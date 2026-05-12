Sorsdöntő találkozóra készül Trump és Hszi Csin-ping: egy háború mellett a világkereskedelem jövője is a tét

Egy kétpárti amerikai szenátorcsoport levélben szólította fel Donald Trump elnököt, hogy a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartandó csúcstalálkozóján ne tegyen engedményeket a hazai hajóépítő ipar védelmét szolgáló kereskedelmi intézkedések terén.

Tammy Baldwin és Mark Kelly demokrata, valamint Tim Scott és Todd Young republikánus szenátorok hétfőn küldött levelükben hangsúlyozták, hogy Kína évtizedek óta törekszik az amerikai hajóépítés ellehetetlenítésére.

Ez a helyzet megköveteli az Egyesült Államok kereskedelmi eszközeinek teljes körű alkalmazását.

A politikusok szerint az ország fordulóponthoz érkezett, és nem engedheti meg magának, hogy további teret veszítsen Kínával szemben.

Trump és Hszi tavaly októberben, Dél-Koreában állapodott meg arról, hogy egy évre felfüggesztik az egymás hajóira kivetett kölcsönös illetékeket. Ezzel elkerülték azt az évi mintegy 3,2 milliárd dolláros többletköltséget, amely a kínai építésű, amerikai kikötőkbe érkező nagy hajókat sújtotta volna. Ezek az intézkedések november 10-én lépnek újra életbe, hacsak nem születik újabb megállapodás a felfüggesztés meghosszabbításáról.

Az amerikai kikötői illetékeket eredetileg 2025 áprilisában jelentették be. Erre azután került sor, hogy egy vizsgálat megállapította: Kína tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szerezte meg dominanciáját a tengeri szállítmányozásban, a logisztikában és a hajóépítésben. Kína részesedése a 150 milliárd dolláros globális hajóépítő iparban 2000-ben még mindössze 5 százalék körül mozgott, 2023-ra viszont – nagyrészt az állami támogatásoknak köszönhetően – meghaladta az 50 százalékot. Ezzel szemben az egykor meghatározó amerikai hajógyárak részesedése 1 százalék alá zsugorodott.

A szenátorok levelükben arra is felhívták a figyelmet, hogy az amerikai illetékek tavaly tavaszi bejelentése 25 százalékos visszaesést okozott a kínai hajógyári megrendelésekben. Bár a felfüggesztést követően a rendelésállomány újra fellendült, a politikusok a SHIPS for America Act nevű törvénytervezet elfogadását sürgették. Ez a jogszabály adókedvezményeket biztosítana a hazai hajógyárakba történő befektetésekhez, és tíz évre szólóan 2,5 milliárd dolláros finanszírozást engedélyezne belföldi hajóépítési projektek számára.

Trump csütörtökön és pénteken Kínában találkozik Hszi Csin-pinggel. A megbeszélések fő témája az iráni háború lesz, amely tovább terhelte az amerikai–kínai viszonyt. A Fehér Ház közölte, hogy az elnök elkötelezett az amerikai hajóépítés megerősítése mellett, beleértve a 43 milliárd dolláros haditengerészeti hadihajó-építési tervet is. Ugyanakkor a kikötői illetékekkel és a SHIPS-törvénnyel kapcsolatos konkrét tervekről egyelőre nem nyilatkoztak.

Forrás: Reuters

