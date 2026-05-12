Ruff Bálint: nyáron feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, minden tettnek lesz következménye

"Tőlem senkinek semmilyen félnivalója nincsen"
Doorstep-sajtótájékoztatót tartott Ruff Bálint, ahol elmondta: a magyar közbeszerzési szabályozáshoz hozzá fognak nyúlni, az Integritás Hatóság jogköreit kibővítik, várható egy vagyonnyilatkozati jogkiterjesztés is.
"Tőlem senkinek semmilyen félnivalója nincsen" - mondta Ruff, hiszen az igazságtétellel másik ágazat fog foglalkozni. "Az én minisztériumomban átvilágítást kezdünk, ennek eredményeit a legrövidebb időn belül megosztjuk" - tette hozzá.
"Nem én fogom tartani a kormányinfót, hanem nálam sokkal jobb és alkalmasabb emberek" - mondta Ruff Bálint. Szerinte joguk van tudni az embereknek, hogy mi történik az országban.
Arra a kérdésre, hogy az NVH munkáját hogyan segíti majd a kormány, Ruff kijelentette: sehogyan.
A vagyonvisszaszerzési hivatal a parlament elé lesz rendelve, alkotmányos kétharmaddal létrehozott szerv lesz, amelyben minden magyar ember meg tud majd bízni.
Az lesz a feladat, hogy megmutassa: a magyar állam vagyonával nem lehet visszaélni, és mindennek lesz következménye egy idő után. De ez egy másik hatalmi ág lesz, azért, hogy ne merüljön fel a boszorkányüldözés gyanúja. "Nem, ahogy bent is mondtam, jóvátétel lesz", és az eltűnt 20 000 milliárd forintnak legalább egy részét a hivatal vissza fogja szerezni - mondta Ruff Bálint.
Egy évre kitűzött három célt: jöjjön létre és kezdjen el dolgozni az NVH, az uniós pénzek érkezzenek haza, és a hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat október 22-én, egy nappal a forradalom 70. évfordulója előtt.
Ruff azt szeretné: merőben máshogy működjön a magyar kormány, mint az előző: számonkérhető, emberséges és jogállami legyen, és a magyar emberek érdekében működjön.
A bizottság támogatta Ruff Bálintot
8 igen és 3 nem szavazattal támogatta a bizottság Ruff Bálint miniszteri jelölését.
Október 23-a szellemében fogok eljárni
Az ügynökakták nyilvánosságáról elmondta: az 1990 előtti bűnök elkövetőinek, és az ő áldozatainak nagy többsége ma már nem is él, itt nem történt igazságtétel, hanem a szőnyeg alá lett söpörve a kérdés.
Nem ő fogja benyújtani a törvényt, szakmai konszenzusra van szükség, történészek, levéltári szakértők, pszichológusok, szociológusok, jogászok részvételével. A végső szót az Országgyűlés fogja kimondani.
A munka alapelveit elővezette: a levéltári szakma álláspontja szerint a szóban forgó anyagok 10 százaléka van még titkosítva, ezeket a mostani szolgálat őrzi a saját levéltárában, nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva. "Tisztán kell látni, hogy mi történt a múltban" - mondta Ruff Bálint.
Egyszer és mindenkorra ki kell vizsgálniuk a szakértőknek, nem a politikusoknak, hogy mi történt, és jóvátételre van szükség Ruff Bálint szerint. Akiket megfigyeltek, azoknak is legyen beleszólásuk abba, hogy mi kerülhet nyilvánosságra, de ezt nem ő maga egyszemélyben dönti el - ismételte meg Ruff Bálint.
"Október 23-a szellemében fogok eljárni mindig", a 70. évforduló alkalmával mindannyian megmutathatjuk majd azt, hogy egy a nemzet - jelentette ki.
Beszéde közben rámutatott az 1956-os forradalomra utaló, középen lyukas magyar zászlót ábrázoló kitűzőjére, amelyet "nem véletlenül" választott.
