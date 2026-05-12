Lőrincz Viktória: Budapestet nem szabad ellenségként kezelni

Vége a beszédnek
Így most jönnek a kérdések. A képviselők többek közt arról érdeklődtek, hogy miből lesz forrás a megígért fejlesztésekre, hogyan fejlesztenék az agglomerációt, miben érezhetik majd a vidéki emberek a mindennapokban a változást, mi lesz a Versenyképes Járások program jövője. Elhangzott a szolidaritási hozzájárulásról szóló kérdés is, hogy mikor és milyen elvek mentén alakítanák át.
Kistelepülések fejlesztése
Egy milliárd forintot biztosítanak majd minden 10 településnek évente, aminek a felhasználásáról helyben dönthetnek.
Szolgáltató kormányhivatalok
A kormányhivatalok működése államhitelességi kérdés, az ügyintézésnek gyorsnak kell lennie – vélekedett a miniszterjelölt.
"Nem indokolt minden döntést Budapesten meghozni"
Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont hatásköröket, nem mindig a központban születnek a legjobb döntések. Az erős állam bízik a helyi képviselőiben.
Az önkormányzati intézményrendszer reformja az első időszak egyik legfontosabb feladata lesz.
Budapest nem ellenség
A másik küldetésünk a város és a vidék kapcsolatának helyreállítása.
Budapest Magyarország gazdasági és közlekedési központja, nem szabad ellenségként kezelni
– fejtegette Lőrincz.
A fővárosnak hosszútávú, intézményes együttműködésre van szüksége, mind a kormánnyal, mind az agglomerációs településekkel.
Integrált forrásrendszer
A miniszter szerint jelenleg külön logikával működnek az egyes pályázati források, a különböző uniós alapok, mint a TOP Plusz, GINOP Plusz, miközben ugyanarról a településről van szó. Ezért a fejlesztési rendszert össze kell hangolni.
A vidékpolitika nem egyenlő az agrárpolitikával
Az elmúlt másfél évben rendkívüli mértékű központosítást hajtottak végre
– mondta a miniszterjelölt. Emiatt a döntéshozatal távol került az emberektől, és sokszor a valóságtól is.
A vidékpolitika nem szűkíthető le az agrárpolitikára
– tette hozzá. A vidékfejlesztés nem lehet kizárólag a mezőgazdaság fejlesztésével azonos.
A vidék kiüresedéséről
A területi igazságosság kérdése nem veszhet el különböző szakterületek közt – mondta Lőrincz.
Láttam, mit jelent, amikor egy kistelepülésen bezár a posta, a kisbolt, amikor a háziorvos csak egyszer rendel.
Így a fiatalok elmennek, és szétesnek a közösségek
– sorolta a problémákat, amire megoldást szeretnének találni.
Kezdődik Lőrincz Viktória meghallgatása a vidékfejlesztési bizottságban
Várhatóan a tárcához tartoznak majd az önkormányzatok, így Lőrinczhez kerül egy olyan terület, ahol gyors reformok szükségesek.
A szolidaritási hozzájárulás terén például mindenképpen változtatást kérnek a települések vezetői, és a Tisza az önkormányzatok autonómiájának bővítését is megígérte.
A minszterjelölt a kaposvári választókerületben szerzett egyéni mandátumot, korábban önkormányzati képviselő is volt egy közeli településen, Kadarkúton. A sajtó a 16 fős kabinetből róla cikkezett az egyik legkevesebbet, így különösen érdekes a mai meghallgatás, ahol hosszabban is kifejti a terveit.
Az esemény menetrendje a következő: először Lőrincz Viktória mond beszédet, majd a bizottság tagjai sorban felteszik kérdéseiket, végül a miniszterjelölt egyben megválaszolja őket. A fejleményekről élőben tudósítunk.
