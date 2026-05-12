Nagy a nyomás a japán jegybankon, küszöbön állhat a kamatemelés

A kedden közzétett összefoglaló szerint a kamatdöntő testület több tagja is a felfelé mutató inflációs kockázatokra hívta fel a figyelmet. Ezeket a közel-keleti konfliktus tovább súlyosbíthatja.
Nagyon is lehetséges, hogy a jegybank már a következő ülésén emeli az irányadó kamatot, még akkor is, ha a közel-keleti helyzet jövőbeli alakulása továbbra sem egyértelmű
- fogalmazott az egyik tag. Egy másik vélemény szerint, ha a feszültség elhúzódik, előrébb kellene hozni a semleges kamatszint elérését célzó emeléseket. Ezzel megelőzhető lenne a maginfláció túlzott megugrása.
Ueda Kazuo jegybankelnök vezetésével a testület április 28-án szokatlanul megosztottan, 6:3 arányban döntött az irányadó kamat változatlanul hagyása mellett. A szoros szavazatarány arra utal, hogy a júniusi ülésen már komoly nyomás nehezedhet a döntéshozókra a szigorítás érdekében. Az overnight indexált swapok (OIS) piaci árazása alapján a kereskedők 77 százalékos valószínűséggel számítanak kamatemelésre a június 16-i ülésen.
A BoJ helyzete a G7-országok jegybankjai között egyedülálló. Miközben a közel-keleti geopolitikai sokkot is kezelnie kell, igyekszik a semleges kamatszint felé terelni az irányadó rátát a jelenlegi 0,75 százalékos értékről, amely a legkisebb a fejlett gazdaságok között. Ahogy az egyik tag megjegyezte,
Japán reálkamata globálisan messze a legalacsonyabb. A jegybanknak ezért folytatnia kell a negatív reálkamat kiigazítását, hogy felkészüljön az áremelkedések másodkörös hatásaira.
A jegyzőkönyv megjelenésének napján Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter éppen tokiói tárgyalásokat folytatott, melynek keretében egyeztetett többek között Takaicsi Szanae miniszterelnökkel is, aki korábban nyíltan ellenezte a kamatemelést. Bessent a hírek szerint arra ösztönözte a japán kormányt, hogy adjon mozgásteret a jegybanknak a szigorításhoz, mert enélkül a kötvény- és devizapiacok folyamatosan nyomás alatt maradnak. Katajama Szacuki pénzügyminiszter a Bessenttel tartott megbeszélése után megerősítette, hogy a monetáris politika részleteinek kidolgozását a BoJ-ra kell bízni.
Az áprilisi ülésen a jegybank az elemzői várakozásokat jóval meghaladó mértékben emelte meg inflációs előrejelzését.
Ueda az ülést követő sajtótájékoztatón ugyan szigorúbb hangot ütött meg, a jen ennek ellenére gyengült a dollárral szemben. A pénzügyminisztérium a közelmúltban valószínűleg devizapiaci intervencióval támasztotta meg a japán fizetőeszközt, miután az árfolyam átlépte a 160-as dollár-jen lélektani határt. A tartósan gyenge jen ráadásul tovább szűkíti a BOJ mozgásterét az esetleges lazább monetáris politikai lépések tekintetében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rendőrök kísérték az ügyészségre az őrizetbe vett volt országgyűlési képviselőt
Videón mutatjuk a politikus őrizetbe vételét.
Trump nyíltan megnevezte lehetséges utódját - Ő az ember, aki Amerika következő elnöke lehet
A lehetséges alelnököt is megnevezte.
Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők
Jelentősen elmaradt a bevétel a konszenzustól.
Elkezdődött: Európa új, 700 kilométeres hatótávolságú rakétát épít - Már idén elkészülhet az első prototípus
A Rheinmetall viszi a projektet.
Elfogyott Trump türelme: bármikor megszólalhatnak a fegyverek - Folytatódhat a háború
Nincs érdemi előrelépés, Trump célzott csapásokat fontolgat.
Lengyelország azonnali magyarázatot követel Magyarországtól - Nem értik, ez hogy történhetett meg
Washingtonhoz is akad pár kemény kérdés.
Dagad a korrupciós botrány Kijevben: meggyanúsították Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykor legbefolyásosabb emberét
Egykor minden fontosabb döntés rajta keresztül futott át, most a hatóságok célkeresztjébe került.
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a Hormuzi-szoroson át. Emiatt a légitársaságok vagy tömegesen törölnek járatokat, vagy m
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Van még értelme annak a típusú demokráciának, amit eddig ismertünk?
Az utópia receptje: ezer gerinces és képzett ember. Kicsit sajnálom, hogy csak most találtam megoldást, az AI hamarosan úgyis átveszi ezt az egész kuplerájt. Enerigabiztonság,... The post Van m
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább azért, mert a szokásos 20-30% helyett most minimum duplázni szeretnék benne. Nem egy gyors
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.
Meddig mehet az infláció?
Az év második felében gyorsulhat az áremelkedés üteme.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Óriási a deficit.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?