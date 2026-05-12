Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, ugrik az olajár
Kedden több mint 3 százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások kudarcba fulladtak. A Hormuzi-szoros körüli feszültség ismét a kínálati kockázatokra irányította a piac figyelmét.

A Brent nyersolaj jegyzése hordónként 3,3 százalékkal, az amerikai WTI pedig 3,6 százalékkal emelkedett a mai kereskedésben. Mindkét irányadó olajtípus már hétfőn is közel 3 százalékot erősödött.

A feszültség ismét eszkalálódik Washington és Teherán között, miután mindkét fél elutasította a másik tárgyalási javaslatát.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy a tűzszünet "életveszélyben van". Ezzel az ellenségeskedések teljes beszüntetése, az amerikai tengeri blokád feloldása, az iráni olajexport újraindítása és a háborús jóvátétel körüli nézeteltérésekre utalt. Irán emellett hangsúlyozta szuverenitását a Hormuzi-szoros felett. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy ötöde.

A szoros tényleges lezárásához köthető fennakadások miatt a termelők kénytelenek voltak visszafogni az exportjukat. A Reuters hétfői felmérése szerint az OPEC áprilisi olajkitermelése több mint két évtizede nem látott mélypontra süllyedt. Amin Nasszer, a Saudi Aramco vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a szoroson áthaladó olajexport további akadályozása akár 2027-ig is késleltetheti a piaci stabilitás helyreállását. A kiesés mértéke heti szinten mintegy 100 millió hordóra tehető.

Tim Waterer, a KCM Trade elemzője szerint egy tényleges békemegállapodás meredek, 8-12 dolláros árcsökkenést válthatna ki a piacon. Ezzel szemben a konfliktus eszkalálódása vagy a blokáddal való újabb fenyegetés gyorsan 115 dollár fölé lökhetné a Brent árfolyamát.

A kínálati oldalt tovább szűkíti, hogy egyes független kínai finomítók csökkentik a termelésüket. Ennek hátterében a szűkülő finomítói árrések, a lanyhább belföldi kereslet és az üzemanyag-túlkínálat áll. Eközben az amerikai nyersolajkészletek a becslések szerint mintegy 1,7 millió hordóval csökkentek a múlt héten.

A piac figyelme Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön és pénteken esedékes találkozójára is irányul. Ez különösen azután vált fontossá, hogy Washington szankciókkal sújtott három személyt és kilenc vállalatot, amelyek iráni olajszállítmányokat közvetítettek Kína felé. Az amerikai-kínai kereskedelmi háború során bevezetett vámok gyakorlatilag teljesen leállították Kína amerikai olaj- és LNG-importját, amely 2024-ben még 8,4 milliárd dollárt tett ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Portfolio Investment Day 2026