"Nincs olyan, hogy nemzeti kormány"
Ruff Bálint megkezdte a válaszadást a kérdésekre, szerinte nincs olyan, hogy nemzeti kormány, a magyar nemzetnek bárki is a vezetője, az a nemzet kormánya. Szerinte a "mi" és "ők" attitűd a történelem legrosszabb napjait hozta el.
Mi a különbség a Tisza-kormány és az Orbán-kormány között? "Én nem értek mindenhez, amihez nem értek, meg fogom keresni a legjobb szakértőt" - mondta Ruff Bálint. Tuzson Bencéhez és Szűcs Gáborhoz külön is szólt, előbbinek a Szőlő utcai ügyben játszott szerepét, utóbbinak a Megafonos tevékenységét kritizálva.
Neki miniszterként az a feladata, hogy mindenben segítse az országgyűlési képviselők munkáját; "ha felhív engem, mindig fel fogom venni a telefont", mondta az egyik ellenzéki kérdezőnek.
Az nem járja, hogy a főispánok azért lettek odarakva, hogy szemet hunyjanak az akkumulátorgyárak tevékenysége felett. Ruff elmondása szerint Gajdos László minisztériuma ezen a téren is lépéseket fog tenni, ugyanis az akkumulátorgyárak "semmilyen törvényt nem tartottak be".
A hatalmi ágak szétválasztásáról annyit mondott: az Alkotmánybíróság elnökét Polt Péternek hívják.
Jönnek a kérdések
Mi garantálja, hogy a jogállamiság keretein belül, tisztességes elvek megtartásával történik majd az igazságtétel? - kérdezte a miniszterjelölttől Miskolczi Orsolya (Tisza).
Tuzson Bence (Fidesz) elnézést kért a többszöri bekiabálásáért, majd kijelentette, hogy a gyűlöletkeltés "az önök oldalán történt meg", és Ruff Bálintot beszédét zagyvának, hazugságokkal telinek nevezte. Aggályosnak tartja, hogy Sulyok Tamást el akarja mozdítani a Tisza-kormány, szerinte a jogállam lebontására irányuló törekvésére utalnak az eddigiek. Magyarország pert indított azért, hogy az Európai Bíróság fizessen kártérítést Magyarországnak az eltérő migrációs politikája miatt elszenvedett károkért; fogja-e folytatni ezt a pert a Tisza-kormány? - kérdezte Tuzson. Tuzson Bence az uniós szabályok alapján nemzetközileg a legjobb közbeszerzésnek nevezte a magyart.
Bóka Zsolt (Tisza) a korrupcióellenes intézkedések kifejtésére kérte Ruff Bálintot.
Csuzda Gábor (Fidesz) azt kérdezte, megmarad-e az egyablakos ügyintézés a kormányablakoknál, illetve várható-e a DÁP további fejlesztése. A bírói függetlenség jövőjéről is kérdezett, továbbá kitért arra, hogy szerinte a 27 pontos tervet teljesítette Magyarország az EU felé, mégsem jönnek a pénzek.
Kiss Máté Zsolt (Tisza) azt kérdezte, miért érdemes időben korlátozni a közhatalmat gyakorlók mandátumát.
Szűcs Gábor (Fidesz) méltatlannak nevezte Ruff Bálint beszédét, és több ponton vitatkozott a miniszterjelölt állításaival. Az uniós jogharmonizáció kérdésköre mellett arra is rákérdezett, változik-e majd az Alaptörvényben az a szövegrész, hogy az anya nő, az apa férfi?
Tóth Norbert (Tisza) azt kérdezte, mit tervez Ruff azért, hogy a kormányzati kommunikáció valóban betöltse eredeti szerepét.
Apáti István (Mi Hazánk) megkérdezte: szuverén nemzetállamok Európája vagy az Európai Egyesült Államok koncepciója mentén fog dolgozni Ruff, rákérdezett a bevándorlás ügyére, az akkumulátorgyárak ügyére is. Az átvilágítás várható határidejét is firtatta, ugyanis szerinte az elszámoltatás kapcsán legalább 1990-ig kellene visszanyúlni.
