Május 20-ig lehet rendelkezni az 1%-ról: alapítványokat ajánl a Portfolio

A kampányidőszak lendületében néha hajlamosak vagyunk úgy érezni, mintha minden felület egyszerre kérné a figyelmünket – pedig az 1% lényege épp az, hogy átgondoltan, a saját szempontjaink szerint válasszunk. A folyamatos médiazajban azonban könnyen elfelejtjük, hogy a választék hatalmas: vannak országos ismertségű alapítványok és egészen kicsi, helyi kezdeményezések is, amelyek csendben, mégis látványos eredménnyel dolgoznak. Sokszor éppen azok érnek el a legtöbbet, akik nem a leghangosabban kommunikálnak, hanem következetesen teszik a dolgukat.
A Portfolio cikksorozatában olyan civil szervezeteket és alapítványokat mutat be, amelyek szerintünk különösen figyelmet érdemelnek, és jó eséllyel „jó helyre” kerülhet náluk a felajánlás. Listánk kifejezetten szubjektív: kollégáink, a Portfolio Csoport dolgozói állították össze személyes benyomások, tapasztalatok és fontosnak tartott ügyek alapján.
2026-ban a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb május 20-ig lehet rendelkezni. Az egyik 1% felajánlható egy regisztrált civil szervezetnek, a másik 1% pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. A nyilatkozat benyújtható elektronikusan az eSZJA felületen, az ÁNYK-ban a bevallás EGYSZA-lapjával. A május 20-i határidő jogvesztő (utána a rendelkezés érvénytelen): a civil kedvezményezettek javára évente újra kell nyilatkozni, és a név/elérhetőség átadása a civil szervezetnek önkéntes.
A Portfolio cikksorozatában - a bevallásig hátralevő hetekben - olyan civil szervezeteket, alapítványokat mutat be, akinek érdemes lehet felajánlani az 1%-ot. A szervezeteket kollégáink, a Portfolio Csoport munkavállalói ajánlják olvasóink figyelmébe: válogatásunk hangsúlyozottan szubjektív, ugyanannyira magára az adományozás lehetőségére hívjuk fel a figyelmet, mint az alapítványok munkájára.
N. A. P. Alapítvány
NÉV: N.A.P. ALAPÍTVÁNY A KORASZÜLÖTTEK ELLÁTÁSÁÉRT
Adószám: 18682544-1-42
A koraszülött intenzív osztályt (PIC) támogató N.A.P. Alapítvány célja, hogy a PIC-en ápolt babák a lehető legegészségesebben térhessenek haza a családjukhoz. Ennek alapja a szülők jelenléte és szeretete, valamint az osztály dolgozóinak elhivatott munkája, de a sikeres gyógyuláshoz korszerű eszközök és folyamatos fejlesztések is kellenek. Az elmúlt évek 1%-os felajánlásaiból többek között inkubátorokat, modern lélegeztetőgépeket és betegőrző monitorokat szereztek be, emellett támogatták a szakdolgozók továbbképzéseit és tanulmányútjait is.
Az 1%-os gyűjtést évről évre nehezebbnek érzik, részben demográfiai okok miatt: Magyarországon kevesebb gyermek születik, miközben a fő támogatói körük az újszülöttek/koraszülöttek szülei és családja. Emiatt a felajánlások is valamelyest csökkennek, és azt tapasztalják, hogy az 1%-os bevételben évek óta nem tudnak érdemi – még inflációkövető – növekedést elérni: nagyjából évi 7 millió forint körül alakul. Ugyanakkor ez a forrás a működésük szempontjából kiemelkedő: az éves bevételeik kb. 50%-át adja.
Tájékoztatásuk szerint 2025-ben pontosan 6 858 000 forint érkezett hozzájuk az 1%-okból, 2026-ra pedig 8,5 millió forintos célösszeget tűztek ki. Az idei felajánlásokat elsődlegesen
egy videó laringoszkóp beszerzésére fordítanák a PIC-en: ez egy kamerával támogatott eszköz, amely az újszülöttek intubációját (életmentő légútbiztosítást) teheti pontosabbá, gyorsabbá és kíméletesebbé,
és a csapatmunka valamint az orvosképzés szempontjából is előnyös, mert a beavatkozás a monitoron követhető. Mint megtudtuk, a tervezett eszköz hozzávetőleg 9,5 millió forintba kerül, és közvetlenül a legkiszolgáltatottabb – koraszülött és súlyos állapotú – újszülöttek biztonságosabb ellátását szolgálná.
