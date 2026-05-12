Megszólal Ruff Bálint, jöhetnek részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Ennek a féktelen, elrugaszkodott urizálásnak és gyűlöletnek - "amit Önök csináltak" - a megállítására kapta a Tisza a kétharmados felhatalmazást, a Fidesz választási rendszerében, jelentette ki Ruff Bálint. Ebből a felsorolt három minisztériumból irányították az orbáni hatalomgyakorlást, a gyűlöletet.

"Az én minisztériumom nem lesz ilyen" - mondta Ruff Bálint.

A felhatalmazás világos: visszaállítani a jogállamot, hogy a hazát szolgálni kell, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, a véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyermekeket védeni kell, az állam nem költhet el akár 200 milliárd forintot más emberek vegzálására, propagandára.

Az államnak mind a 10 millió embert kell szolgálnia - mondta Ruff Bálint, aki szerint egy politikus nem mindenható. Az utolsó pillanatban mentette meg saját magát ez az ország, amikor 3,3 millió ember azt mondta: Elég! - fogalmazott a miniszterjelölt.