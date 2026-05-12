Sorsdöntő találkozóra készül Trump és Hszi Csin-ping: egy háború mellett a világkereskedelem jövője is a tét

Tammy Baldwin és Mark Kelly demokrata, valamint Tim Scott és Todd Young republikánus szenátorok hétfőn küldött levelükben hangsúlyozták, hogy Kína évtizedek óta törekszik az amerikai hajóépítés ellehetetlenítésére.
Ez a helyzet megköveteli az Egyesült Államok kereskedelmi eszközeinek teljes körű alkalmazását.
A politikusok szerint az ország fordulóponthoz érkezett, és nem engedheti meg magának, hogy további teret veszítsen Kínával szemben.
Trump és Hszi tavaly októberben, Dél-Koreában állapodott meg arról, hogy egy évre felfüggesztik az egymás hajóira kivetett kölcsönös illetékeket. Ezzel elkerülték azt az évi mintegy 3,2 milliárd dolláros többletköltséget, amely a kínai építésű, amerikai kikötőkbe érkező nagy hajókat sújtotta volna. Ezek az intézkedések november 10-én lépnek újra életbe, hacsak nem születik újabb megállapodás a felfüggesztés meghosszabbításáról.
Az amerikai kikötői illetékeket eredetileg 2025 áprilisában jelentették be. Erre azután került sor, hogy egy vizsgálat megállapította: Kína tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szerezte meg dominanciáját a tengeri szállítmányozásban, a logisztikában és a hajóépítésben. Kína részesedése a 150 milliárd dolláros globális hajóépítő iparban 2000-ben még mindössze 5 százalék körül mozgott, 2023-ra viszont – nagyrészt az állami támogatásoknak köszönhetően – meghaladta az 50 százalékot. Ezzel szemben az egykor meghatározó amerikai hajógyárak részesedése 1 százalék alá zsugorodott.
A szenátorok levelükben arra is felhívták a figyelmet, hogy az amerikai illetékek tavaly tavaszi bejelentése 25 százalékos visszaesést okozott a kínai hajógyári megrendelésekben. Bár a felfüggesztést követően a rendelésállomány újra fellendült, a politikusok a SHIPS for America Act nevű törvénytervezet elfogadását sürgették. Ez a jogszabály adókedvezményeket biztosítana a hazai hajógyárakba történő befektetésekhez, és tíz évre szólóan 2,5 milliárd dolláros finanszírozást engedélyezne belföldi hajóépítési projektek számára.
Trump csütörtökön és pénteken Kínában találkozik Hszi Csin-pinggel. A megbeszélések fő témája az iráni háború lesz, amely tovább terhelte az amerikai–kínai viszonyt. A Fehér Ház közölte, hogy az elnök elkötelezett az amerikai hajóépítés megerősítése mellett, beleértve a 43 milliárd dolláros haditengerészeti hadihajó-építési tervet is. Ugyanakkor a kikötői illetékekkel és a SHIPS-törvénnyel kapcsolatos konkrét tervekről egyelőre nem nyilatkoztak.
Forrás: Reuters