Stumpf Péter (Tisza) megkérdezte: változnak-e a pártfinanszírozás, kampányfinanszírozás szabályai.
Juhász Hajnalka (KDNP) azt kérdezte, mi az álláspontja a migrációs paktum végrehajtásáról a Tisza-kormánynak, illetve támogatják-e Ukrajna uniós csatlakozásának első klaszterének megnyitását, arra is rákérdezett, a védett benzinárat és exporttilalmat érintő kötelezettségszegési eljárásról mi a Tisza álláspontja.
Hallerné Nagy Ildikó (Tisza) azt kérdezte: mennyiben lesz más az ügynökakták nyilvánossága az eddigiektől?
Simon Krisztián Márk (Tisza) azt kérdezte, hogyan lehet nagyobb társadalmi felhatalmazással véghezvinni egy új alkotmányozási folyamatot.
A sebeket majd begyógyítjuk
Amit öntöttek ránk, az megszűnt. A normaszegés megjavítása, a sebek begyógyítása talán inkább 20 év lesz, mint 10 - vélekedett Ruff Bálint. Mindenhol lesznek javulások, valahol gyors, valahol lassú.
A gyermekeknek háborús plakátokat, bombákat kellett nézniük az utcákon, ezt a saját kormányuk tette velük. Hogy ezt hogyan lehet begyógyítani, arra még gondolat sincsen - mondta Ruff.
Önök bántották, bántalmazták ezt az országot, fenyegették, embereket elüldöztek, beteggé tettek, terrorban tartottak, háborús pszichózissal bombázták őket. Ez most leállt.
Az én minisztériumom soha nem fog még csak hasonlót sem csinálni.
A sebeket majd begyógyítjuk, de rengeteg idő lesz.
Azt soha ne felejtsük el, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, és ez soha többet ne fordulhasson elő, amit "önök" műveltek az országgal - zárta beszédét Ruff Bálint.
Júliustól munkába áll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal
Nem a miniszterelnökség fogja kidolgozni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal törvényét, hanem 141 képviselő fogja benyújtani. A legdurvább, legbiztosabb jogállami keretek között lesz felállítva a hivatal.
Terv szerint július 1-től munkába is áll majd hivatal.
A múltban, jelenben és a jövőben is a legkeményebb szabályok lesznek érvényesek - mondta Ruff Bálint, aki szerint 20 ezer milliárd forintot vettek el az országtól az előző rendszer képviselői, miközben hagyták lepusztulni az országot. Erre a magyarok azt mondták: Elég! - mondja Ruff.
Milyen lesz a struktúra?
3,4 millió ember felhatalmazása van mögöttük - utalt vissza Ruff Bálint a választási eredményekre, és az azóta kijött közvélemény-kutatásokra.
Csontosé lesz a politikai-parlamenti államtitkárság, emellett lesz még egy stratégiai és egy szakpolitikai államtitkárság (Bíró Nagy András vezetésével), lesz egy kommunikációs államtitkárság, és törvénybe fogjuk iktatni, hogy a magyar állam soha többé nem onthat gyűlöletet, nem bélyegezhet meg senkit.
Jön a valaha volt legnagyobb átvilágítás
Egy új, békés, működő, európai Magyarországot szeretnénk - mondta Ruff Bálint.
Magyar Péter felkérését azért fogadta el, mert amikor a haza hív, nem lehet nemet mondani - mondta Ruff, hozzátéve, hogy rendszerváltást szeretne elérni.
A valaha volt legnagyobb átvilágítást fogom elrendelni - jelentette ki.
Átalakításokról is beszélt: elkerülnek a titkosszolgálatok a miniszterelnökségtől a belügy, a honvédelmi minisztérium alá és a külügyminiszter alá - mondta Ruff Bálint.
A KSH szakmai kontrollja visszakerül a Pénzügyminisztériumhoz, és rövid időn belül olyan önálló szerv lesz, amelynek újra hihetünk majd.
Jogszabályokat nem fog készíteni a Miniszterelnökség, hanem a miniszterelnök munkáját fogja segíteni.
