lezajlott a köztársasági elnöki kinevezés, végleges a Magyar-kormány összetétele

MTI
|
Portfolio
Kedden kora délután a Sándor-palotában lezajlott a megalakuló Tisza-kormány minisztereinek hivatalos, köztársasági elnök általi kinevezése. A beiktatási folyamat 16 órától a parlamentben, a miniszteri eskütétellel folytatódik.

Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden 13.30-kor a Sándor-palotában átadta hivatalos kinevezését a Tisza-kormány minden miniszterének.

Ezzel véglegessé vált a 16 miniszterből álló Magyar-kormány összetétele.

Magyar Péter miniszterelnök azt már korábban jelezte, hogy a Tisza-kormány miniszterei nem kérnek a Sulyok Tamással készítendő közös képekből, így a köztársasági elnök a kormányról készült hivatalos fényképen sem szerepel.

Az MTI által készített kép első sorában

Még több Gazdaság

Így váltható az ország iránt megnőtt bizalom növekedésre − Sztárközgazdászok a Debrecen Economic Forumon

Ezt nem teszi zsebre a Fed; itt az iráni válság

Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, ugrik az olajár

  • Kármán András pénzügyminiszter (b),
  • Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter (b2),
  • Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter (b3),
  • Görög Márta igazságügyi miniszter (b4),
  • Orbán Anita külügyminiszter (j4),
  • Gajdos László élő környezetért felelős miniszter (j3),
  • Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (j2) és
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (j) kapott helyet.

A második sorban balról jobbra

  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter,
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter,
  • Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter,
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,
  • Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter látható.
D__HR20260512010
A Tisza-kormány miniszterei a kinevezési ünnepségen, középen Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palotában 2026. május 12-én. MTI/Hegedüs Róbert

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Ruff Bálint: nyáron feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, minden tettnek lesz következménye
Egy korszak vége: 2008 óta először nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility