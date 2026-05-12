Megszólal Ruff Bálint, jöhetnek részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Az én minisztériumom nem lesz ilyen
Ennek a féktelen, elrugaszkodott urizálásnak és gyűlöletnek - "amit Önök csináltak" - a megállítására kapta a Tisza a kétharmados felhatalmazást, a Fidesz választási rendszerében, jelentette ki Ruff Bálint. Ebből a felsorolt három minisztériumból irányították az orbáni hatalomgyakorlást, a gyűlöletet.
"Az én minisztériumom nem lesz ilyen" - mondta Ruff Bálint.
A felhatalmazás világos: visszaállítani a jogállamot, hogy a hazát szolgálni kell, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, a véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyermekeket védeni kell, az állam nem költhet el akár 200 milliárd forintot más emberek vegzálására, propagandára.
Az államnak mind a 10 millió embert kell szolgálnia - mondta Ruff Bálint, aki szerint egy politikus nem mindenható. Az utolsó pillanatban mentette meg saját magát ez az ország, amikor 3,3 millió ember azt mondta: Elég! - fogalmazott a miniszterjelölt.
Pénzpazarlást láttak a Karmelita bejárásakor
Azt az urizálást, pénzpazarlást talán nem tudja visszaadni semmi - mondta Ruff Bálint, utalva a Karmelita tegnap esti bejárására. Ezután Rogán Antal minisztériumát tekintették meg, ahol példátlan luxust, pénzköltést, kivagyiságot láttak - folytatta Ruff Bálint.
Ruff úgy vélekedett: megdöbbentő, hogy "miközben az ország szétesett", nulla gazdasági növekedés volt három évig, a panorámás kilátással "néztek le a pórnépre" az előző vezetők, és tervezték meg a következő "gyűlöletkapmányokat", és hogy rúgjanak bele bárkibe, aki kritizálja a rendszert.
A belügyminisztériumi épületet is megtekintették, mondta Ruff, majd az elköltött összegeket is felsorolta: elmondása szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 60 milliárd forint körüli, a belügyminisztériumi épület pedig 100 milliárd forintos összegbe került.
Ruff Bálint szerint a Belügyminisztériumba belépve azt tapasztalták, hogy az előző két épület semmi volt ahhoz képest, amit a BM-ben láttak. Erről majd videók is érkeznek - vetítette előre.
Egy négyzetméternyi szőnyeg jóval drágább lehetett annál a 380 ezer forintos fizetésnél, amelyet a szociális szféra dolgozói átlagosan kapnak, és amelyről ez a minisztérium döntött, az oktatás és az egészségügy mellett - hangsúlyozta Ruff.
A miniszterjelölt tehát meglehetősen politikai beszédet mond, ez a korábbi megszólalásait ismerve nem meglepetés.
1990, 2010, 2026
1990, 2010, 2026 - ezt a három dátumot emelte ki Ruff Bálint.
1990-ben a Szovjetunió összeomlásával az ölünkbe hullott a vágyott szabadság, főként külső hatások okozták ezt, kisebb részben tudható be belső hatásoknak. Óriási lehetőséget kapott Magyarország arra, hogy nyugatos, demokratikus ország legyen - fogalmazott Ruff Bálint, aki szerint történészi feladat megállapítani azt, hogy ez mennyiben sikerült.
2010-ben Orbán Viktor és a Fidesz kapott hasonló lehetőséget, kétharmados felhatalmazással válaszoltak a magyar választók a gyurcsányi időszakra. Óriási lehetőséget kapott a Fidesz-KDNP, de talán az elmúlt 36 évből a legrosszabb 16 évet sikerült kihozniuk belőle - mondta Ruff.
Mostanra 4 kétharmadot követően a legszegényebb, legkorruptabb, legszomorúbb országgá tette Magyarországot az előző kormányzás - mondja Ruff Bálint, aki hiányolta az oktatás rendbetételét és a középosztály megteremtését.
"Van mit helyreállítani, van mit reparálni"
Csontos Bence államtitkárjelölt, a bajai körzet tiszás győztese, nemzetközi szakértő, valamint Bíró Nagy András szakpolitikai államtitkárjelölt kísérte el Ruff Bálintot a meghallgatásra.
Mit lehet tudni Ruff Bálintról?
A leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter jogász, kommunikációs szakember, politikai kampánytanácsadó. 1981-ben született, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végzett, diplomamunkáját a PPKE repozitóriuma alapján "A lopás történeti megítélése Magyarországon" címmel írta 2005-ben. Dolgozott ügyvédi irodáknál, a Miniszterelnöki Hivatalban, valamint 2007-2008. között Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter kabinetfőnöke volt.
Szabadúszó politikai-tanácsadói tevékenysége során számos ellenzéki jelölt munkáját támogatta, 2014-ben az MSZP-s Dóra Ottót segítette a salgótarjáni polgármesteri székhez, de szerepet vállalt Pikó András józsefvárosi polgármester oldalán is. Botka László szegedi polgármestert szintén aktívan támogatta, többek között a 2017-es miniszterelnök-jelölti kampányában is.
Országos ismertségre a Partizán 2023-ban induló, Vétó című műsorával tett szert, melyben Vida Kamilla társaságában elemezték a magyar politikát. A Vétó 91 epizódot élt meg, 2026. április 12-én este, a Tisza kétharmados győzelmének tudatában Ruff Bálint kemény hangot ütött meg a Partizán választási műsorában, amellett érvelve, hogy a múltbeli bűnök feltárására és elszámoltatásra van szükség.
A szakembert Magyar Péter a választásokat követően kérte fel a Miniszterelnökséget vezető miniszteri pozícióra, a miniszter személyét április 22-én jelentették be. Magyar Péter a bejegyzésben úgy fogalmazott: Ruff "a valódi rendszerváltás megvalósításáért" felel majd. Magyar kiterjedt közigazgatási tapasztalatával, széles látókörűségével, kérlelhetetlenségével és felelősségtudatával indokolta azt, hogy Ruff Bálintra bízza a pozíciót.
A leendő miniszter a Válasz Online-nak adott interjújában kifejtette: olyan minisztériumot képzel el, amely megszervezi a kormányzati vállalások végrehajtását, valamint összehangolja és számon kéri a többi tárca munkáját. A célja a gyors, szervezett indulás, ahol a Miniszterelnökség stratégiai központként működik, és szakpolitikai háttérrel támogatja a döntéshozatalt.
Ruff Bálint az ügynökakták mielőbbi nyilvánosságra hozásával kezdené a munkát, a lehető legkevesebb "nemzetbiztonsági" indokú kitakarással. Ez szerinte a jövőbeli stabilitás feltétele is: "új lapot" csak akkor lehet nyitni, ha a társadalom számára megismerhetővé válik, mi történt, és a felelősség kérdése a független igazságszolgáltatás elé kerülhet. A második nagy, kifejezetten jövőre irányuló projektként a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását nevezte meg, amelyet "minél szélesebb jogosítványokkal" képzel el. Úgy fogalmazott:
Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta.
Ruff Bálint miniszterjelölt bizottsági meghallgatásáról ebben a cikkünkben percről percre tudósítunk.
