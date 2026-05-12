Ruff Bálint: nyáron feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, minden tettnek lesz következménye

Doorstep-sajtótájékoztatót tartott Ruff Bálint, ahol elmondta: a magyar közbeszerzési szabályozáshoz hozzá fognak nyúlni, az Integritás Hatóság jogköreit kibővítik, várható egy vagyonnyilatkozati jogkiterjesztés is.

"Tőlem senkinek semmilyen félnivalója nincsen" - mondta Ruff, hiszen az igazságtétellel másik ágazat fog foglalkozni. "Az én minisztériumomban átvilágítást kezdünk, ennek eredményeit a legrövidebb időn belül megosztjuk" - tette hozzá.

"Nem én fogom tartani a kormányinfót, hanem nálam sokkal jobb és alkalmasabb emberek" - mondta Ruff Bálint. Szerinte joguk van tudni az embereknek, hogy mi történik az országban.

Arra a kérdésre, hogy az NVH munkáját hogyan segíti majd a kormány, Ruff kijelentette: sehogyan.

A vagyonvisszaszerzési hivatal a parlament elé lesz rendelve, alkotmányos kétharmaddal létrehozott szerv lesz, amelyben minden magyar ember meg tud majd bízni.

Az lesz a feladat, hogy megmutassa: a magyar állam vagyonával nem lehet visszaélni, és mindennek lesz következménye egy idő után. De ez egy másik hatalmi ág lesz, azért, hogy ne merüljön fel a boszorkányüldözés gyanúja. "Nem, ahogy bent is mondtam, jóvátétel lesz", és az eltűnt 20 000 milliárd forintnak legalább egy részét a hivatal vissza fogja szerezni - mondta Ruff Bálint.

Egy évre kitűzött három célt: jöjjön létre és kezdjen el dolgozni az NVH, az uniós pénzek érkezzenek haza, és a hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat október 22-én, egy nappal a forradalom 70. évfordulója előtt.

Ruff azt szeretné: merőben máshogy működjön a magyar kormány, mint az előző: számonkérhető, emberséges és jogállami legyen, és a magyar emberek érdekében működjön.