Őrzők Alapítvány
NÉV: ŐRZŐK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Adószám: 19017808-1-43
Az Őrzők Alapítvány szerint az SZJA 1%-os kampány minden évben kiemelt fókuszt kap náluk, mert a szervezet bevételeinek jelentős részét adja ez a támogatási forma. Külön figyelik azt is, hogy az SZJA-szabályok módosítása milyen hatással lesz a jövőben az 1%-os felajánlásokból származó bevételükre. Az alapítvány legfontosabb célja a Tűzoltó utcai Gyermekklinika onko-hematológiai részlegének (azaz a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat központjának) a fejlesztése, az itt kezelt súlyosan beteg, daganatos és leukémiás gyermekek gyógyulási feltételeinek és kórházi körülményeinek javítása.
Közlésük szerint 2025-ben 41,7 millió forint bevételük származott az 1%-ból. A befolyt összeget az alapító okiratban rögzített célokra fordítják: a gyógyítást segítő orvosi eszközök és műszerek beszerzésére, a vidékről érkező – onkológiai kezelés alatt álló – betegek családjai számára fenntartott családi lakások működtetésére, valamint az Élményműhely (játékterápia) program folyamatos biztosítására, amely a hosszan kezelt gyermekek pszichés és mentális jóllétét támogatja.
A támogatásokból emellett a szükséges fejlesztéseket és felújításokat is megvalósítják,
vagyis az 1% náluk egyszerre járul hozzá a közvetlen betegellátáshoz, a családok mindennapi tehermentesítéséhez és a gyerekek lelki támogatásához a kezelés teljes időszaka alatt.
Szent Márton Gyermekmentő
NÉV: SZENT MÁRTON GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT
Adószám: 18162785-2-42
A Szent Márton Gyermekmentő alapítványnál is úgy látják, hogy az 1%-os felajánlások gyűjtése évről évre egyre nagyobb kihívás, mert a civil szervezetek között folyamatosan erősödik a verseny. Úgy látják, ma már nemcsak az egyházakkal kell „megosztani” a felajánlók figyelmét, hanem olyan – az elmúlt években megjelent – alapítványokkal is, amelyek valamilyen médiumhoz vagy politikai csoporthoz kapcsolódnak, és ez tovább nehezíti a láthatóságot.
A Portfolio-t arról tájékoztatták, hogy az 1% továbbra is kulcsszerepet játszik a működésükben: a befolyó összeg a teljes költségvetésük több mint 50%-át adja, vagyis az egyik legfontosabb bevételi forrásuk. A tavalyi évben 157 millió forint érkezett hozzájuk 1%-ból, és 2026-ra legalább ennek a szintnek az elérését tűzték ki célul, mert szerintük csak így tarthatók fenn a szakmai célok és a futó programok.
Az idei felajánlásokat több fejlesztésre tervezik fordítani:
orvostechnikai eszközök beszerzésére, a meglévő rohamkocsik, illetve az új debreceni gyermek-mentőorvosi kocsi felszerelésének és működésének támogatására,
valamint a józsefvárosi Oktatási Centrum továbbfejlesztésére, ahol laikusoknak és szakembereknek is rendszeresen tartanak képzéseket.
Az alapítvánnyal a Portfolio Property X-en is lehet találkozni: a Portfolio jótékonysági aukciójának keretében - amiben a legsikeresebb hazai férfi kerékpáros, Valter Attila által dedikált egyedi mezére is lehet licitálni - a Szent Márton Gyermekmentő Alapítvány munkáját segítjük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mindenki az áresést várta a kormányváltás után, de jött a hidegzuhany az ingatlanpiacon - íme a legfrissebb számok
Kormányváltás után: egyelőre nem torpant meg az újépítésű piac
Aggasztó jelek: rohamosan nő a menekültek száma – Baljós mérföldkövet léptünk át
Jelentést tettek közzé.
Betelt a pohár a dúsgazdag államnál: több ezer rakétát lőttek ki rájuk, most kíméletlen bosszút álltak Iránon
Nagyon úgy néz ki, hogy beszálltak a bombázásokba.
Árfolyamellenszélben dolgozik a Richter, de hosszú távon nem ez számít
Kovács László gazdasági igazgató értékeli a negyedévet.
Kimondta az európai vezető: ideje véget venni ennek - Tárgyalni kell Putyinnal
Amerika megközelítése egyre kevésbé szolgálja Európa érdekeit.
Vége az ingyenebédnek: Ursula von der Leyen bejelentése után húsbavágó szigorítás jön a vállalatoknál
Az európai gazdaság mentőövet és bilincset a kezére.
Titokban hatalmas fordulat történt Grönland ügyében – Lekerült Trump étlapjáról a világ legnagyobb szigete?
Zajlanak a tárgyalások az Egyesült Államok és Dánia között.
Meghódítaná Európát a Vanguard, új ETF-ek tucatjai indulhatnak el
Megduplázná a cég európai eszközállományát.
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?