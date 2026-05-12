Magyar Péter bejelentette: 4 miniszter kap vétójogot a kormányban
Magyar Péter miniszterelnök a kormány felállása után tart beszédet a Parlamentben. Itt elmondta, hogy a Miniszterelnökség nem költözik be a Karmelitába, sem a korábbi kabinetminiszter minisztériumába. Ezeket az épületeket tájékoztatása szerint átadják a köznek.

Magyar Péter a beszédét az elmúlt két év országjárásain látott tapasztalatait foglalta össze. Megemlítette a magára hagyott szegény családokat, az elhagyott kórházakat.

Miközben Magyarországot megnyomorították, kifosztották, a leköszönő kormány több mint 1000 milliárd forintot fordított a saját épületeinek luxus színvonalúra fejlesztésére. Jártunk többek között a Karmelita palotában - emlékeztetett. Rogán Antal luxusminisztériumában is jártunk - értékelte.

Megdöbbentő volt a kivagyiság, urizálás, a luxus miniszteri szobák

- jelentette ki. Önök luxuspalotákat építettek maguknak a magyar emberek pénzén, hogyan tudnak elszámolni önök a lelkiismeretükkel - szembesítette a bent ülő fideszes képviselőket. Szerinte hosszú lesz az út, amíg a sebeket begyógyítjük. A célunk egy működő, és emberséges ország megteremtése, ezt szolgálja a most felálló új kormányzati struktúra - folytatta.

A Miniszterelnökség nem költözik a Karmelita palotába, vagy a rogáni minisztériumba. Visszaadjuk ezeket az épületeket a köznek - jelezte előre.

Pénzügyi, oktatási, egészségügyi és igazságügyi tárcákra vár a legnehezebb feladat, ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntési mechanizmusokban

- mondta.

Majd ezt követően rátért az egyes miniszterek és legfontosabb feladataiknak bemutatására.

Nehéz, mondhatni drámai helyzetet vesz át, amelynek részletei csak most fognak kibontakozni - értékelte Kármán András helyzetét. Elindítjuk az adócsökkentési programjaunkat, emeljük a nyugdíjakat, miközben helyreállítjuk a költségvetés egyensúlyát - érzékeltette a nehéz feladat tartalmát.

Kapcsolódó cikkünk

Ruff Bálint felé fordulva azt mondta: a Miniszterelnökségnek a magyar állam áramvonalas agyaként kell működnie. Feladata lesz, hogy összehangolja a rendszerváltás munkáját, hogy a kormányzati döntések gyorsak, világosak, és szakmailag megalapozottak legyenek - fejtette ki Magyar Péter.

