  • Megjelenítés
Lőrincz Viktória: Budapestet nem szabad ellenségként kezelni
Gazdaság

Lőrincz Viktória: Budapestet nem szabad ellenségként kezelni

Portfolio
A keddi nappal folytatódik a bizottsági meghallgatások sora, 8-tól Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt expozéja zajlik. A miniszterjelölt kifejtette, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidék fejlesztéspolitikáját össze kell hangolni, és Budapestet sem szabad ellenségként kezelni.
Megosztás

Vége a beszédnek

Így most jönnek a kérdések. A képviselők többek közt arról érdeklődtek, hogy miből lesz forrás a megígért fejlesztésekre, hogyan fejlesztenék az agglomerációt, miben érezhetik majd a vidéki emberek a mindennapokban a változást, mi lesz a Versenyképes Járások program jövője. Elhangzott a szolidaritási hozzájárulásról szóló kérdés is, hogy mikor és milyen elvek mentén alakítanák át.

Megosztás

Kistelepülések fejlesztése

Egy milliárd forintot biztosítanak majd minden 10 településnek évente, aminek a felhasználásáról helyben dönthetnek.

Megosztás

Szolgáltató kormányhivatalok

A kormányhivatalok működése államhitelességi kérdés, az ügyintézésnek gyorsnak kell lennie – vélekedett a miniszterjelölt.

Megosztás

"Nem indokolt minden döntést Budapesten meghozni"

Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont hatásköröket, nem mindig a központban születnek a legjobb döntések. Az erős állam bízik a helyi képviselőiben.

Az önkormányzati intézményrendszer reformja az első időszak egyik legfontosabb feladata lesz.

Megosztás

Budapest nem ellenség

A másik küldetésünk a város és a vidék kapcsolatának helyreállítása.

Budapest Magyarország gazdasági és közlekedési központja, nem szabad ellenségként kezelni

– fejtegette Lőrincz.

A fővárosnak hosszútávú, intézményes együttműködésre van szüksége, mind a kormánnyal, mind az agglomerációs településekkel.

Megosztás

Integrált forrásrendszer

A miniszter szerint jelenleg külön logikával működnek az egyes pályázati források, a különböző uniós alapok, mint a TOP Plusz, GINOP Plusz, miközben ugyanarról a településről van szó. Ezért a fejlesztési rendszert össze kell hangolni.

Megosztás

A vidékpolitika nem egyenlő az agrárpolitikával

Az elmúlt másfél évben rendkívüli mértékű központosítást hajtottak végre

– mondta a miniszterjelölt. Emiatt a döntéshozatal távol került az emberektől, és sokszor a valóságtól is.

A vidékpolitika nem szűkíthető le az agrárpolitikára

– tette hozzá. A vidékfejlesztés nem lehet kizárólag a mezőgazdaság fejlesztésével azonos.

Megosztás

A vidék kiüresedéséről

A területi igazságosság kérdése nem veszhet el különböző szakterületek közt – mondta Lőrincz.

Láttam, mit jelent, amikor egy kistelepülésen bezár a posta, a kisbolt, amikor a háziorvos csak egyszer rendel.

Így a fiatalok elmennek, és szétesnek a közösségek

– sorolta a problémákat, amire megoldást szeretnének találni.

Megosztás

Elfoglalták a helyüket a képviselők

1000002369
Forrás: Portfolio
Megosztás

Kezdődik Lőrincz Viktória meghallgatása a vidékfejlesztési bizottságban

Várhatóan a tárcához tartoznak majd az önkormányzatok, így Lőrinczhez kerül egy olyan terület, ahol gyors reformok szükségesek.

A szolidaritási hozzájárulás terén például mindenképpen változtatást kérnek a települések vezetői, és a Tisza az önkormányzatok autonómiájának bővítését is megígérte.

A minszterjelölt a kaposvári választókerületben szerzett egyéni mandátumot, korábban önkormányzati képviselő is volt egy közeli településen, Kadarkúton. A sajtó a 16 fős kabinetből róla cikkezett az egyik legkevesebbet, így különösen érdekes a mai meghallgatás, ahol hosszabban is kifejti a terveit.

Az esemény menetrendje a következő: először Lőrincz Viktória mond beszédet, majd a bizottság tagjai sorban felteszik kérdéseiket, végül a miniszterjelölt egyben megválaszolja őket. A fejleményekről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék
Megijedt a saját árnyékától a forint a többéves csúcsok után?
Egy korszak vége: 2008 óta először nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility