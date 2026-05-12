Május 20-ig lehet rendelkezni az 1%-ról: alapítványokat ajánl a Portfolio

2026-ban a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb május 20-ig lehet rendelkezni. Az egyik 1% felajánlható egy regisztrált civil szervezetnek, a másik 1% pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. A nyilatkozat benyújtható elektronikusan az eSZJA felületen, az ÁNYK-ban a bevallás EGYSZA-lapjával. A május 20-i határidő jogvesztő (utána a rendelkezés érvénytelen): a civil kedvezményezettek javára évente újra kell nyilatkozni, és a név/elérhetőség átadása a civil szervezetnek önkéntes.



A Portfolio cikksorozatában - a bevallásig hátralevő hetekben - olyan civil szervezeteket, alapítványokat mutat be, akinek érdemes lehet felajánlani az 1%-ot. A szervezeteket kollégáink, a Portfolio Csoport munkavállalói ajánlják olvasóink figyelmébe: válogatásunk hangsúlyozottan szubjektív, ugyanannyira magára az adományozás lehetőségére hívjuk fel a figyelmet, mint az alapítványok munkájára.

NÉV: N.A.P. ALAPÍTVÁNY A KORASZÜLÖTTEK ELLÁTÁSÁÉRT

Adószám: 18682544-1-42

A koraszülött intenzív osztályt (PIC) támogató N.A.P. Alapítvány célja, hogy a PIC-en ápolt babák a lehető legegészségesebben térhessenek haza a családjukhoz. Ennek alapja a szülők jelenléte és szeretete, valamint az osztály dolgozóinak elhivatott munkája, de a sikeres gyógyuláshoz korszerű eszközök és folyamatos fejlesztések is kellenek. Az elmúlt évek 1%-os felajánlásaiból többek között inkubátorokat, modern lélegeztetőgépeket és betegőrző monitorokat szereztek be, emellett támogatták a szakdolgozók továbbképzéseit és tanulmányútjait is.

Az 1%-os gyűjtést évről évre nehezebbnek érzik, részben demográfiai okok miatt: Magyarországon kevesebb gyermek születik, miközben a fő támogatói körük az újszülöttek/koraszülöttek szülei és családja. Emiatt a felajánlások is valamelyest csökkennek, és azt tapasztalják, hogy az 1%-os bevételben évek óta nem tudnak érdemi – még inflációkövető – növekedést elérni: nagyjából évi 7 millió forint körül alakul. Ugyanakkor ez a forrás a működésük szempontjából kiemelkedő: az éves bevételeik kb. 50%-át adja.

Tájékoztatásuk szerint 2025-ben pontosan 6 858 000 forint érkezett hozzájuk az 1%-okból, 2026-ra pedig 8,5 millió forintos célösszeget tűztek ki. Az idei felajánlásokat elsődlegesen

egy videó laringoszkóp beszerzésére fordítanák a PIC-en: ez egy kamerával támogatott eszköz, amely az újszülöttek intubációját (életmentő légútbiztosítást) teheti pontosabbá, gyorsabbá és kíméletesebbé,

és a csapatmunka valamint az orvosképzés szempontjából is előnyös, mert a beavatkozás a monitoron követhető. Mint megtudtuk, a tervezett eszköz hozzávetőleg 9,5 millió forintba kerül, és közvetlenül a legkiszolgáltatottabb – koraszülött és súlyos állapotú – újszülöttek biztonságosabb ellátását szolgálná.

NÉV: ŐRZŐK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19017808-1-43

Az Őrzők Alapítvány szerint az SZJA 1%-os kampány minden évben kiemelt fókuszt kap náluk, mert a szervezet bevételeinek jelentős részét adja ez a támogatási forma. Külön figyelik azt is, hogy az SZJA-szabályok módosítása milyen hatással lesz a jövőben az 1%-os felajánlásokból származó bevételükre. Az alapítvány legfontosabb célja a Tűzoltó utcai Gyermekklinika onko-hematológiai részlegének (azaz a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat központjának) a fejlesztése, az itt kezelt súlyosan beteg, daganatos és leukémiás gyermekek gyógyulási feltételeinek és kórházi körülményeinek javítása.

Közlésük szerint 2025-ben 41,7 millió forint bevételük származott az 1%-ból. A befolyt összeget az alapító okiratban rögzített célokra fordítják: a gyógyítást segítő orvosi eszközök és műszerek beszerzésére, a vidékről érkező – onkológiai kezelés alatt álló – betegek családjai számára fenntartott családi lakások működtetésére, valamint az Élményműhely (játékterápia) program folyamatos biztosítására, amely a hosszan kezelt gyermekek pszichés és mentális jóllétét támogatja.

A támogatásokból emellett a szükséges fejlesztéseket és felújításokat is megvalósítják,

vagyis az 1% náluk egyszerre járul hozzá a közvetlen betegellátáshoz, a családok mindennapi tehermentesítéséhez és a gyerekek lelki támogatásához a kezelés teljes időszaka alatt.

NÉV: SZENT MÁRTON GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT

Adószám: 18162785-2-42

A Szent Márton Gyermekmentő alapítványnál is úgy látják, hogy az 1%-os felajánlások gyűjtése évről évre egyre nagyobb kihívás, mert a civil szervezetek között folyamatosan erősödik a verseny. Úgy látják, ma már nemcsak az egyházakkal kell „megosztani” a felajánlók figyelmét, hanem olyan – az elmúlt években megjelent – alapítványokkal is, amelyek valamilyen médiumhoz vagy politikai csoporthoz kapcsolódnak, és ez tovább nehezíti a láthatóságot.

A Portfolio-t arról tájékoztatták, hogy az 1% továbbra is kulcsszerepet játszik a működésükben: a befolyó összeg a teljes költségvetésük több mint 50%-át adja, vagyis az egyik legfontosabb bevételi forrásuk. A tavalyi évben 157 millió forint érkezett hozzájuk 1%-ból, és 2026-ra legalább ennek a szintnek az elérését tűzték ki célul, mert szerintük csak így tarthatók fenn a szakmai célok és a futó programok.

Az idei felajánlásokat több fejlesztésre tervezik fordítani:

orvostechnikai eszközök beszerzésére, a meglévő rohamkocsik, illetve az új debreceni gyermek-mentőorvosi kocsi felszerelésének és működésének támogatására,

valamint a józsefvárosi Oktatási Centrum továbbfejlesztésére, ahol laikusoknak és szakembereknek is rendszeresen tartanak képzéseket.

Az alapítvánnyal a Portfolio Property X-en is lehet találkozni: a Portfolio jótékonysági aukciójának keretében - amiben a legsikeresebb hazai férfi kerékpáros, Valter Attila által dedikált egyedi mezére is lehet licitálni - a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány munkáját segítjük.

