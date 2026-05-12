Nagy a nyomás a japán jegybankon, küszöbön állhat a kamatemelés

A kedden közzétett összefoglaló szerint a kamatdöntő testület több tagja is a felfelé mutató inflációs kockázatokra hívta fel a figyelmet. Ezeket a közel-keleti konfliktus tovább súlyosbíthatja.

Nagyon is lehetséges, hogy a jegybank már a következő ülésén emeli az irányadó kamatot, még akkor is, ha a közel-keleti helyzet jövőbeli alakulása továbbra sem egyértelmű

- fogalmazott az egyik tag. Egy másik vélemény szerint, ha a feszültség elhúzódik, előrébb kellene hozni a semleges kamatszint elérését célzó emeléseket. Ezzel megelőzhető lenne a maginfláció túlzott megugrása.

Ueda Kazuo jegybankelnök vezetésével a testület április 28-án szokatlanul megosztottan, 6:3 arányban döntött az irányadó kamat változatlanul hagyása mellett. A szoros szavazatarány arra utal, hogy a júniusi ülésen már komoly nyomás nehezedhet a döntéshozókra a szigorítás érdekében. Az overnight indexált swapok (OIS) piaci árazása alapján a kereskedők 77 százalékos valószínűséggel számítanak kamatemelésre a június 16-i ülésen.

A BoJ helyzete a G7-országok jegybankjai között egyedülálló. Miközben a közel-keleti geopolitikai sokkot is kezelnie kell, igyekszik a semleges kamatszint felé terelni az irányadó rátát a jelenlegi 0,75 százalékos értékről, amely a legkisebb a fejlett gazdaságok között. Ahogy az egyik tag megjegyezte,

Japán reálkamata globálisan messze a legalacsonyabb. A jegybanknak ezért folytatnia kell a negatív reálkamat kiigazítását, hogy felkészüljön az áremelkedések másodkörös hatásaira.

A jegyzőkönyv megjelenésének napján Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter éppen tokiói tárgyalásokat folytatott, melynek keretében egyeztetett többek között Takaicsi Szanae miniszterelnökkel is, aki korábban nyíltan ellenezte a kamatemelést. Bessent a hírek szerint arra ösztönözte a japán kormányt, hogy adjon mozgásteret a jegybanknak a szigorításhoz, mert enélkül a kötvény- és devizapiacok folyamatosan nyomás alatt maradnak. Katajama Szacuki pénzügyminiszter a Bessenttel tartott megbeszélése után megerősítette, hogy a monetáris politika részleteinek kidolgozását a BoJ-ra kell bízni.

Az áprilisi ülésen a jegybank az elemzői várakozásokat jóval meghaladó mértékben emelte meg inflációs előrejelzését.

Ueda az ülést követő sajtótájékoztatón ugyan szigorúbb hangot ütött meg, a jen ennek ellenére gyengült a dollárral szemben. A pénzügyminisztérium a közelmúltban valószínűleg devizapiaci intervencióval támasztotta meg a japán fizetőeszközt, miután az árfolyam átlépte a 160-as dollár-jen lélektani határt. A tartósan gyenge jen ráadásul tovább szűkíti a BOJ mozgásterét az esetleges lazább monetáris politikai lépések tekintetében.

