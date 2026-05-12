Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Mi garantálja, hogy a jogállamiság keretein belül, tisztességes elvek megtartásával történik majd az igazságtétel? - kérdezte a miniszterjelölttől Miskolczi Orsolya (Tisza).

Tuzson Bence (Fidesz) elnézést kért a többszöri bekiabálásáért, majd kijelentette, hogy a gyűlöletkeltés "az önök oldalán történt meg", és Ruff Bálintot beszédét zagyvának, hazugságokkal telinek nevezte. Aggályosnak tartja, hogy Sulyok Tamást el akarja mozdítani a Tisza-kormány, szerinte a jogállam lebontására irányuló törekvésére utalnak az eddigiek. Magyarország pert indított azért, hogy az Európai Bíróság fizessen kártérítést Magyarországnak az eltérő migrációs politikája miatt elszenvedett károkért; fogja-e folytatni ezt a pert a Tisza-kormány? - kérdezte Tuzson. Tuzson Bence az uniós szabályok alapján nemzetközileg a legjobb közbeszerzésnek nevezte a magyart.

Bóka Zsolt (Tisza) a korrupcióellenes intézkedések kifejtésére kérte Ruff Bálintot.

Csuzda Gábor (Fidesz) azt kérdezte, megmarad-e az egyablakos ügyintézés a kormányablakoknál, illetve várható-e a DÁP további fejlesztése. A bírói függetlenség jövőjéről is kérdezett, továbbá kitért arra, hogy szerinte a 27 pontos tervet teljesítette Magyarország az EU felé, mégsem jönnek a pénzek.

Kiss Máté Zsolt (Tisza) azt kérdezte, miért érdemes időben korlátozni a közhatalmat gyakorlók mandátumát.

Szűcs Gábor (Fidesz) méltatlannak nevezte Ruff Bálint beszédét, és több ponton vitatkozott a miniszterjelölt állításaival. Az uniós jogharmonizáció kérdésköre mellett arra is rákérdezett, változik-e majd az Alaptörvényben az a szövegrész, hogy az anya nő, az apa férfi?

Tóth Norbert (Tisza) azt kérdezte, mit tervez Ruff azért, hogy a kormányzati kommunikáció valóban betöltse eredeti szerepét.

Apáti István (Mi Hazánk) megkérdezte: szuverén nemzetállamok Európája vagy az Európai Egyesült Államok koncepciója mentén fog dolgozni Ruff, rákérdezett a bevándorlás ügyére, az akkumulátorgyárak ügyére is. Az átvilágítás várható határidejét is firtatta, ugyanis szerinte az elszámoltatás kapcsán legalább 1990-ig kellene visszanyúlni.

Stump Péter megkérdezte: változnak-e a pártfinanszírozás, kampányfinanszírozás szabályai.

Juhász Hajnalka (KDNP) azt kérdezte, mi az álláspontja a migrációs paktum végrehajtásáról a Tisza-kormánynak, illetve támogatják-e Ukrajna uniós csatlakozásának első klaszterének megnyitását, arra is rákérdezett, a védett benzinárat és exporttilalmat érintő kötelezettségszegési eljárásról mi a Tisza álláspontja.

Hallerné Nagy Ildikó (Tisza) azt kérdezte: mennyiben lesz más az ügynökakták nyilvánossága az eddigiektől?

Simon Krisztián Márk (Tisza) azt kérdezte, hogyan lehet nagyobb társadalmi felhatalmazással véghezvinni egy új alkotmányozási folyamatot.