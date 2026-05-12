Magyar Péter bejelentette, milyen azonnali lépésekre készül a Tisza-kormány az első ülésén

Magyar Péter azt írta: a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja.

A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódunk a jelenlegi helyzetről, majd döntünk a rövidtávon szükséges intézkedésekről és elrendeljük a közép-és hosszútávú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását.

Hozzátette, hogy a kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről.

A kormány megkezdi az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, és tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről. "A fentieken túl sok fontos kérdésben döntünk, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról" - tette hozzá.

A frissen kinevezett miniszterelnök azt ígérte, a kormányülést követően tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről.