"Én nem vagyok elszámoltató"
A Tisza vállalásait mind meg fogjuk valósítani - mondta Ruff Bálint.
Felejteni viszont nem fogunk, jelentette ki, és meglengetett egy 398 pontos listát, amelyen feltehetően a múlt vétkei vannak felsorolva, köztük példaként említette az oroszok visszahívását, illetve a KESMA felállítását.
Szerinte viszont nem az ő dolga az elszámoltatás, hanem a megfelelő igazságszolgáltató szerveké, akik függetlenül fogják tenni a dolgukat.
Fogunk tévedni, a kormány és a miniszterelnök is fog tévedni, de ez nem szégyen. A Jóisten nem téved csak, a halandók mind tévednek, az emberek változnak, és a miniszterelnökség azon fog dolgozni, hogy ezeket a tévedéseket korrigálja.
Az én minisztériumom nem lesz ilyen
Ennek a féktelen, elrugaszkodott urizálásnak és gyűlöletnek - "amit önök csináltak" - a megállítására kapta a Tisza a kétharmados felhatalmazást, a Fidesz választási rendszerében, jelentette ki Ruff Bálint. Ebből a felsorolt három minisztériumból irányították az orbáni hatalomgyakorlást, a gyűlöletet.
"Az én minisztériumom nem lesz ilyen" - mondta Ruff Bálint.
A felhatalmazás világos: visszaállítani a jogállamot, hogy a hazát szolgálni kell, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, a véleménye miatt senkit nem lehet megkülönböztetni, a gyermekeket védeni kell, az állam nem költhet el akár 200 milliárd forintot más emberek vegzálására, propagandára.
Az államnak mind a 10 millió embert kell szolgálnia - mondta Ruff Bálint, aki szerint egy politikus nem mindenható. Az utolsó pillanatban mentette meg saját magát ez az ország, amikor 3,3 millió ember azt mondta: Elég! - fogalmazott a miniszterjelölt.
Pénzpazarlást láttak a Karmelita bejárásakor
Azt az urizálást, pénzpazarlást talán nem tudja visszaadni semmi - mondta Ruff Bálint, utalva a Karmelita tegnap esti bejárására. Ezután Rogán Antal minisztériumát tekintették meg, ahol példátlan luxust, pénzköltést, kivagyiságot láttak - folytatta Ruff Bálint.
Ruff úgy vélekedett: megdöbbentő, hogy "miközben az ország szétesett", nulla gazdasági növekedés volt három évig, a panorámás kilátással "néztek le a pórnépre" az előző vezetők, és tervezték meg a következő "gyűlöletkapmányokat", és hogy rúgjanak bele bárkibe, aki kritizálja a rendszert.
A belügyminisztériumi épületet is megtekintették, mondta Ruff, majd az elköltött összegeket is felsorolta: elmondása szerint a miniszterelnöki kabinetiroda 60 milliárd forint körüli, a belügyminisztériumi épület pedig 100 milliárd forintos összegbe került.
Ruff Bálint szerint a Belügyminisztériumba belépve azt tapasztalták, hogy az előző két épület semmi volt ahhoz képest, amit a BM-ben láttak. Erről majd videók is érkeznek - vetítette előre.
Egy négyzetméternyi szőnyeg jóval drágább lehetett annál a 380 ezer forintos fizetésnél, amelyet a szociális szféra dolgozói átlagosan kapnak, és amelyről ez a minisztérium döntött, az oktatás és az egészségügy mellett - hangsúlyozta Ruff.
A miniszterjelölt tehát meglehetősen politikai beszédet mond, ez a korábbi megszólalásait ismerve nem meglepetés.
1990, 2010, 2026
1990, 2010, 2026 - ezt a három dátumot emelte ki Ruff Bálint.
1990-ben a Szovjetunió összeomlásával az ölünkbe hullott a vágyott szabadság, főként külső hatások okozták ezt, kisebb részben tudható be belső hatásoknak. Óriási lehetőséget kapott Magyarország arra, hogy nyugatos, demokratikus ország legyen - fogalmazott Ruff Bálint, aki szerint történészi feladat megállapítani azt, hogy ez mennyiben sikerült.
