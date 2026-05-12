Megindult az átfogó akció: különleges fegyverrel csapnak le a vérszívókra Magyarországon
Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program - közölte a katasztrófavédelem.

Mint írták, a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, amely során a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe.

Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árvaszúnyogokra is ártalmatlan

- jelezte a katasztrófavédelem.

  • Kifejtették, hogy a keleti országrészben, a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegélyén légi biológiai gyérítés indokolt, itt az időjárás függvényében lehet majd fellépni a lárvák ellen.
  • A Duna-mentén, illetve néhány Nyugat-magyarországi területen lévő állandó tenyészőhelyeken a melegedő időben megkezdődött a lárvák fejlődése, amelyek kisebb kiterjedése miatt földi biológiai gyérítést végeznek a szakemberek.

Mint felhívták a figyelmet, a szervezett lárvagyérítéssel ugyan jelentősen enyhíteni lehet a szúnyogártalmat, de nem jelent teljes mentességet a vérszívóktól.

Védett természeti területeken még a biológiai védekezést is csak nagyon korlátozottan lehet alkalmazni, a magántelkeket pedig egyáltalán nem érintik a kezelések.

Záporok, zivatarok után, de akár egy kerti locsolást követően is számos, a csípőszúnyogok számára ideális tenyészőhely jön létre a lakókörnyezetünkben.

Éppen ezért érdemes a ház körüli vizeket lefedni, kiönteni, rendszeresen cserélni. Egy-egy vízzel teli virágcserépben, vödörben, eldugult ereszben százával, akár ezrével fejlődhetnek szúnyogok.

Hozzátették: az esővízgyűjtő hordókat ajánlott szúnyoghálóval lefedni, a ház előtti árkokat pedig rendben tartani, hogy hosszabb ideig ne tudjon benne megállni az esővíz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