2010-ben Orbán Viktor és a Fidesz kapott hasonló lehetőséget, kétharmados felhatalmazással válaszoltak a magyar választók a gyurcsányi időszakra. Óriási lehetőséget kapott a Fidesz-KDNP, de talán az elmúlt 36 évből a legrosszabb 16 évet sikerült kihozniuk belőle - mondta Ruff.
Mostanra 4 kétharmadot követően a legszegényebb, legkorruptabb, legszomorúbb országgá tette Magyarországot az előző kormányzás - mondja Ruff Bálint, aki hiányolta az oktatás rendbetételét és a középosztály megteremtését.
"Van mit helyreállítani, van mit reparálni"
Csontos Bence államtitkárjelölt, a bajai körzet tiszás győztese, nemzetközi szakértő, valamint Bíró Nagy András szakpolitikai államtitkárjelölt kísérte el Ruff Bálintot a meghallgatásra.
Mit lehet tudni Ruff Bálintról?
A leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter jogász, kommunikációs szakember, politikai kampánytanácsadó. 1981-ben született, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végzett, diplomamunkáját a PPKE repozitóriuma alapján "A lopás történeti megítélése Magyarországon" címmel írta 2005-ben. Dolgozott ügyvédi irodáknál, a Miniszterelnöki Hivatalban, valamint 2007-2008. között Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter kabinetfőnöke volt.
Szabadúszó politikai-tanácsadói tevékenysége során számos ellenzéki jelölt munkáját támogatta, 2014-ben az MSZP-s Dóra Ottót segítette a salgótarjáni polgármesteri székhez, de szerepet vállalt Pikó András józsefvárosi polgármester oldalán is. Botka László szegedi polgármestert szintén aktívan támogatta, többek között a 2017-es miniszterelnök-jelölti kampányában is.
Országos ismertségre a Partizán 2023-ban induló, Vétó című műsorával tett szert, melyben Vida Kamilla társaságában elemezték a magyar politikát. A Vétó 91 epizódot élt meg, 2026. április 12-én este, a Tisza kétharmados győzelmének tudatában Ruff Bálint kemény hangot ütött meg a Partizán választási műsorában, amellett érvelve, hogy a múltbeli bűnök feltárására és elszámoltatásra van szükség.
A szakembert Magyar Péter a választásokat követően kérte fel a Miniszterelnökséget vezető miniszteri pozícióra, a miniszter személyét április 22-én jelentették be. Magyar Péter a bejegyzésben úgy fogalmazott: Ruff "a valódi rendszerváltás megvalósításáért" felel majd. Magyar kiterjedt közigazgatási tapasztalatával, széles látókörűségével, kérlelhetetlenségével és felelősségtudatával indokolta azt, hogy Ruff Bálintra bízza a pozíciót.
A leendő miniszter a Válasz Online-nak adott interjújában kifejtette: olyan minisztériumot képzel el, amely megszervezi a kormányzati vállalások végrehajtását, valamint összehangolja és számon kéri a többi tárca munkáját. A célja a gyors, szervezett indulás, ahol a Miniszterelnökség stratégiai központként működik, és szakpolitikai háttérrel támogatja a döntéshozatalt.
Ruff Bálint az ügynökakták mielőbbi nyilvánosságra hozásával kezdené a munkát, a lehető legkevesebb "nemzetbiztonsági" indokú kitakarással. Ez szerinte a jövőbeli stabilitás feltétele is: "új lapot" csak akkor lehet nyitni, ha a társadalom számára megismerhetővé válik, mi történt, és a felelősség kérdése a független igazságszolgáltatás elé kerülhet. A második nagy, kifejezetten jövőre irányuló projektként a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását nevezte meg, amelyet "minél szélesebb jogosítványokkal" képzel el. Úgy fogalmazott:
Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta.
Ruff Bálint miniszterjelölt bizottsági meghallgatásáról ebben a cikkünkben percről percre tudósítunk.
Címlapkép forrása: Ruff Bálint / Facebook
